Ngôi sao 'Thách thức danh hài' Lê Thị Dần nói gì khi bị đồn thổi giàu sang bỏ chồng?

Xuất hiện trong cuộc thi với hình ảnh một cô gái dân tộc, lối nói chuyện hài hước, giản dị, những vở kịch ngắn của chị liên tục gây thích thú cho các giám khảo. Lê Thị Dần liên tiếp giành chiến thắng ở 4 vòng thi, trở thành thí sinh đầu tiên đoạt 100 triệu đồng mùa thứ 2 và đoạt danh hiệu Quán quân của cuộc thi.

Lê Thị Dần sinh năm 1977, đến từ một huyện vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa. Vì yêu thích các nghệ sĩ hài như Trấn Thành , Việt Hương và những chương trình tấu hài nên người phụ nữ dân tộc quyết định bán một số gia súc, gia cầm trong nhà để có tiền vào TP. HCM thi Thách thức danh hài 2015.

Tuy nhiên, sau khi giàu sang, nữ diễn viên cũng vướng vào những lời đồn không hay như bỏ chồng khi phú quý, muốn lấy người mới để sung túc hơn.

Từ một người phụ nữ dân tộc Thái với công việc tay chân ở miền quê Thanh Hóa, Lê Thị Dần bỗng trở thành ngôi sao được nhiều bầu show săn đón, nhận được sự yêu mến của hàng nghìn khán giả trên khắp cả nước sau chương chương trình hài ăn khách này.

Mới đây, chia sẻ trên báo Thanh Niên, Lê Thị Dần thẳng thắn cho biết: "Cả hai vẫn yêu thương nhau, hạnh phúc hơn những ngày nghèo khó. Nhiều người nói tôi nổi tiếng như vậy rồi bỏ chồng chưa, nhưng họ đâu biết chúng tôi hạnh phúc thế nào. Mỗi lần đi đâu, tôi cũng đi với anh. Tôi bây giờ còn ai ngó đến nữa mà đổi chồng".

Vợ chồng chị Lê Thị Dần vẫn mặn nồng như xưa. Ảnh: FBNV

Ông xã luôn là người tháp tùng Lê Thị Dần mỗi khi chạy show. Nữ diễn viên cho biết mọi hình ảnh, video của mình đều chính tay chồng chụp, quay dựng. Bên cạnh đó, ông xã đảm nhận luôn vai trò quản lý công việc cho Lê Thị Dần.

Trên trang cá nhân, "cô gái trăm triệu" thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nhìn cuộc sống đủ đầy của chị Dần ở thời điểm hiện tại, rất nhiều người yêu mến đã vào gửi lời chúc mừng, động viên.

Tháng 12/2022, Lê Thị Dần khoe ảnh về tư gia vô cùng bề thế ở Thanh Hóa. "Căn nhà mơ ước của vợ chồng em đã xong, giờ thì rất nhiều chỗ chứa khách rồi", nữ danh hài tiết lộ.

Cơ ngơi bề thế của chị Lê Thị Dần xây dựng sau khi nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Chỉ qua những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, căn nhà rộng rãi được xây dựng tại một làng quê nghèo. Bất động sản lấy tông trắng xanh làm chủ đạo, gồm 2 tầng, sân vườn rộng rãi, phủ đầy cây xanh. Phía bên trong nhà, nội thất gần như đã sắm đầy đủ. Phía chính giữa phòng khách còn được trang trí bằng một bức tranh lớn.

Mặc dù không tiết lộ về giá trị căn nhà nhưng nhìn toàn bộ khung cảnh, ai cũng nghĩ để có cơ ngơi như hiện tại, chắc chắn chị Dần bỏ ra số tiền lớn để xây dựng.

Ngoài thu nhập ổn định khi nhận lời mời đi diễn, nữ danh hài còn sở hữu kênh Youtube cá nhân với hơn 300 nghìn người đăng ký nên cũng thu về một khoản khá.