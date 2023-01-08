Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả 4 từ khiến antifan 'câm nín'

"Ngày mai Lâm về xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, xây cầu và trao quà cho học sinh nghèo. Thời gian vào lúc 11h30 sáng thứ Bảy, ngày 7/1/2023", nam diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, người này đem quê nhà Long Thành, Đồng Nai của Lê Dương Bảo Lâm ra để vặn vẹo: "Long Thành quá trời nhà nghèo thì không thấy ai".

Giữa những lời hay ý đẹp về hành động của Lê Dương Bảo Lâm, một tài khoản mạng gây chú ý khi bình luận "cà khịa" nam diễn viên hài.

Trước bình luận khá kém duyên, Lê Dương Bảo Lâm thẳng thắn đáp trả: "Không phải trách nhiệm".

Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả sâu cay. Ảnh: Chụp màn hình

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên hài, từng giành quán quân Cười xuyên Việt 2015. Bước đệm từ cuộc thi giúp tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn.

Những năm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm là sao nam đắt show truyền hình. Anh nhẵn mặt với khán giả qua các chương trình như 7 Nụ Cười Xuân, Chọn Ai Đây,... hay mới đây nhất là 2 Ngày 1 Đêm, Ơn Giời Cậu Đây Rồi mùa 8. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây Lê Dương Bảo Lâm đã có chỗ đứng trong showbiz Việt, mức cát xê cũng tăng đáng kể. Cuộc sống của Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 trở nên viên mãn với vợ đẹp, con ngoan.

Ngoài là một diễn viên hài với sự tếu táo, lém lỉnh của mình, Lê Dương Bảo Lâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình đẹp cùng người vợ xinh đẹp như hot girl của mình.

Cả hai đã có 7 năm yêu đương trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2017. Việc đồng hành bên nhau từ khi còn khó khăn đến lúc có của ăn của để cũng chính là lý do mà cặp đôi được dân tình ủng hộ. Sau khi chính thức về chung một nhà, Quỳnh Quỳnh đã trở thành hậu phương vững chắc, hỗ trợ cho sự nghiệp chồng. Cô chính là quản lý, trợ lý kiêm tài xế cho Lê Dương Bảo Lâm.

Nam nghệ sĩ nhắn nhủ bà xã trên truyền hình: "Nghề nghiệp của mình vốn có nhiều thị phi khiến vợ bị chạnh lòng. Chỉ mong vợ tin rằng anh sẽ không bao giờ mang hạnh phúc của mình ra để đùa giỡn. Ai nói gì thì nói, miễn gia đình hạnh phúc, cùng nắm tay nhau qua những gian nan vất vả. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ mong vợ chồng sẽ cùng bảo vệ, hạnh phúc cùng nhau là được".

Hiện cặp đôi đã có 3 nhóc tỳ đáng yêu, gồm 2 gái và 1 trai. Dù lịch trình công việc bận rộn nhưng anh vẫn cân bằng được cuộc sống hôn nhân, tranh thủ dành thời gian cho gia đình, chăm sóc vợ con.