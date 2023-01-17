HLV Park Hang-seo xin lỗi vì Việt Nam không giành chiến thắng, đồng thời oán trách bản thân sau thất bại

Lời chia tay không thật sự trọn vẹn của HLV Park Hang-seo trên hành trình 5 năm đầy huy hoàng cùng bóng đá Việt Nam.

Sau thất bại 0-1 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã không thể đăng quang trong trận cuối cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trong nỗi thất vọng, ông đã nói lời xin lỗi với người hâm mộ Việt Nam. “Hôm nay tôi đã rất muốn giành chiến thắng để làm món quà tặng người hâm mộ cũng như nhân dân Việt Nam, nhưng không thể. Tôi xin lỗi vì điều đó. Đây là vì năng lực của tôi còn thiếu, không phải do các cầu thủ. Họ đã nỗ lực hết sức mình để giành chiến thắng. Vậy nên tôi hy vọng người hâm mộ nên tiếp tục động viên các cầu thủ, giúp họ tiến lên phía trước thay vì phê phán họ sau thất bại này”, HLV Park Hang-seo nói trong buổi họp báo sau trận chung kết.

HLV Park Hang Seo tại buổi họp báo. ẢNh: Nhân Dân HLV Park cũng bày tỏ về nỗi tiếc nuối của mình: "Năm năm qua, tôi được cổ vũ, khích lệ rất lớn. Tôi nghĩ mình vẫn là HLV còn nhiều thiếu sót, luôn nỗ lực qua mỗi trận. Điều tiếc nuối là mình không còn đồng hành cùng cầu thủ. Chúng tôi đã trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn cùng nhau. Việc không còn ở cạnh những cầu thủ của mình khiến tôi rất đau lòng". Ông cho biết ký ức đáng nhớ nhất trong thời gian làm việc với các cấp đội tuyển Việt Nam của mình là những khi ông cùng sinh hoạt, chơi đùa với các cầu thủ tại phòng y tế của đội tuyển.

Khi được hỏi điều gì làm ông tiếc nuối hơn: những ký ức năm năm qua hay sự bực bội vì không giành được chức vô địch, ông Park chia sẻ trong đầu ông có cả hai điều này. Ông nói: “Tôi tự oán trách bản thân mình về việc không giành được chiến thắng ngày hôm nay. Tôi sẽ cần phải suy nghĩ lại tìm ra những sai lầm trong trận đấu ngày hôm nay. Chia tay là giây phút phải chuyển đổi nhiều thứ. Có nhiều cái khi chia tay chúng ta sẽ phải chịu đựng những tình cảm, những nỗi đau, những thứ mình phải chịu đựng. Có những người tôi làm tổn thương họ, tôi cũng muốn làm thế nào để an ủi họ. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót. nhưng biết làm thế nào bây giờ vì đó là hiện thực. Tôi phải tìm con đường khắc phục. Nếu có nỗi buồn cá nhân thì phải khắc phục thôi”. Về kế hoạch sắp tới của mình, ông Park cho biết tính cách của ông trong quá trình làm việc là không suy nghĩ về việc gì khác. Đến nay, giải đấu đã kết thúc và hợp đồng của ông sẽ kết thúc vào ngày 31/1 tới. Sau thời điểm đó, ông sẽ cần bàn bạc với công ty, người đại diện và gia đình về tương lai của mình. Tuy nhiên, dù làm việc gì, với ai và ở đâu đi chăng nữa thì ông cũng vẫn sẽ chỉ làm các công việc liên quan tới bóng đá.

Xúc động hình ảnh HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy vợ sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Việt Nam Bà Choi Song-a đứng đợi chồng rất lâu sau trận đấu chung kết AFF Cup 2022. Vừa nhìn thấy vợ, HLV Park ôm chầm đầy xúc động.

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