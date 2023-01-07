Ngọc Lan không muốn đi bước nữa, vẫn còn đau lòng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thanh Bình

Hậu trường 07/01/2023 12:05

Ngọc Lan chưa sẵn lòng đón nhận người mới, cô sợ chuyện cũ sẽ lặp lại với chính mình sau hôn nhân đổ vỡ với Thanh Bình.

Được công nhận về thực lực diễn xuất và đông đảo khán giả yêu mến, ngoài đời, diễn viên Ngọc Lan là mẹ đơn thân sau khi đổ vỡ hôn nhân với Thanh Bình. Ở tuổi 37, cô ngày càng thăng hoa nhan sắc, sống độc lập, dành hầu hết thời gian cho công việc và con cái. Vừa qua, nữ diễn viên đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý về cuộc sống của hai mẹ con.

Trả lời Người đưa tin, Ngọc Lan tâm sự về chuyện tình cảm: "Ở thời điểm này, Lan rất sợ và không muốn tái hôn. Quan điểm của Lan hiện tại là nếu mình có tình cảm với ai đó, có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức có thể chia sẻ, đồng hành cùng nhau trong công việc, trong cuộc sống, giúp đỡ nhau khi khó khăn". Cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó với Thanh Bình vẫn để lại nỗi đau trong lòng nữ diễn viên, cô sợ những câu chuyện cũ sẽ lặp lại. 

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Ngọc Lan và Thanh Bình từng là gia đình kiểu mẫu được ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Thanh Bình - Ngọc Lan thông báo ly hôn hồi tháng 11/2019 sau ba năm chung sống. Khi ấy, Thanh Bình khẳng định lý do họ chia tay không vì người thứ ba. Việc "đường ai nấy đi" là tự nguyện sau thời gian cả hai không tìm được tiếng nói chung. "Chúng tôi đến với nhau đều là những người trưởng thành, đủ chín chắn trong mọi quyết định. Khi nhận ra không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau, cả hai đối thoại và vài tháng sau mới quyết định đường ai nấy đi", anh nói.

Cùng quan điểm ly hôn không phải là chuyện hai người mà còn dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái nên dù chia tay, cặp sao vẫn cùng nhau làm tròn trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ với con trai Louis. Hiện Ngọc Lan đảm nhận nuôi Louis song hai người thường liên lạc chia sẻ cách dạy con, cập nhật tình hình của bé.

Ngọc Lan không muốn đi bước nữa, vẫn còn đau lòng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thanh Bình - Ảnh 2

Ngọc Lan luôn chứng tỏ bản thân bản lĩnh, mạnh mẽ sau khi kết thúc hôn nhân. Cô tận hưởng cuộc sống độc thân, thường xuyên đưa con trai Louis đi du lịch, mua sắm. Diễn viên cho biết chuyện kết hôn hay ly hôn đã nằm trong tính toán nên cô không hụt hẫng hay mất phương hướng. Cô chủ động sắp xếp, làm quen với cuộc sống mẹ đơn thân. Cô không nghĩ ly hôn là thất bại. "Sự thất bại của một con người là không làm, không sống được theo ý mình muốn mà lệ thuộc vào người khác", cô nói.

Ngọc Lan nói cô đang rất sung sướng, tận hưởng cuộc sống độc thân hiện tại. 'Trước đây, làm gì tôi cũng phải xin phép, nuôi con thế nào cũng phải hội ý, không được phép làm theo ý kiến riêng. Thoát khỏi sự ràng buộc hôn nhân, tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Tôi thoải mái thể hiện tình cảm với bất kỳ bạn bè, đồng nghiệp nào trên mạng xã hội. Tôi nghĩ "mấy ai được như mình nên cảm thấy rất đã", cô nói.

Ngọc Lan không muốn đi bước nữa, vẫn còn đau lòng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thanh Bình - Ảnh 3

Về phía Thanh Bình, sau khi ly hôn anh kinh doanh bất động sản, chỉ tham gia một số dự án phim như Cậu Vàng, Lời nguyền lúc 0 giờ. Anh hiện sống trong một căn hộ có sân vườn rộng rãi tại TP HCM.

 Thanh Bình cố gắng bù đắp tình cảm cho con trai, giữ quan hệ tốt với vợ cũ. Anh thường xuyên đưa bé Louis đi chơi, về quê thăm người thân. Diễn viên cũng giữ quan hệ thân thiết với mẹ Ngọc Lan. Mẹ vợ cũ từng dành lời có cánh cho Thanh Bình: "Mẹ và rất nhiều người tin con ngoan hiền, hiếu thảo, biết lo cho gia đình".

 

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