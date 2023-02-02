Lâm Khánh Chi bất chấp tranh cãi, tiếp tục công cuộc 'trùng tu' để cải thiện nhan sắc

Hậu trường 02/02/2023 16:00

Phẫu thuật thanh quản chưa lành hẳn, Lâm Khánh Chi tiếp tục can thiệp thẩm mỹ để có được vẻ đẹp như ý.

Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân chuyển giới nhận được sự quan tâm lớn từ netizen. Để vẻ ngoài đẹp lên, cô đã phải đầu tư rất nhiều cả tiền bạc, công sức lẫn thời gian để "trùng tu". 

Dù đã qua nhiều lần dao kéo để sở hữu vóc dáng gợi cảm và mềm mại như thời điểm hiện tại nhưng mới đây nữ ca sĩ tiếp tục sang Thái Lan để phẫu thuật giọng nói của mình.

Lâm Khánh Chi bất chấp tranh cãi, tiếp tục công cuộc 'trùng tu' để cải thiện nhan sắc - Ảnh 1

Dù không ít lần cô gây tranh cãi khi lộ diện với diện mạo khác xa với những hình ảnh đã qua chỉnh sửa được đăng tải trên mạng xã hội nhưng Lâm Khánh Chi vẫn không hề từ bỏ.

Cách đây ít ngày trong một buổi livestream, nữ ca sĩ bất ngờ show giọng nói của mình sau 2 tháng phẫu thuật và nhiều người cho rằng giọng nói của cô vẫn còn thỏ thẻ, chưa thực sự hoàn thiện.

Chia sẻ về vấn đề này, nữ ca sĩ cho biết cô phải nói chuyện nhỏ nhẹ vì giọng còn yếu và phải nghỉ dưỡng nhiều. Cũng theo tiết lộ của Lâm Khánh Chi, cô cần ít nhất 6 tháng mới có thể hoàn thiện giọng nói mới của mình.

Lâm Khánh Chi bất chấp tranh cãi, tiếp tục công cuộc 'trùng tu' để cải thiện nhan sắc - Ảnh 2

Cũng trong livestream này, Lâm Khánh Chi cũng đã chia sẻ việc mình sẽ tiếp tục trùng tu nhan sắc khi đi tiêm da để có được làn da căng bóng và sáng mịn hơn.

Đây cũng được xem là biện pháp được người đẹp chuyển giới ưu ái trong nhiều năm qua. Dù vậy, do mới thực hiện, Lâm Khánh Chi hiện vẫn còn để lộ làn da sần và những vết thâm khi không có son phấn cũng như filter hỗ trợ.

Lâm Khánh Chi bất chấp tranh cãi, tiếp tục công cuộc 'trùng tu' để cải thiện nhan sắc - Ảnh 3

Trước đó, theo người đẹp chia sẻ, năm 2022 đánh dấu mỹ nhân chuyển giới chi sổ tiền "khủng" 1 tỷ đồng để hoàn thiện bản thân

Tuy nhiên, giọng ca Tình Yêu Sỏi Đá vẫn bị soi diện mạo xuống cấp vào cuối năm ngoái. Dù đã chi sổ tiền "khủng" để tân trang nhưng dường như mặt mộc của mỹ nhân chuyển giới vẫn chưa có nhiều cải thiện.

Lâm Khánh Chi bất chấp tranh cãi, tiếp tục công cuộc 'trùng tu' để cải thiện nhan sắc - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi bất chấp tranh cãi, tiếp tục công cuộc 'trùng tu' để cải thiện nhan sắc - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi bất chấp tranh cãi, tiếp tục công cuộc 'trùng tu' để cải thiện nhan sắc - Ảnh 6
Lâm Khánh Chi bất chấp tranh cãi, tiếp tục công cuộc 'trùng tu' để cải thiện nhan sắc - Ảnh 7
Lâm Khánh Chi nhiều lần để lộ da nhăn nheo, xuống sắc. Ảnh: Chụp màn hình

Những năm của thập niên 90, Lâm Khánh Chi là một trong những ngôi sao đình đám được công chúng yêu quý với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã chuyển đổi giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh, sau đó đổi là Lâm Khánh Chi.

Được sống với giới tính thật của mình, Lâm Khánh Chi thêm phần hạnh phúc khi tìm được một nửa của cuộc đời. Năm 2017, Lâm Khánh Chi kết hôn với chồng trẻ tên Phi Hùng. Cuộc sống hôn nhân càng viên mãn khi Lâm Khánh Chi chính thức lên chức mẹ nhờ phương pháp mang thai hộ. Con trai Lâm Khánh Chi tên Trần Huỳnh Thiên Long (nickname Cubi) chào đời.

Lâm Khánh Chi từng khiến công chúng ngưỡng mộ khi liên tục khoe cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Phi Hùng. Nữ ca sĩ được chồng hết mực cưng chiều. Không chỉ vậy, Phi Hùng cũng rất yêu thương con trai Thiên Long.

Sau nhiều năm chung sống, tháng 12/2021, Lâm Khánh Chi và chồng Phi Hùng chính thức đường ai nấy đi khi không còn tiếng nói chung. Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi dành thời gian cho công việc và phát triển sự nghiệp. Nữ ca sĩ cũng dính tin đồn tình ái với bạn diễn tuy nhiên sau đó, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận.

 

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