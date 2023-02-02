Đăng ảnh tình cảm bên 'phi công trẻ', Lệ Quyên bàn về sự hấp dẫn lẫn nhau giữa đàn ông và đàn bà

Chia sẻ của "nữ hoàng phòng trà" thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên phần Story của Facebook cá nhân, Lệ Quyên đã chia sẻ dòng trạng thái nói về tiền và sự hấp dẫn của đàn ông và đàn bà. Cô cho rằng, có nhiều người nhiều tiền hơn mình và chuyện lấy vật chất để đo giá trị thì thực tế không có chút giá trị nào. Nữ ca sĩ viết: "Còn tiền ư? Đâu phải mình mới có tiền? Ngoài kia vạn người nhiều tiền, mình đã là gì mà kể. Nhưng đàn bà hấp dẫn người đàn ông bởi nhiều thứ lắm. Nhất là theo năm tháng, vô vị thì chả có gì cứu nổi. Đàn ông cũng vậy. Tóm lại, hấp dẫn nhau là sự tổng hoà nhiều yếu tố, quan trọng nhất vẫn là con người. Ai cứ đề cao quá những thứ vật ngoài thân họ không hề có chút giá trị nào".

Chia sẻ gây chú ý của Lệ Quyên. Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ thế, "Nữ hoàng phòng trà" còn khẳng định thêm: "Chân ái và nước luôn phí khi đổ lá khoai, khi rơi đầu vịt". Chia sẻ của nữ ca sĩ khiến dân tình phải chú ý và xuýt xoa vì thực chất có nhiều điều đáng giá hơn cả tiền nhưng không ít người chỉ mang tiền bạc để cân đo đong đếm và đánh giá mọi thứ. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội TikTok của Lệ Quyên còn đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ đang trên máy bay cùng Lâm Bảo Châu. Cặp đôi nắm tay không rời. Nữ ca sĩ còn liên tục có những biểu cảm đáng yêu trêu bạn trai kém tuổi của mình. Cả hai cho biết, họ đang đi đến New York để du lịch. Dù đây là đoạn clip được quay trước đó và đến giờ mới tung ra nhưng làm dân tình đứng ngồi không yên.

Lệ Quyên là ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà". Sở hữu chất giọng trầm khỏe, da diết, Lệ Quyên khởi nghiệp với nhạc Pop và thực sự bứt phá thành sao với dòng nhạc bolero khi Nam tiến. Ngoài sự nghiệp âm nhạc, chuyện tình cảm với nam người mẫu kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu cũng là chủ đề được truyền thông và khán giả chú ý. Cuối năm 2020, Lệ Quyên và mẫu nam Lâm Bảo Châu bị đồn đoán có quan hệ tình cảm do bị bắt gặp cùng nhau đi mua sắm. Tuy nhiên chỉ đến đầu tháng 2/2021, Lệ Quyên mới công khai tình cảm với mẫu nam kém 11 tuổi. Nữ ca sĩ đăng ảnh cả hai tình tứ kèm dòng trạng thái: "Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư, không phải là điều bí mật", Lệ Quyên chia sẻ. Điều này chính là thừa nhận hẹn hò với tình trẻ. Trước đây, chuyện tình lệch tuổi của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vướng phải nhiều tranh cãi từ phía dân mạng. Bỏ qua mọi lời mỉa mai, đàm tiếu, cặp đôi dọn về sống chung và thậm chí còn xưng hô như vợ chồng chính thức. Trong những chuyến đi, cặp sao không quên ghi lại hình ảnh mặn nồng với trang phục ton-sur-ton như "đánh dấu chủ quyền".

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