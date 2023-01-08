Trút bỏ son phấn, Lâm Khánh Chi gây 'sốc toàn tập' với da mặt sần sùi, nhan sắc xuống cấp

Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân chuyển giới nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để có được diện mạo như hiện tại, cô đã trải qua rất nhiều cuộc đại phẫu thuật đau đớn. Bên cạnh gương mặt xinh đẹp trong những bức ảnh sống ảo thì cũng có không ít lần người đẹp để lộ dấu hiệu thẩm mỹ rõ rệt.

Ngay sau khi hoàn chỉnh lớp trang điểm, Lâm Khánh Chi lại hóa thành người đẹp lung linh như trong những bức ảnh do cô đăng tải trên trang cá nhân.

Cụ thể, trong video tham gia thử thách biến hình trước và sau khi make up, Lâm Khánh Chi tự tin khoe mặt mộc trước ống kính. Nhìn trong clip, cô chỉ phủ một lớp phấn nhẹ nên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Đồng thời vì không có filter hỗ trợ nên Lâm Khánh Chi lộ nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe miệng và nặng nhất là vùng da cổ.

Mỹ nhân 7x lộ dấu hiệu lão hóa khi xuất hiện với diện mạo kiệm son phấn. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok hiwon91)

Phần cổ của giọng ca Tình Trong Mộng Mơ cũng có khuyết điểm. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok hiwon91)

Sau khi chia sẻ, đoạn video biến hình trên lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng. Phần lớn người xem đều tập trung vào diện mạo khi chưa trang điểm của Lâm Khánh Chi, cho rằng ngày thường nữ ca sĩ chỉnh ảnh quá đà nên khi nhìn người thật không dễ nhận ra. Thậm chí có bình luận cho rằng cô nàng "nhìn giống bà ngoại". Song song đó, nhiều người lên tiếng bênh vực vì Lâm Khánh Chi đã 45 tuổi, trải qua nhiều lần phẫu thuật nên nhan sắc như vậy là đẹp lắm rồi.

Video biến hóa của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều, có khen chê lẫn lộn. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Lâm Khánh Chi từng khiến người hâm mộ giật mình khi xuất hiện với vẻ ngoài xuống cấp nghiêm trọng. Vùng da mặt, cổ nhăn nheo đến không nhận ra. Lúc này, người đẹp giải thích vì vừa đi làm đẹp nên da vùng cổ và mặt chưa hết sưng.

Cô từng chia sẻ: "Những người thích dìm hàng Khánh Chi vào đây chống con mắt lên xem da mặt thật của Chi. Trắng tươi như bông bưởi. Mặt mộc không xài son phấn luôn, bớt bớt cái miệng lại giúp Khánh Chi cái nha. Chi sẽ livestream cho những con người mà hay dìm mình xem, nhưng mà nên nhớ Chi có 4 cái phao lận, khó chìm lắm. Người ta tạo app ra để xài nhưng ai nói Khánh Chi dùng app live mới đẹp thì Chi live mặt mộc luôn".

Khác với những hình ảnh trên, nhan sắc Lâm Khánh Chi trên mạng xã hội lại được đánh giá cao.

Trong mỗi khung ảnh, cô luôn xuất hiện với làn da trắng mịn phát sáng, make up kỹ lưỡng. Nhờ đó, người đẹp có diện mạo xinh đẹp hơn trong lòng công chúng. Ngoài ra, "công chúa Khánh Chi" còn gây ấn tượng với màn lên đồ cắt xẻ táo bạo khoe hình thể nuột nà đáng nể ở tuổi U50.

Mới đây nhất, cô còn tiết lộ về chi phí chăm sóc sắc đẹp trong 1 năm vừa qua của mình lên tới 1 tỷ đồng. Vào tháng 10 vừa qua, Lâm Khánh Chi sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chỉnh giọng nói. Tại xứ sở Chùa Vàng, cô đã trải qua 4 giờ hôn mê, chi phí 5.000 USD (khoảng 120 triệu đồng), mất khoảng 2 tháng mới hồi phục. Hiện, Lâm Khánh Chi đang tập luyện nói để có thể trở lại sau ca phẫu thuật.