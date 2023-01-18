Thực hư thông tin Dương Cẩm Lynh nhờ đỡ đồng nghiệp giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ

Ngay khi xuất hiện luồng tin, nữ diễn viên 8X lập tức lên tiếng phủ nhận, tiết lộ bản thân đau đầu trước những thông tin không đúng sự thật, khiến chủ nợ nghĩ rằng cô được hỗ trợ tiền bạc rất nhiều.

Mỹ nhân 8X cho biết thêm, thời điểm này cô không yêu cầu đồng nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ về mặt tài chính. Dương Cẩm Lynh chỉ mong mọi người hiểu đúng về mình. Chưa kể, Dương Cẩm Lynh cũng còn sức khỏe , tay chân để làm việc trang trải cuộc sống.

"Tôi đang rất vất vả để bán hàng online. Thông tin đó không đúng, vì mọi người nhìn giấy chuyển tiền cũng sẽ thấy ngày chuyển. Bạn đó chỉ làm ăn qua lại với tôi. Chuyện được hỗ trợ 100 triệu là hoàn toàn không có, nó vô tình ảnh hưởng đến tôi", Dương Cẩm Lynh nói trên Thanh Niên.

"Một số khán giả của tôi ở nước ngoài nhắn tin ngỏ ý chuyển khoản hỗ trợ nhưng tôi không nhận. Mọi người yêu thương tôi thì ủng hộ khi tôi kinh doanh, vậy là đủ rồi. Tôi cũng thiếu nhiều chứ đâu ít. Bản thân tôi cũng còn tay chân để làm việc trang trải cuộc sống", Dương Cẩm Lynh chia sẻ với tờ báo trên.

Vào ngày 16/1, Dương Cẩm Lynh cho biết đã thanh toán nốt khoản 110 triệu đồng còn lại cho người phụ nữ chặn đường, tố cô quỵt nợ.

Ban đầu, Dương Cẩm Lynh dự định trả một phần khoản nợ vào ngày 15/1, sau đó thanh toán dần trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, nhờ bán được nhiều hàng, cô đã giải quyết hết số tiền 110 triệu đồng (tổng là 300 triệu đồng, đã trả 190 triệu đồng) trước kế hoạch.

"Bây giờ tôi có thể cười với các con, chuẩn bị đón năm mới và tự nhủ bản thân hãy cố gắng hơn nữa", cô nói.

Một tuần trước, cô miệt mài livestream 2-3 lần mỗi ngày để bán các sản phẩm quần áo, phụ kiện. Cô cũng nhận được hỗ trợ từ đạo diễn và nhà sản xuất dự án Giai nhân, sau khi bị cắt vai từ phim này. Diễn viên cho biết nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ mong muốn chia sẻ khó khăn, nhưng cô từ chối. Cô muốn cố gắng buôn bán, kiếm tiền bằng sức mình, thay vì dựa vào lòng thương của người khác.

Thời gian này, cô cũng đối mặt nhiều rắc rối như bị giả mạo tên tuổi, số tài khoản để xin tiền hỗ trợ. Ngày 12/1, bức ảnh Dương Cẩm Lynh có mặt trong casino ở Phú Quốc cũng khiến cô rơi vào tin đồn đánh bạc.

Hiện Dương Cẩm Lynh cho biết thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Cô mong năm cũ sẽ khép lại, năm mới mở ra với nhiều may mắn, bình yên hơn để cô có tinh thần, sức khỏe làm việc. Sau khi trả xong khoản 300 triệu đồng cho người phụ nữ chặn đường, tố cô quỵt tiền, cô còn nợ gần 6 tỷ đồng của những người khác. Cô tự hứa nỗ lực trong năm tới để trả dần khoản nợ đó.