Hoàng Oanh hội ngộ cùng gia đình chồng cũ trên đất Mỹ, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau gây xúc động

Hậu trường 03/02/2023 10:10

Mặc dù đã ly hôn, nhưng Hoàng Oanh vẫn rất được lòng bố mẹ chồng cũ.

Hoàng Oanh là Á hậu Việt Nam qua ảnh và là một MC được nhiều người yêu mến.Cô từng kết hôn với chồng ngoại quốc tên Jack Cole vào năm 2019. Tuy vậy, chỉ 3 năm sau khi thành hôn, cặp đôi tuyên bố ly hôn khiến khán giả tiếc nuối.

Hoàng Oanh hội ngộ cùng gia đình chồng cũ trên đất Mỹ, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau gây xúc động - Ảnh 1
Hoàng Oanh và Jack ly hôn sau khi đã có một cậu con trai đáng yêu. Ảnh: FBNV

Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh đưa con trai về Việt Nam sinh sống và làm việc. Người đẹp được nhiều khán giả yêu mến, cảm thông, ủng hộ. Hậu ly hôn, Hoàng Oanh giữ mối quan hệ tốt, văn minh với chồng cũ. Cả hai thường xuyên gặp lại nhau, cùng chụp ảnh chung, cùng đưa con trai đi chơi.

Nhân dịp đầu năm, Hoàng Oanh đưa bé Max - con trai hơn hai tuổi của cô và chồng cũ - sang Mỹ thăm ông bà nội. "Chuyến đi có ý nghĩa lớn với tôi vì muốn con trai có thể cảm nhận được đầy đủ tình thương của gia đình hai bên dù ba mẹ không còn sống chung", người đẹp nói.

Ít giờ trước, trên mạng xã hội, chồng cũ Hoàng Oanh cũng đã đăng tải hình ảnh bên con trai. Ngoài ra cũng có Hoàng Oanh và bố mẹ của anh.

Hoàng Oanh hội ngộ cùng gia đình chồng cũ trên đất Mỹ, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau gây xúc động - Ảnh 2
Hoàng Oanh hội ngộ cùng gia đình chồng cũ trên đất Mỹ, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau gây xúc động - Ảnh 3
Hoàng Oanh chụp ảnh cùng chồng cũ và bố mẹ của anh. Ảnh: Chụp màn hình

Trong khung ảnh, bố mẹ chồng cũ Hoàng Oanh đứng phía sau, nữ MC và chồng cũ thì ngồi cạnh nhau chụp ảnh. Cô nàng cũng tươi cười rạng rỡ trong khung ảnh. Không chỉ gặp gỡ hội ngộ Hoàng Oanh cùng chồng cũ và bố mẹ của Jack Cole cũng đưa Max đi tham quan tại Mỹ.

Hiện tại cô và chồng cũ giữ mối quan hệ bạn bè. Cả hai giữ liên lạc thường xuyên, trao đổi về việc nuôi dạy bé ăn học. Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh được bố mẹ hỗ trợ chăm sóc con nhỏ những khi cô bận rộn đóng phim, làm MC.

Dịp này cô đưa gia đình đi chơi, nghỉ dưỡng sau một thời gian vất vả vì con cháu. Hoàng Oanh dự tính lưu lại Mỹ hơn hai tuần để tham quan một vài địa điểm nổi tiếng, thăm bạn bè, người thân.

Hoàng Oanh hội ngộ cùng gia đình chồng cũ trên đất Mỹ, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau gây xúc động - Ảnh 4
Hoàng Oanh hội ngộ cùng gia đình chồng cũ trên đất Mỹ, khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau gây xúc động - Ảnh 5
Hoàng Oanh cùng bố mẹ ruột trong chuyến đi Mỹ. Ảnh: FBNV

Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và đoạt giải á hậu. Người đẹp từng hoạt động ở vai trò MC cho các sự kiện, chương trình truyền hình, đóng một số phim điện ảnh như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba... Trong đó, Tháng năm rực rỡ - phim do đạo diễn Quang Dũng thực hiện - là tác phẩm thành công nhất cô tham gia với doanh thu 85 tỷ đồng.

 

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