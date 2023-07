Sao nữ nổi tiếng showbiz Việt chờ 8 năm mới có con đầu lòng, bị teo chân khi mang thai chồng phải bế

Ông xã của nữ ca sĩ là người chăm sóc từng chút một, anh gội đầu, vệ sinh cá nhân cho vợ. Mỗi lần đến kì khám thai, Thanh Ngọc sẽ được chồng bồng bế trên tay đến nơi khám rồi trở về giường nhằm hạn chế tối đa việc di chuyển. Thanh Ngọc còn phải nằm viện 1,5 tháng để được theo dõi, cố hết sức để giữ lại thai nhi.

Tuy nhiên, việc chỉ nằm dưỡng thai khiến tinh thần của một người năng động như Thanh Ngọc bị ảnh hưởng. Thời gian đó, nữ ca sĩ tự động viên bản thân bằng niềm vui nhìn nhóc tỳ lớn lên từng ngày. Do không vận động suốt nhiều tháng liền nên Thanh Ngọc từng cho biết chân bị teo nhỏ và sau này bước đi rất yếu ớt.

Thanh Ngọc hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng ở tuần thai thứ 31, trong khi các em bé chào đời khoẻ mạnh phải đạt đến ngưỡng trên 38 tuần tuổi. Bé Ủn thời điểm đó cũng sinh non khi đang ở tuần 31, nằm lồng ấp hơn 1 tháng. Do sức khỏe hai me con nên phải để hai người 2 bệnh viện khác nhau.

Đặc biệt, vì miệng con quá bé, nữ ca sĩ phải đợi con đủ 3 tháng tuổi mới có thể cho bé bú bình thường. Lần đầu vấp phải những khó khăn, nhiều lúc nữ ca sĩ tưởng chừng như gục ngã. Rất may, việc em bé phát triển bình thường đã giúp cô vượt qua.

Hiện tại, bé Ủn đã được hơn 3 tuổi, cậu nhóc trộm vía ngoan ngoãn và phát triển rất tốt. Thanh Ngọc cũng quay trở lại công việc ca sĩ và thường xuyên nhận lời tham gia, trình diễn tại các phòng trà.

Mặc dù vẫn dành đam mê cho nghệ thuật nhưng Thanh Ngọc vẫn dành hầu hết thời gian để nuôi dạy con nhỏ và chăm sóc mái ấm. Sau hơn 1 thập kỷ kết hôn, nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Thanh Ngọc cho biết sẽ không nhờ đến can thiệp y học để sinh nhóc tỳ thứ 2 mà để mọi thứ thuận vào duyên số.