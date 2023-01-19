NSƯT Công Ninh hé lộ góc khuất hôn nhân bất ngờ với vợ trẻ kém 22 tuổi

Ngoài công việc diễn xuất, đạo diễn, NSƯT Công Ninh còn là Chủ nhiệm khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh là thầy của rất nhiều diễn viên nổi tiếng.

NSƯT Công Ninh được biết đến là một diễn viên nổi tiếng trong thập niên 80, 90. Anh là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh Việt, được khán giả yêu mến với lối diễn chân chất, hiền lành trên màn ảnh nhỏ.

Dù có sự chênh lệch nhiều về tuổi tác và quan điểm sống nhưng vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh vẫn rất hạnh phúc và hiện đã có một con gái 10 tuổi.

Nghệ sĩ Công Ninh kết hôn khá muộn. Tới tận năm 2012, khi đã ngoài 50 tuổi, anh mới cưới diễn viên lồng tiếng Trần Thị Tuyết Vân cũng là học trò Công Ninh, kém nam nghệ sĩ tới 22 tuổi.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên mới đây, NSƯT Công Ninh cho biết, trong quá trình làm nghề, NSƯT Công Ninh tiếp xúc với nhiều bạn diễn nữ song vợ không ghen. Lý giải về điều này, nam diễn viên cho biết ông luôn rạch ròi giữa công việc và đời sống cá nhân để tạo niềm tin cho người bạn đời. “Tôi không có ý định lăng nhăng. Họ đến với tôi bằng tình bạn thì tôi cũng đến với họ bằng tình bạn chứ không vượt qua giới hạn đó", ông chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của NSƯT Công Ninh. Ảnh: Internet

NSƯT Công Ninh kể trong đời sống hôn nhân, mỗi khi bất đồng quan điểm hoặc tranh cãi, ông là người "xuống nước". Bởi nam nghệ sĩ cho rằng bản thân phải biết nhường nhịn, yêu thương người bạn đời và không bận tâm chuyện bị nói "sợ vợ".

"Sợ vợ mình thì có gì đâu mắc cỡ. Và tôi nghĩ không phải là sợ mà là tôn trọng vợ. Khi mâu thuẫn, người đàn ông chấp nhận lùi một bước rồi từ từ giải thích. Như vậy thì hạnh phúc gia đình mới có thể bảo vệ được. Nếu hai bên đều căng thì thế nào cũng vỡ".

Được biết, bà xã của anh - Tuyết Vân là diễn viên lồng tiếng nhưng do điều kiện công việc thay đổi nên thu nhập không được cao. Vì vậy nghệ sĩ Công Ninh vẫn là trụ cột kinh tế chính của gia đình.

Hiện tại, NSƯT Công Ninh đang dành trọn thời gian cho công việc, vì áp lực cuộc sống không cho phép nên dù có muốn gần gia đình nhiều hơn cũng không thể. Anh từng chia sẻ những lúc đi làm chỉ mong được về đoàn tụ với gia đình hay cảm giác đón con tan học mà khi độc thân không có được.

Anh cho rằng trong thời đại ngày nay người phụ nữ sẽ không tủi thân khi người chồng lao đầu vào công việc, mà thay vào đó họ sẽ tự hào, ngưỡng mộ vì người đàn ông của mình vẫn có sức khỏe, được trọng dụng và làm được việc. Nhất là khi nghệ sĩ Công Ninh còn là một đạo diễn, diễn viên đa tài của giới giải trí Việt.