Hòa Minzy rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cầu hôn, dân mạng xót xa cho nữ ca sĩ lận đận tình duyên

Không chỉ xúc động, Hòa Minzy còn làm trợ lí nhiệt tình giúp nam chính hoàn thành xuất sắc màn cầu hôn này. Cô lăng xăng cầm hoa đưa cho anh chàng để tặng nữ chính.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về Hòa Minzy . Cụ thể, nữ ca sĩ và những người bạn đã chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi trong chương trình thực tế.

Ai nấy chứng kiến khuôn mặt được hạnh phúc lây của Hòa Minzy mà không khỏi xót xa. Nhiều bình luận đã để lại thể hiện sự yêu thương dành cho nữ ca sĩ.

Một số khác bày tỏ mong ước mẹ bé Bo sớm tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình: "Thương lắm cô gái chịu nhiều tổn thương", "Thấy thương cho bà Hòa", "Mong chị tìm được bến đỗ luôn yêu thương chia sẻ chăm sóc 2 mẹ con chị Hòa ơi", "Tui chỉ nhìn thấy sự đáng yêu của bà Hòa, bả còn lo hơn người ta"...

Khoảnh khắc này khiến dân tình không khỏi xót xa, nhiều người mong nữ ca sĩ sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc. Ảnh chụp màn hình

Trước khi chấp nhận là mẹ đơn thân, Hòa Minzy từng có chuyện tình yêu đẹp với thiếu gia Minh Hải. Được biết, Minh Hải không hoạt động trong giới giải trí. Anh là quý tử của một gia đình giàu có ở Long An và hiện đang làm giám đốc một công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây thuộc quyền quản lý của gia đình.

Trước khi đến với Minh Hải, Hòa Minzy từng trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Nhưng khi yêu thiếu gia này, nữ ca sĩ luôn được yêu chiều.

Khi mới công khai hẹn hò, Minh Hải và Hòa Minzy không ngại chia sẻ những hình ảnh tình tứ, dành cho nhau những hành động ngọt ngào trên mạng xã hội.

Vị thiếu gia cũng không tiếc tiền tặng cho nữ ca sĩ nhiều món quà đắt đỏ, đưa cô đi du lịch sang chảnh ở nhiều nước trên thế giới.

Đến năm 2019, cặp đôi vướng tin đồn đã dọn về sống chung nhà và bí mật kết hôn. Cặp đôi thoải mái xưng hô "vợ - chồng" trên mạng xã hội.

Đầu năm 2020, mạng xã hội rầm rộ thông tin Hòa Minzy đã sinh con đầu lòng. Đây cũng là thời điểm nữ ca sĩ thông báo tạm dừng ca hát để làm những việc ý nghĩa hơn. Cộng đồng mạng liên tục soi những dấu hiệu cho thấy Hòa Minzy đã có con với thiếu gia Minh Hải nhưng thời điểm đó, cô nhất quyết không lên tiếng.

Và bất ngờ vào ngày Valentine năm 2021, Hòa Minzy cùng Minh Hải đã chính thức công khai hình ảnh con trai đầu lòng - bé Bo.

Dù xưng hô với nhau là "vợ chồng" nhưng Hòa Minzy và bạn trai chưa làm đám cưới hay đăng kí kết hôn. Trong một lần tâm sự trên livestream, nữ ca sĩ cho biết: "Lúc nào tôi cũng có tâm nguyện sẽ sinh được hai đứa con rồi sau đó mới tổ chức đám cưới, để con tôi sẽ cầm váy cưới đi vào thánh đường".

Ngỡ tưởng cả hai sẽ cùng đi đến cuối con đường hạnh phúc, thì đến tháng 2/2022 họ tuyên bố chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Tuy không còn yêu nhau, cả 2 vẫn sẽ hết mình chăm sóc con cái - bé Bo. Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng khẳng định mối quan hệ kết thúc xuất phát từ hai bên chứ không phải vì người thứ 3 như các lời đồn đoán trước đó.