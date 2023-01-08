Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu

Hậu trường 08/01/2023 10:16

Hai con gái nhà Bình Minh sở hữu chiều cao vượt trội khiến nhiều người trầm trồ, trong đó bé An Nhiên mới 13 tuổi đã cao 1m72.

Gia đình nam diễn viên Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi sự hài hòa, hạnh phúc. Cả hai cùng chăm lo cho 2 cô con gái đang "tuổi ăn tuổi lớn".

Mới đây, gia đình Bình Minh có dịp quây quần với gia đình Chi Bảo - Lý Thùy Chang. Theo đó, Bình Minh cùng vợ con tới dự tiệc thôi nôi quý tử của gia đình bạn thân.

Bên cạnh vẻ đáng yêu của bé Gia Khang nhà Chi Bảo, cư dân mạng cũng chú ý tới ngoại hình 2 con gái nhà Bình Minh. Cả hai cô bé đều cho thấy chiều cao vượt trội.

Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu - Ảnh 1
Hai con gái nhà Bình Minh gây chú ý khi chụp ảnh cùng bố mẹ và vợ chồng Chi Bảo. Ảnh: FBNV

An Nhiên mới 13 tuổi đã cao 1m72. Trong khi đó, An Như mới 10 tuổi đã cao ngang ngửa bà xã Chi Bảo.

Khi được hỏi về bí quyết tăng chiều cao cho con, bà xã Bình Minh thật thà thú nhận một phần là do bé được thừa hưởng gen cao từ bố, một phần là do đang ở độ tuổi phát triển chiều cao tốt. Bên cạnh đó, cô cũng thông tin thêm bé An Nhiên dành nhiều thời gian để chơi thể thao với các môn như cầu lông, bơi lội, bóng chuyền.

Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu - Ảnh 2
Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu - Ảnh 3
Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu - Ảnh 4
Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu - Ảnh 5
Chiều cao của hai "công chúa" nhà Bình Minh đều thuộc dạng "khủng". Ảnh: FBNV

Bình Minh từng là siêu mẫu nam nổi tiếng trong showbiz Việt, sau khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và làm MC anh cũng gặt hái được nhiều thành công nhất định. Năm 2008, Bình Minh gây bất ngờ khi kết hôn cùng nữ doanh nhân Lê Anh Thơ.

Thời điểm đó, Bình Minh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận vì quyết định kết hôn ở đỉnh cao sự nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc bà xã Anh Thơ lớn hơn nam diễn viên 4 tuổi và bị nhận xét không tương xứng ngoại hình với Bình Minh. Thậm chí, một số người còn cho rằng Bình Minh cưới Anh Thơ là vì tiềm lực kinh tế mạnh của bà xã nhưng anh khẳng định hai người đến với nhau vì tình cảm mà không bị bất kỳ yếu tố vật chất nào tác động.

Ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội của con gái Bình Minh: 13 tuổi đã cao 1m72, chân dài như siêu mẫu - Ảnh 6

Được biết, Bình Minh và Anh Thơ nên duyên là nhờ "bà mối" Trương Ngọc Ánh. Nữ doanh nhân thành đạt Anh Thơ đã chinh phục chàng siêu mẫu - diễn viên điển trai Bình Minh bởi vẻ đẹp học thức, dịu dàng, tài giao tiếp khéo léo. Hai người làm bạn 2 năm trước khi tiến tới quan hệ hẹn hò, yêu đương.

Năm 2009, Bình Minh và Anh Thơ đón con gái đầu lòng - bé An Nhiên chào đời. Năm 2012, gia đình nhỏ của cặp đôi tiếp tục có thành viên mới là bé gái An Như. Vượt qua những thăng trầm, Anh Thơ vẫn đồng hành cùng Bình Minh, cùng chồng vượt qua những giai đoạn tai tiếng để giữ cuộc hôn nhân hạnh phúc đến tận bây giờ. Đó là điều khiến công chúng cảm phục bà xã của Bình Minh và dần thay đổi cách nhìn về cuộc hôn nhân của hai người.

Hiện tại, Bình Minh không còn hoạt động showbiz nhiều như trước, anh tập trung phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh riêng và chăm sóc gia đình nhỏ.

 

 

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