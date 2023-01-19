Lâm Khánh Chi dằn mặt chị em 'trên bến dưới thuyền' nhắn tin riêng cho người yêu mình?

Hậu trường 19/01/2023 15:58

Người đẹp chuyển giới được cho là đã có tình mới sau 1 năm chia tay chồng cũ, thậm chí bị chị em "ngáng đường".

Lâm Khánh Chi từng khiến làng giải trí bất ngờ khi tuyên bố "đường ai nấy đi" với ông xã Phi Hùng sau nhiều bên nhau. Sau khi ly hôn, cô vướng tin đồn hẹn hò với chàng trai trẻ, song đã lên tiếng phủ nhận.

Cho đến mới đây, Lâm Khánh Chi gây bất ngờ bàn luận về thị phi trong tình yêu.

"Mở miệng ra thì chị chị em em mà nó đi nhắn tin riêng cho người yêu của mình là sao, tức ghê. Cả nhà nghĩ sao?", chia sẻ của người đẹp chuyển giới trên mạng xã hội.

Lâm Khánh Chi dằn mặt chị em 'trên bến dưới thuyền' nhắn tin riêng cho người yêu mình? - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi dằn mặt chị em 'trên bến dưới thuyền' nhắn tin riêng cho người yêu mình? - Ảnh 2
Chia sẻ gây chú ý của Lâm Khánh Chi. Ảnh: Chụp màn hình

Những suy tư của Lâm Khánh Chi khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Nhiều người cho rằng "công chúa" đã có tình mới, thậm chí bị người chị em nào đó "ngáng đường". Song cũng có những người phán đoán nữ ca sĩ bàn chuyện xã hội, hay lấp lửng về nội dung một sản phẩm nào đó...

Dưới phần bình luận, người đẹp 7X bật cười khi có người phán đoán về hạnh phúc mới. Trò chuyện với người khác, mỹ nhân chuyển giới hé lộ "mới có bồ".

Lâm Khánh Chi dằn mặt chị em 'trên bến dưới thuyền' nhắn tin riêng cho người yêu mình? - Ảnh 3

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977. Trước khi chuyển giới thành công, Lâm Khánh Chi là một ca sĩ nổi danh với cái tên Lâm Chí Khanh. Sau khi chuyển giới thành công, Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý vì là lên tiếng đại diện cho cộng đồng LGBT.

Năm 2017, cô tổ chức đám cưới với một doanh nhân nhưng tuyên bố chia tay hồi tháng 12/2021. Cả hai có con trai chung - bé Thiên Long - bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Sau chia tay, con trai sống với ca sĩ chuyển giới. Hiện ngoài ca hát, cô còn kinh doanh bất động sản, bán quần áo, mỹ phẩm online.

Cách đây không lâu, giọng ca chuyển giới thú nhận sau ly hôn có 3 người đàn ông đang yêu và theo đuổi cô. Trong đó, có một người làm Khánh Chi rất vui, hạnh phúc khi nói chuyện. "Anh ấy là động lực, truyền năng lượng tích cực để Khánh Chi vui và vượt qua thời gian buồn", Lâm Khánh Chi nói. Nữ ca sĩ tiết lộ bạn trai của cô không làm việc trong showbiz và làm kinh doanh.

Khánh Chi quen anh trong dịp cả hai cùng đi chơi với một người bạn chung. Cô bật mí đó là một chàng trai đẹp trai, kém tuổi cô, ít nói, lịch sự và ga lăng. Nữ ca sĩ cho biết anh rất quan tâm, nhắn tin cho cô từ sáng tới khuya và dành cho cô tình cảm đặc biệt. Cả hai đang có một sự khởi đầu tốt đẹp.

Nói về chuyện người yêu mới ghen tuông, Khánh Chi quan niệm người ta có yêu thì mới có ghen. Vì vậy, cô không quá phiền lòng nếu bạn trai tỏ ra ghen tuông. Ngoài ra, người đẹp chuyển giới cũng cho biết cô may mắn được em dâu và cô ruột giúp đỡ chăm sóc con trai nên không gặp quá nhiều vất vả khi làm mẹ đơn thân. Lâm Khánh Chi cho biết cô không gặp khó khăn về kinh tế khi nuôi con và dự tính sẽ cho con trai học trường quốc tế.

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