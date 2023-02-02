Đêm nhạc của nhóm SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng vì biểu diễn trái thuần phong mỹ tục

Tin tức giải trí 02/02/2023 06:39

UBND TP HCM đã phạt ban tổ chức đêm nhạc "Spacespeakers Live Concert - The Kosmik" với sự góp mặt của Touliver, SOOBIN, Binz…

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, vào chiều 1/2, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP HCM thông báo UBND TP HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên quảng cáo truyền thông Người hâm mộ Việt - đơn vị tổ chức chương trình "Spacespeakers live concert – The Kosmic".

Chương trình "Spacespeakers live concert – The Kosmic" diễn ra vào ngày 12/11/2022 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, TP HCM.

Theo quyết định trên, Công ty TNHH Một thành viên quảng cáo truyền thông Người hâm mộ Việt tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Cụ thể, trong chương trình "Spacespeakers live concert – The Kosmic" có ca sĩ Tín Lê biểu diễn bài hát Live set, ca sĩ Bùi Thế Anh và Phạm Nam Hải biểu diễn bài Nhạc Anh, tốp ca 11 nghệ sĩ biểu diễn bài hát A vell of mist không đúng nội dung ghi trong văn bản được chấp thuận số 4415/SVTT-NT ngày 6/10/2022 của Sở VH-TT TP HCM.

Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 2, điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo.

Hành vi thứ hai bị phạt là đêm nhạc có sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt trái thuần phong mỹ tục người Việt, thể hiện sự gợi dục.

Trong đó, ở tiết mục They said của rapper Binz, vũ công mặc đồ lót biểu diễn cùng rapper trên giường ngủ. Vũ công có tư thế ngả người, ưỡn ngực trong khi rapper đổ bia lên ngực.

Đêm nhạc của nhóm SpaceSpeakers bị phạt 110 triệu đồng vì biểu diễn trái thuần phong mỹ tục - Ảnh 1
Hình ảnh trong đêm nhạc của SpaceSpeakers. Ảnh: VnExpress

Còn ở tiết mục Forget about her của ca sĩ JustaTee, vũ công mặc trang phục giống bikini hở mông và đùi, thực hiện động tác trườn, bò trên đàn piano thể hiện sự gợi dục.

Hành vi này bị phạt căn cứ theo khoản 7, điều 11, cùng nghị định trên.

Với hai hành vi này, công ty tổ chức bị phạt lần lượt 25 triệu đồng và 85 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền phạt là 110 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty tổ chức bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn trong vòng 18 tháng.

Theo Zing cho biết thêm, trước đó, vào tối 12/11/2022, KOSMIK Live Concert diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, với sự góp mặt của các nghệ sĩ gồm Touliver, Rhymastic, Kimmese, Binz, JustaTee, SOOBIN, 16 Typh, GONZO... Ngoài ra, một số rapper trẻ tham gia với vai trò khách mời.

Sau đêm diễn, nhiều ý kiến phản hồi chương trình có nhiều hình ảnh nóng bỏng 18+, nhạy cảm. Ví dụ, trong tiết mục They Said, Binz xuất hiện trên một chiếc giường cùng người mẫu nữ. Rapper sau đó làm động tác đổ bia lên vùng ngực vũ công.

Khi nắm được vụ việc, Sở VH&TT TP.HCM đã cho rà soát nội dung của đêm diễn này. Sau đó, đại diện Sở VH&TT TP.HCM nhận định chương trình "có dấu hiệu vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, tâm lý cộng đồng xã hội. Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan tiến hành công tác rà soát hậu kiểm và đưa ra hướng xử lý phù hợp trong thời gian sớm nhất".

Sau đó, đạo diễn Việt Tú cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về hình ảnh phản cảm trong đêm nhạc này.

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Từ khóa:   SpaceSpeakers SpaceSpeakers bị phạt Binz JustaTee Rhymastic

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