Dương Cẩm Lynh thông báo đã trả xong tiền cho người chặn đường đòi nợ gây xôn xao

Hậu trường 17/01/2023 09:57

Sau khi trả xong khoản 300 triệu đồng cho người phụ nữ chặn đường, tố quỵt tiền, Dương Cẩm Lynh còn nợ gần 6 tỷ đồng của những người khác.

Liên quan ồn ào nợ nần gây xôn xao dư luận, rạng sáng 17/1, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đăng đàn tiết lộ chuyện trả hết tiền cho người đã gây rắc rối, biến cố cho cô vài ngày trước.

Ban đầu, Dương Cẩm Lynh dự định trả một phần khoản nợ vào ngày 15/1, sau đó thanh toán dần trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, nhờ bán được nhiều hàng, cô đã giải quyết hết số tiền 110 triệu đồng trước kế hoạch. Giờ đây, mỹ nhân 8X có thể thở phào, tươi cười với các con để chuẩn bị đón năm mới. 

Dương Cẩm Lynh thông báo đã trả xong tiền cho người chặn đường đòi nợ gây xôn xao - Ảnh 1

Dương Cẩm Lynh cũng tự nhủ cố gắng hơn để không phụ lòng khán giả, không phụ sự yêu thương của mọi người. Cô khẳng định sẽ cố gắng làm hết sức để trả được nợ.

"Hôm nay, Lynh xin gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc những tấm chân tình của quý khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã dành cho Lynh.

Nhờ sự ủng hộ và động viên của mọi người đã giúp Lynh bán được rất nhiều hàng và đã vừa thanh toán hết số tiền cho người đã gây rắc rối và biến cố cho Lynh trong thời gian qua.

Lynh cố gắng làm hết sức để trả được nợ. Còn những chuyện không vui, chuyện ai đó đã làm sai, làm không đúng, vi phạm pháp luật... thì mình cũng yên tâm vì đã có luật sư sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Lynh, đòi lại công bằng và sự thật", Dương Cẩm Lynh chia sẻ.

Dương Cẩm Lynh thông báo đã trả xong tiền cho người chặn đường đòi nợ gây xôn xao - Ảnh 2

Một tuần trước, cô miệt mài livestream 2-3 lần mỗi ngày để bán các sản phẩm quần áo, phụ kiện. Cô cũng nhận được hỗ trợ từ đạo diễn và nhà sản xuất dự án Giai nhân, sau khi bị cắt vai từ phim này. Diễn viên cho biết nhiều khán giả, đồng nghiệp bày tỏ mong muốn chia sẻ khó khăn, nhưng cô từ chối. Cô muốn cố gắng buôn bán, kiếm tiền bằng sức mình, thay vì dựa vào lòng thương của người khác.

Thời gian này, cô cũng đối mặt nhiều rắc rối như bị giả mạo tên tuổi, số tài khoản để xin tiền hỗ trợ. Ngày 12/10, bức ảnh Dương Cẩm Lynh có mặt trong casino ở Phú Quốc cũng khiến cô rơi vào tin đồn đánh bạc.

Hiện Dương Cẩm Lynh cho biết thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Cô mong năm cũ sẽ khép lại, năm mới mở ra với nhiều may mắn, bình yên hơn để cô có tinh thần, sức khỏe làm việc. Sau khi trả xong khoản 300 triệu đồng cho người phụ nữ chặn đường, tố cô quỵt tiền, cô còn nợ gần 6 tỷ đồng của những người khác. Cô tự hứa nỗ lực trong năm tới để trả dần khoản nợ đó.

Dương Cẩm Lynh thông báo đã trả xong tiền cho người chặn đường đòi nợ gây xôn xao - Ảnh 3
Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường đòi nợ gây xôn xao dư luận. Ảnh: Internet

Trước đó, vào sáng 9/1, showbiz Việt chấn động khi đoạn clip ghi lại cảnh Dương Cẩm Lynh bị nhóm người chặn đường đòi nợ lan truyền.

Sự việc xảy ra, nữ diễn viên lên tiếng xác nhận nợ người phụ nữ trong clip 300 triệu, đã trả được 190 triệu. Cô cho biết đang phải gồng gánh số nợ tiền tỷ, người chặn đường chỉ là một trong những chủ nợ. Tổng số tiền cô đang nợ người thân, bạn bè... khoảng 6 tỷ đồng.

Scandal nợ nần cũng khiến Dương Cẩm Lynh bị ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và công việc. Bị cắt vai diễn, hủy hợp đồng lên tới hàng trăm triệu, nữ diễn viên cũng lo lắng về việc không có thu nhập, không thể trả tiền đúng như dự tính thời gian cho chủ nợ.

Một nam ca sĩ hỗ trợ Dương Cẩm Lynh 100 triệu đồng giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ

Một nam ca sĩ hỗ trợ Dương Cẩm Lynh 100 triệu đồng giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ

Dương Cẩm Lynh hiện đang chật vật khi vừa gánh khoản nợ khổng lồ vừa bị "triệt đường" hoạt động nghệ thuật.

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