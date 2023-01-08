Sao nữ nổi tiếng showbiz Việt chờ 8 năm mới có con đầu lòng, bị teo chân khi mang thai chồng phải bế

Hậu trường 08/01/2023 07:16

8 năm chờ đợi, vợ chồng sao nữ này mới có thể chào đón thiên thần nhỏ. Hành trình làm cha mẹ của họ chứa đựng nhiều nước mắt.

Thanh Ngọc là thành viên nhóm Mắt Ngọc - những giọng ca tạo được nhiều ấn tượng với khán giả 8x, 9x. Sau khi nhóm dừng hoạt động, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp cầm mic và nhận được nhiều thành công nhất định. Năm 2011, Thanh Ngọc kết hôn với chồng là bác sĩ nhưng phải 8 năm sau đó gia đình cô mới đón bé đầu lòng. 

Sao nữ nổi tiếng showbiz Việt chờ 8 năm mới có con đầu lòng, bị teo chân khi mang thai chồng phải bế - Ảnh 1
Ca sĩ Thanh Ngọc và ông xã.

Thanh Ngọc từng chia sẻ, cô bị buồng trứng dự trữ thấp, khó có thai thế nên đã phải chạy chữa nhiều nơi, lần đầu là dùng thuốc Bắc, thuốc Đông y để cải thiện tình hình, nhưng chỉ 2 ngày sau khi có thai tự nhiên, cô đã vô cùng buồn khi biết bản thân sẩy thai. Sau lần đó, cô và gia đình chuyển sang sử dụng thuốc Tây, đến nhiều bệnh viện đắt đỏ để thăm khám.

Cuối cùng, niềm vui đã đến, người đẹp và gia đình đón nhận bé trai đầu lòng sau hành trình 8 năm tìm con đằng đẵng: "Tổng cộng, tôi kích trứng 7 lần, 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm. Có lúc tôi cũng đậu thai nhưng rồi lại không có duyên với con. Bé Ủn (tên thân mật của con trai Thanh Ngọc) là cái phôi cuối cùng. Khi thử que lên 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Sau đó, suốt trong thai kỳ, không lúc nào tôi không lo lắng”.

Bác sĩ cho biết sức khoẻ cô yếu, cần cẩn trọng tuyệt đối trong 9 tháng 10 ngày. Để đảm bảo duy trì được thai kì, Thanh Ngọc phải nằm và sinh hoạt ngay tại giường suốt nhiều tháng.

Sao nữ nổi tiếng showbiz Việt chờ 8 năm mới có con đầu lòng, bị teo chân khi mang thai chồng phải bế - Ảnh 2

Ông xã của nữ ca sĩ là người chăm sóc từng chút một, anh gội đầu, vệ sinh cá nhân cho vợ. Mỗi lần đến kì khám thai, Thanh Ngọc sẽ được chồng bồng bế trên tay đến nơi khám rồi trở về giường nhằm hạn chế tối đa việc di chuyển. Thanh Ngọc còn phải nằm viện 1,5 tháng để được theo dõi, cố hết sức để giữ lại thai nhi.

Tuy nhiên, việc chỉ nằm dưỡng thai khiến tinh thần của một người năng động như Thanh Ngọc bị ảnh hưởng. Thời gian đó, nữ ca sĩ tự động viên bản thân bằng niềm vui nhìn nhóc tỳ lớn lên từng ngày. Do không vận động suốt nhiều tháng liền nên Thanh Ngọc từng cho biết chân bị teo nhỏ và sau này bước đi rất yếu ớt.

Sao nữ nổi tiếng showbiz Việt chờ 8 năm mới có con đầu lòng, bị teo chân khi mang thai chồng phải bế - Ảnh 3

Thanh Ngọc hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng ở tuần thai thứ 31, trong khi các em bé chào đời khoẻ mạnh phải đạt đến ngưỡng trên 38 tuần tuổi. Bé Ủn thời điểm đó cũng sinh non khi đang ở tuần 31, nằm lồng ấp hơn 1 tháng. Do sức khỏe hai me con nên phải để hai người 2 bệnh viện khác nhau. 

Đặc biệt, vì miệng con quá bé, nữ ca sĩ phải đợi con đủ 3 tháng tuổi mới có thể cho bé bú bình thường. Lần đầu vấp phải những khó khăn, nhiều lúc nữ ca sĩ tưởng chừng như gục ngã. Rất may, việc em bé phát triển bình thường đã giúp cô vượt qua.

Sao nữ nổi tiếng showbiz Việt chờ 8 năm mới có con đầu lòng, bị teo chân khi mang thai chồng phải bế - Ảnh 4

Hiện tại, bé Ủn đã được hơn 3 tuổi, cậu nhóc trộm vía ngoan ngoãn và phát triển rất tốt. Thanh Ngọc cũng quay trở lại công việc ca sĩ và thường xuyên nhận lời tham gia, trình diễn tại các phòng trà. 

Mặc dù vẫn dành đam mê cho nghệ thuật nhưng Thanh Ngọc vẫn dành hầu hết thời gian để nuôi dạy con nhỏ và chăm sóc mái ấm. Sau hơn 1 thập kỷ kết hôn, nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Thanh Ngọc cho biết sẽ không nhờ đến can thiệp y học để sinh nhóc tỳ thứ 2 mà để mọi thứ thuận vào duyên số.

Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả 4 từ khiến antifan 'câm nín'

Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả 4 từ khiến antifan 'câm nín'

Đa số đều đồng tình với Lê Dương Bảo Lâm, bởi từ thiện là "từ tâm" không phải là trách nhiệm!

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Ngọc ca sĩ Thanh Ngọc nhóm Mắt Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 22 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang