MC Anh Tuấn và vợ kém 14 tuổi đón con gái chào đời đúng mồng 2 Tết

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Anh Tuấn hạnh phúc thông báo vợ kém 14 tuổi đã sinh con gái vào mùng 2 Tết: "Chào mừng công chúa của bố mẹ, của các anh, các ông bà và cả gia đình. Đặc biệt cảm ơn cậu em Quang, cô em Hoa cùng ekip đỉnh cao của bệnh viện phụ sản Trung Ương đã chào đón con một cách tự nhiên đến với đời bằng một không khí gần gũi, tưng bừng, hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp tuyệt vời vào đúng ngày Mùng 2 Tết Quý Mão.

Xin cảm ơn lời chúc phúc của nhiều anh em bạn bè thân trong suốt thời gian qua cho mẹ và bé ạ. Con cất tiếng khóc chào đời trong tiếng cười của mọi người thật là quá xúc động. Cảm xúc lúc này không thể diễn tả bằng lời... Welcome to our world my pricess! 23/1/23".