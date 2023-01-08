Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả 4 từ khiến antifan 'câm nín'

Hậu trường 08/01/2023 06:46

Đa số đều đồng tình với Lê Dương Bảo Lâm, bởi từ thiện là "từ tâm" không phải là trách nhiệm!

Thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm có bài đăng thông báo về lịch trình thiện nguyện tại tỉnh Hậu Giang.

"Ngày mai Lâm về xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, xây cầu và trao quà cho học sinh nghèo. Thời gian vào lúc 11h30 sáng thứ Bảy, ngày 7/1/2023", nam diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả 4 từ khiến antifan 'câm nín' - Ảnh 1
Diễn viên hài chia sẻ về việc làm từ thiện. Ảnh: Chụp màn hình

Giữa những lời hay ý đẹp về hành động của Lê Dương Bảo Lâm, một tài khoản mạng gây chú ý khi bình luận "cà khịa" nam diễn viên hài.

Theo đó, người này đem quê nhà Long Thành, Đồng Nai của Lê Dương Bảo Lâm ra để vặn vẹo: "Long Thành quá trời nhà nghèo thì không thấy ai".

Trước bình luận khá kém duyên, Lê Dương Bảo Lâm thẳng thắn đáp trả: "Không phải trách nhiệm".

Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả 4 từ khiến antifan 'câm nín' - Ảnh 2
Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả sâu cay. Ảnh: Chụp màn hình

 

Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả 4 từ khiến antifan 'câm nín' - Ảnh 3

Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên hài, từng giành quán quân Cười xuyên Việt 2015. Bước đệm từ cuộc thi giúp tên tuổi anh được biết đến nhiều hơn. 

Những năm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm là sao nam đắt show truyền hình. Anh nhẵn mặt với khán giả qua các chương trình như 7 Nụ Cười Xuân, Chọn Ai Đây,... hay mới đây nhất là 2 Ngày 1 Đêm, Ơn Giời Cậu Đây Rồi mùa 8. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây Lê Dương Bảo Lâm đã có chỗ đứng trong showbiz Việt, mức cát xê cũng tăng đáng kể. Cuộc sống của Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 trở nên viên mãn với vợ đẹp, con ngoan.

Ngoài là một diễn viên hài với sự tếu táo, lém lỉnh của mình, Lê Dương Bảo Lâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình đẹp cùng người vợ xinh đẹp như hot girl của mình.

Bị nhắc không làm từ thiện ở quê nhà, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả 4 từ khiến antifan 'câm nín' - Ảnh 4

Cả hai đã có 7 năm yêu đương trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2017. Việc đồng hành bên nhau từ khi còn khó khăn đến lúc có của ăn của để cũng chính là lý do mà cặp đôi được dân tình ủng hộ. Sau khi chính thức về chung một nhà, Quỳnh Quỳnh đã trở thành hậu phương vững chắc, hỗ trợ cho sự nghiệp chồng. Cô chính là quản lý, trợ lý kiêm tài xế cho Lê Dương Bảo Lâm.

Nam nghệ sĩ nhắn nhủ bà xã trên truyền hình: "Nghề nghiệp của mình vốn có nhiều thị phi khiến vợ bị chạnh lòng. Chỉ mong vợ tin rằng anh sẽ không bao giờ mang hạnh phúc của mình ra để đùa giỡn. Ai nói gì thì nói, miễn gia đình hạnh phúc, cùng nắm tay nhau qua những gian nan vất vả. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ mong vợ chồng sẽ cùng bảo vệ, hạnh phúc cùng nhau là được".

Hiện cặp đôi đã có 3 nhóc tỳ đáng yêu, gồm 2 gái và 1 trai. Dù lịch trình công việc bận rộn nhưng anh vẫn cân bằng được cuộc sống hôn nhân, tranh thủ dành thời gian cho gia đình, chăm sóc vợ con.

 

NSND Thanh Hoa: 'Tôi nghĩ, sự cống hiến và tỏa sáng của riêng tôi thế là đủ rồi'

NSND Thanh Hoa: 'Tôi nghĩ, sự cống hiến và tỏa sáng của riêng tôi thế là đủ rồi'

"Thời gian bây giờ, điều mà tôi canh cánh nhất là làm gì cho thế hệ trẻ, làm gì để bảo vệ quyền lợi cho họ hay giúp họ có nét riêng để tỏa sáng trên con đường của họ...", NSND Thanh Hoa nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm Lê Dương Bảo Lâm từ thiện antifan

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 18 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang