Đội trưởng tuyển Thái Lan khiêu khích HLV Park Hang-seo sau khi ghi bàn mở tỷ số

Phía bên ngoài sân, HLV Park Hang Seo đã chỉ tay với vẻ mặt đầy tức giận trước sự khiêu khích của Theerathon.

Đúng 19h30 tối nay, trên sân khách, tuyển Việt Nam có trận tiếp Thái Lan tại chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với toàn đội bởi sau giải đấu này, thầy Park sẽ chính thức chia tay học trò sau 5 năm gắn bó.

Bởi vậy, các chiến binh áo đỏ rất mong muốn và sẽ nỗ lực hết sức rinh cúp vàng về tặng người thầy đáng kính, toàn thể Ban huấn luyện và người hâm mộ.

Ở phút 24, Theerathon có pha dứt điểm quyết đoán từ ngoài vùng cấm bằng chân phải làm tung lưới Văn Lâm. Đây là bàn thắng chứng minh đẳng cấp khác biệt của số 3 Thái Lan, người có hai đường kiến tạo thành bàn ở chung kết lượt đi.

Theerathon ăn mừng khiêu khích hướng về phía ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Ảnh: Zing

Sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam, Theerathon ăn mừng như Ronaldo. Nhưng hành động tiếp theo của Theerathon là khó chấp nhận được. Theerathon hướng về phía HLV Park Hang Seo để có hành động khiêu khích.

Màn ăn mừng của Theerathon giống như cách Messi từng khiêu khích HLV tuyển Hà Lan Van Gaal ở World Cup 2022. Có thể nói là Theerathon đã nhái màn ăn mừng của Messi để khiêu khích HLV Park Hang Seo. Phía bên ngoài sân, HLV Park Hang Seo đã chỉ tay với vẻ mặt đầy tức giận trước sự khiêu khích của Theerathon.

HLV Park Hang-seo bật dậy, chỉ tay hướng về phía Theerathon. Ảnh: Zing

Năm ngoái, Theerathon cũng có hành động khiêu khích HLV Park Hang Seo sau trận bán kết lượt đi. Hai đội suýt lao vào nhau để nói chuyện bằng tay chân. Lực lượng an ninh phải làm việc rất vất vả để tránh xô xát.

Trước trận chung kết lượt về, HLV Park Hang Seo nói về Theerathon: “Ở trận lượt đi, nhiều tình huống nguy hiểm của tuyển Thái Lan xuất phát từ cầu thủ số 3 (Theerathon Bunmathan). Anh ta là cầu thủ dẫn dắt lối chơi của Thái Lan. Các tiền vệ chúng tôi phong tỏa tốt ở hiệp một nhưng hiệp hai có một số tình huống không thể kiểm soát. Tôi đã có phương án phong tỏa cầu thủ này”.

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