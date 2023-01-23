Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái về quê ăn Tết: Nàng dâu tương lai ăn mặc giản dị, nhiệt tình ngồi rửa chén bát

Tin tức giải trí 23/01/2023 10:00

Dù là "con gái thành phố" nhưng khi về quê bạn trai, Doãn Hải My lại rất giản dị và khiêm tốn, sẵn sàng phụ giúp việc nhà.

Sau AFF Cup 2022, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái Doãn Hải My về đón Tết bên gia đình. Trong ngày 27 Tết, cặp đôi cũng cùng nhau đi shopping để chuẩn bị đồ đi du xuân.

Mới đây, nam cầu thủ đăng ảnh mới về bạn gái gây chú ý. Trong ảnh, Doãn Hải My ngồi rửa bát với trang phục giản dị, tóc búi cao. Nếu so sánh với những hình ảnh Top 10 Hoa Hậu Việt Nam đăng trên trang cá nhân và hình ảnh này nhiều người sẽ phải bất ngờ.

Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái về quê ăn Tết: Nàng dâu tương lai ăn mặc giản dị, nhiệt tình ngồi rửa chén bát - Ảnh 1
Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái về quê Thái Bình ăn Tết. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái về quê ăn Tết: Nàng dâu tương lai ăn mặc giản dị, nhiệt tình ngồi rửa chén bát - Ảnh 2
Khi về quê bạn trai, Doãn Hải My không ngại xắn tay rửa bát. Ảnh: Chụp màn hình

Khi công khai hẹn hò cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu khiến Doãn Hải My gặp không ít áp lực. Nhưng đối mặt với tất cả, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn chọn ở bên, đồng hành với bạn trai.

Nói về bạn gái, Đoàn Văn Hậu từng chia sẻ: "My là người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất đông người, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi rất trân trọng những điều như thế".

Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái về quê ăn Tết: Nàng dâu tương lai ăn mặc giản dị, nhiệt tình ngồi rửa chén bát - Ảnh 3

Doãn Hải My sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, sắc vóc đẹp, cô nàng có nhiều tài lẻ, trình độ ngoại ngữ tốt khi vừa giỏi tiếng Anh, vừa biết tiếng Trung.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hẹn hò từ năm 2020 tuy nhiên thời điểm đó cả hai đều không lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Cho đến tháng 8/2022 vừa qua, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm, nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. 

Không chỉ khoe loạt ảnh tình tứ bên bạn gái xinh đẹp, cầu thủ quê Thái Bình còn liên tục tương tác với Hải My trên mạng xã hội và không ngại dành cho cô nhiều lời khen. Hải My cũng thường xuyên có mặt tại khán đài để cổ vũ cho bạn trai. Trận chung kết lượt về AFF Cup diễn ra ở Thái Lan, cô bay sang Thái để ủng hộ tinh thần người yêu.

Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái về quê ăn Tết: Nàng dâu tương lai ăn mặc giản dị, nhiệt tình ngồi rửa chén bát - Ảnh 4

Nhiều người còn đoán Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu sắp về chung một nhà bởi sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Tuy nhiên, Doãn Hải My phủ nhận chuyện sắp tổ chức đám cưới. Cô nàng cho rằng cả hai đều rất trẻ, yêu công việc và đều có những hoài bão, dự định riêng nên chuyện đám cưới ở thời điểm hiện tại là chưa.

Đoàn Văn Hậu cũng cho biết anh vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn. Hậu vệ 23 tuổi lý giải: "Đến một lúc nào đó, mình sẽ trưởng thành hơn và bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn. Còn hiện tại thì tôi chưa có ý định cưới vợ".

 

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Từ khóa:   Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My AFF Cup

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