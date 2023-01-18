Diệp Lâm Anh được gia đình chồng cũ tạo điều kiện đưa con trai về chơi Tết

Dịp xuân về, gia đình chồng cũ Diệp Lâm Anh tạo điều kiện để 3 mẹ con quây quần. Nữ diễn viên tranh thủ đưa các con đi dạo chợ Tết mua hoa và trang trí nhà cửa.

Đầu tháng 12/2022, phiên toà sơ thẩm xử vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức thu hút sự quan tâm của dân tình. Kết quả Diệp Lâm Anh đã mất quyền nuôi con trai, cựu người mẫu được nuôi dưỡng con gái. Không thể giành quyền nuôi cả 2 con, Diệp Lâm Anh đau lòng nhưng đành ngậm ngùi vượt qua để trở thành chỗ dựa cho con. Ngày Xuân cận kề, Diệp Lâm Anh vừa vui mừng chia sẻ bố mẹ chồng đã tạo điều kiện cho cô đón con trai đi chơi, để 3 mẹ con có dịp cùng tham quan chợ Tết. Đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh dẫn các con đón không khí Tết háo hức như vậy.

Diệp Lâm Anh đưa 2 con đi chợ hoa Tết. Ảnh: VNE Sau khi dạo chợ Tết, 3 mẹ con Diệp Lâm Anh về trang trí căn nhà mới. Cô rất vui vì có thể ở bên cả 2 con vào những ngày này. Người đẹp dự định tự tay vào bếp nấu những món truyền thống để 2 con có thể cảm nhận sự ấm cúng của gia đình. Đối với Diệp Lâm Anh, 2022 là năm của nhiều nỗi buồn và sự mất mát. May mắn là sau loạt biến cố, cô vẫn có thể tiếp tục cố gắng nhờ vào sự che chở của mẹ và những người yêu thương mình.

"Nhìn lại năm qua, Diệp Lâm Anh cảm thấy mình trải qua nhiều mất mát trên tất cả mọi mặt. Mình đã bước qua giai đoạn rất tệ trong cuộc sống. Cái gì đã qua thì mình cho thành quá khứ, đó là bài học kinh nghiệm để trong tương lai mình không gặp những chuyện như thời gian vừa rồi nữa", Diệp Lâm Anh tâm sự. Diệp Lâm Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên, cô từng có sáu năm là thành viên nhóm nhảy Big Toe. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình Cuộc đua kỳ thú. Năm 2018, cô kết hôn với doanh nhân Nghiêm Đức ở TP HCM. Họ có hai con: bé gái tên Boorin (ba tuổi) và bé trai B.Boy (hai tuổi). Cặp đôi ly thân từ đầu năm 2022 và đến tòa làm thủ tục ly hôn ngày 11/8. Đại diện nữ diễn viên tiết lộ doanh nhân Nghiêm Đức là người đâm đơn ly dị.

Diệp Lâm Anh kháng cáo đến cùng để giành quyền nuôi 2 con Nữ diễn viên sup sụp sau khi mất quyền nuôi con trai, tuy nhiên cô cho biết sẽ kháng cáo đến cùng.

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