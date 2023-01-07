Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023'

Hậu trường 07/01/2023 11:31

Sau 1 năm vắng bóng vì sức khỏe, sự quay trở lại của nghệ sĩ Công Lý ở "Táo quân 2023" được khán giả mong chờ.

Chương trình Táo Quân 2023 đã chính thức bước vào buổi ghi hình đầu tiên vào tối 6/1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô Hà Nội. Năm nay chương trình kỷ niệm 20 năm lên sóng truyền hình vì thế format (hình thức thể hiện) sẽ khác biệt so với mọi năm. Sẽ không còn hình thức chầu trời báo cáo như thường thấy mà sẽ thay bằng cuộc thi ý tưởng của các Táo. 

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023' - Ảnh 1

Bên cạnh dàn nghệ sĩ quen thuộc như: NSND Tự Long, NSND Công Lý, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Xuân Bắc, Vân Dung... thì còn có nhiều nhân vật mới tham gia lần đầu tiên như: NSƯT Thanh Dương, diễn viên Đức Anh, Thái Sơn...  Một số diễn viên từng tham gia Táo Quân trong các năm được mời tham gia trở lại như: MC Thành Trung, nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, ca sĩ Minh Quân, NTK Đức Hùng...

Nghệ sĩ Công Lý dù sức khỏe còn yếu nhưng vẫn cố gắng tham gia chương trình. Anh xuất hiện trong chương trình bằng một vai đặc biệt, không phải nhả thoại và được ngồi kiệu ra sân khấu. 

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023' - Ảnh 2
Diện mạo của NSND Công Lý trong "Táo quân 2023". Ảnh: Vietnament

Có thể thấy, Công Lý có tạo hình nữ giới. Theo Vietnamnet, anh sẽ xuất hiện qua bức rèm, không múa may, quay cuồng như các năm trước. 

Trước đó, chia sẻ với Dân trí về vai diễn của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023, nghệ sĩ Chí Trung cho biết: "Công Lý vẫn là Bắc Đẩu. Tôi không thể chia sẻ chi tiết cụ thể và nhiều hơn, khán giả hãy chờ đợi, đón xem". Theo Chí Trung, năm nay, ê-kíp phải nghĩ một kịch bản tương xứng và đảm bảo cho sức khỏe cho Công Lý. 

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023' - Ảnh 3
Nghệ sĩ Công Lý và Chí Trung. Ảnh: Vietnamnet

 

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023' - Ảnh 4
Bà xã Công Lý chăm sóc chồng trong hậu trường. Ảnh: Vietnamnet

Nhiều người tò mò vai diễn của Công Lý ở Táo Quân 2023 sau một mùa anh vắng bóng.

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023' - Ảnh 5

Năm nay, nghệ sĩ Thanh Dương (phải) lần đầu tham gia chương trình. Chia sẻ với Tiền Phong, Thanh Dương xác nhận anh đóng vai Táo Năng lượng - vai nho nhỏ điểm xuyết vào buổi chầu.

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023' - Ảnh 6

Tạo hình của Thanh Dương cùng các nghệ sĩ quen thuộc: Quốc Khánh, Quang Thắng, Tự Long, Xuân Bắc, Vân Dung, Thành Trung, Đỗ Duy Nam... trong Táo Quân 2023.

Theo tiết lộ từ đơn vị sản xuất, chương trình "Táo Quân 2023" có một vài thay đổi về việc ghi hình so với các năm khác. Cụ thể, thay vì ghi hình chính thức cả 3 buổi thì năm nay, Táo Quân 2023 đã có buổi ghi hình phần lời dẫn của MC Thảo Vân cùng một số tiết mục biểu diễn trước. Sau đó là buổi ghi hình đầu tiên mang tính chất tổng duyệt diễn ra vào tối nay 6/1. Tiếp đó, 2 buổi ghi hình còn lại diễn ra vào tối 7 và 8/1.2013 mang tính chất biểu diễn chính thức. Tất cả các buổi ghi hình đều diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Công Lý trong 'Táo quân 2023', sự quay trở lại được mong chờ của 'Bắc Đẩu'

Hé lộ vai diễn đặc biệt của NSND Công Lý trong 'Táo quân 2023', sự quay trở lại được mong chờ của 'Bắc Đẩu'

Công Lý vừa trở lại sau thời gian dài điều trị bệnh. Liệu nam nghệ sĩ có đảm nhận vai "Bắc Đẩu" trong "Táo quân" năm nay hay không là câu hỏi của nhiều người.

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Từ khóa:   NSND Công Lý Chí Trung Táo Quân 2023

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