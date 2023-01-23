MC Anh Tuấn và vợ kém 14 tuổi đón con gái chào đời đúng mồng 2 Tết

Tin tức giải trí 23/01/2023 16:54

MC Anh Tuấn hạnh phúc khoe vợ trẻ đã hạ sinh "công chúa nhỏ" vào mồng 2 Tết Nguyên đán.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Anh Tuấn hạnh phúc thông báo vợ kém 14 tuổi đã sinh con gái vào mùng 2 Tết: "Chào mừng công chúa của bố mẹ, của các anh, các ông bà và cả gia đình. Đặc biệt cảm ơn cậu em Quang, cô em Hoa cùng ekip đỉnh cao của bệnh viện phụ sản Trung Ương đã chào đón con một cách tự nhiên đến với đời bằng một không khí gần gũi, tưng bừng, hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp tuyệt vời vào đúng ngày Mùng 2 Tết Quý Mão.

Xin cảm ơn lời chúc phúc của nhiều anh em bạn bè thân trong suốt thời gian qua cho mẹ và bé ạ. Con cất tiếng khóc chào đời trong tiếng cười của mọi người thật là quá xúc động. Cảm xúc lúc này không thể diễn tả bằng lời... Welcome to our world my pricess! 23/1/23".

MC Anh Tuấn và vợ kém 14 tuổi đón con gái chào đời đúng mồng 2 Tết - Ảnh 1
MC Anh Tuấn và vợ kém 14 tuổi đón con gái chào đời đúng mồng 2 Tết - Ảnh 2
MC Anh Tuấn và vợ trẻ đón con gái chào đời vào mùng 2 Tết. Ảnh: FBNV

MC Anh Tuấn là cái tên vốn không còn xa lạ với phần đông khán giả truyền hình Việt nhờ chất giọng đầm ấm và phong thái lịch thiệp. Nam MC đã để lại ấn tượng trong các chương trình như Trò chơi Âm nhạc, bảng xếp hạng âm nhạc MTV, hoa hậu Việt Nam qua các năm, các lễ kỉ niệm lớn... Không chỉ dừng chân ở vai trò của người làm truyền hình, Anh Tuấn còn chuyển sang làm nhà sản xuất và làm đạo diễn cho những chương trình âm nhạc, liveshow quốc tế...

Không chỉ sự nghiệp thành công, MC Anh Tuấn cũng được ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc với người đẹp Lý Hồng Nhung.

MC Anh Tuấn và vợ kém 14 tuổi đón con gái chào đời đúng mồng 2 Tết - Ảnh 3

Bà xã Anh Tuấn sinh năm 1988 và mang trong mình 2 dòng máu Pháp – Việt. Nhung từng theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Lý Hồng Nhung sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng và nụ cười duyên dáng cuốn hút vốn từng được kỳ vọng sẽ là một trong 3 nhan sắc có khả năng chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 nhưng may mắn đã không mỉm cười với Lý Hồng Nhung.

Sau khi kết hôn với MC Anh Tuấn vào năm 2013, Hồng Nhung lui về hậu trường chăm sóc gia đình. Dù khá kín tiếng nhưng Anh Tuấn nói về vợ mình rằng Hồng Nhung đã mang đến cho anh một cuộc sống bình yên theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Điều đặc biệt, Hồng Nhung có cùng sở thích du lịch với Anh Tuấn nên cả hai thường cùng nhau đi khám phá những nơi mình yêu thích. Gần 10 năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào như ngày đầu.

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