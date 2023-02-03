Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ

Hậu trường 03/02/2023 06:00

Ở tuổi 15, con trai của Quang Dũng và vợ cũ Jennifer Phạm sở hữu chiều cao vượt bậc, khuôn mặt nam thần và thành tích học tập đáng nể.

Quang Dũng và Jennifer Phạm kết hôn năm 2007, tuy nhiên đến năm 2009 thì cặp đôi ly hôn. Cả 2 có chung 1 con trai tên Bảo Nam và vẫn thường xuyên gặp gỡ để chăm sóc cậu bé.

Mới đây, Jennifer Phạm khoe ảnh cả nhà đón Tết ở Mỹ, hình ảnh du xuân của họ gây chú ý bởi chiều cao của con trai Bảo Nam. 

Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ - Ảnh 1

Được biết, Bảo Nam năm nay 15 tuổi, học lớp 9. Cậu sống cùng ông bà tại California (Mỹ). Trong chuyến thăm trụ sở Google tại San Jose gần đây, cậu bế bổng mẹ.

Jennifer Phạm cho biết Bảo Nam ở tuổi 15 có nhiều sự thay đổi cả về thể chất lẫn tính cách. Cậu nhóc nay đã thành chàng thanh niên cao trên 1,85 m. Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 nói cô luôn cảm thấy nhỏ bé mỗi lần đứng cạnh con trai. 

Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ - Ảnh 2

Trong kỳ nghỉ hơn một tháng ở Mỹ gần đây, Jennifer Phạm nhiều lần hỏi con trai lớn về bạn gái nhưng Bảo Nam luôn im lặng và chỉ tủm tỉm cười. Cô biết con trai đang trải qua nhiều thay đổi về tâm sinh lý, ngại chia sẻ với mẹ nên thường nhờ chồng - doanh nhân Đức Hải - tỉ tê với con.

Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ - Ảnh 3

Vừa qua, Bảo Nam cũng đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Mỹ, xuất sắc đạt được danh hiệu thủ khoa với số điểm tuyệt đối trong 3 năm học. Thành tích của con trai khiến Quang Dũng và Jennifer Phạm vô cùng tự hào.

Theo đó, Quang Dũng viết: "Ba mẹ hãnh diện về con trai. Đã đạt thành tích xuất sắc học sinh giỏi". Trong khi đó, Jennifer Phạm cũng hạnh phúc khoe thành tích học tập của con trai: "Nay anh thanh niên đi nhận bằng tốt nhiệp và được vinh danh thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6-8) với số điểm tuyệt đối cho cả 3 năm học. Quá tự hào luôn!".

Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ - Ảnh 4
Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ - Ảnh 5

Dù chỉ mới học lớp 9 nhưng Thái Bảo Nam trông khá chín chắn, chững chạc. Cậu bé không chỉ sở hữu vẻ điển trai, phong độ giống bố mà còn thừa hưởng nét thanh lịch từ mẹ.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai y hệt ông bố nổi tiếng mà Bảo Nam còn có tài hoa về nghệ thuật. Nhiều bạn bè và fan của Quang Dũng hy vọng trong tương lai sẽ có một nghệ sĩ Bảo Nam xuất hiện trong showbiz Việt.

Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ - Ảnh 6

Quang Dũng cho biết, Bảo Nam là cậu bé hiền lành, có chút nhút nhát giống mình. Khi sống ở Mỹ, gia đình cho Nam đi học võ để khỏe mạnh hơn.

Dù không đam mê nghệ thuật song cậu có khả năng chơi đàn piano rất giỏi. Bảo Nam cũng đam mê khám phá khoa học và yêu thích máy móc công nghệ. Cả anh và vợ cũ đều thống nhất để con tự phát triển đam mê và định hướng công việc sau này.

Con trai cực phẩm của Quang Dũng và Jennifer Phạm: Sở hữu khuôn mặt chuẩn soái ca, tốt nghiệp thủ khoa ở Mỹ - Ảnh 7

Dù công việc bận rộn và khoảng cách sống xa nhau, Quang Dũng và Jennifer Phạm luôn cố gắng để con cảm nhận được tình yêu thương của cả bố và mẹ. Quang Dũng cho hay: “Tôi tin tưởng vào sự sắp xếp của ông trời lên số phận mỗi người. Tôi lớn lên trong sự gian khó và tôi tin con trai sẽ trưởng thành từ tình thương của tôi và Jennifer Phạm. Vì tôi không có tuổi thơ nên tôi muốn Bảo Nam luôn có cuộc sống đầy đủ, an toàn nhất”. 

Về phía Jennifer Phạm, dù đã đi bước nữa nhưng cô luôn dành sự quan tâm chăm sóc và yêu thương cho Bảo Nam. Khi có dịp gặp gỡ, cô luôn cố gắng gắn kết con trai riêng và gia đình hiện tại bằng những bữa ăn thân mật hay các chuyến du lịch cùng nhau. Thời gian sống xa con, Jennifer thường xuyên gọi điện, nhắn tin để vơi bớt nỗi nhớ con.

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