Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên

Hậu trường 18/01/2023 16:27

Biệt thự 2 mặt tiền bề thế của doanh nhân Đức Huy lộng lẫy dưới ánh đèn buổi tối khiến nhiều người phải trầm trồ.

Cách đây không lâu, doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên chia sẻ một số hình ảnh về biệt thự mới vừa hoàn thiện.

Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 1
Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 2
Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 3
Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 4
Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 5

Thông qua loạt ảnh chia sẻ, nhiều người không khỏi choáng ngợp bởi sự bề thế của căn biệt thự. Dưới ánh đèn buổi tối, biệt thự của chồng cũ Lệ Quyên lung linh hơn.

Mới đây nhất, chồng cũ Lệ Quyên đã nhá hàng thêm một số hình ảnh về biệt thự mới tậu của mình. Doanh nhân Đức Huy đã khoe phòng tập tại gia không thua kém gì phòng tập chuyên nghiệp: "Phòng tập đã xong, gym thôi nào".

Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 6
Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 7
Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 8

Nhiều fan lẫn cư dân mạng không khỏi choáng ngợp trước phòng tập rộng rãi, hiện đại của Đức Huy. Không chỉ có có các trang thiết bị hiện đại mà không gian mở tạo cảm giác rất thư thái. Bên cạnh đó, phòng chứa những chai rượu quý, được cho là bố trí gần phòng khách, tiện cho việc tiếp đón bạn bè.

Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 9

Doanh nhân Đức Huy lần đầu "nhá hàng" căn biệt thự vào tháng 11/2020. Thời điểm đó, căn nhà còn đang xây thô. Căn biệt thự 2 mặt tiền, vẻ bề thế cho thấy giá trị "không phải dạng vừa". Dựa vào không gian xung quanh, có thể thấy biệt thự tọa lạc tại khu nhà giàu.

Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 10

Đức Huy là ông chủ phòng trà nức tiếng Sài thành. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Đức Huy có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ hạng A. Doanh nhân sinh năm 1975 đã xây dựng và phát triển phòng trà của riêng mình thành nơi biểu diễn, hoạt động nghệ thuật cho nhiều ngôi sao trong nước và hải ngoại. Cơ sở kinh doanh của anh bắt đầu từ năm 2006 đến nay, có sức chứa hơn 400 người.

Không chỉ mở phòng trà, Đức Huy còn là một bầu show có máu mặt ở thị trường âm nhạc trong nước và hải ngoại. Ngoài ra, anh còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện.

Choáng ngợp biệt thự mới xây lộng lẫy như lâu đài của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh 11

Từ thời điểm 10 năm trước, Đức Huy đã luôn được xem là "nguồn tài trợ" cho mọi hoạt động nghệ thuật của Lệ Quyên, đặc biệt là liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát tiêu tốn tận 30 tỷ đồng cuối năm 2019 của nữ ca sĩ.

Riêng với Lệ Quyên, không ngoa khi nói rằng Đức Huy chính là người có sức ảnh hưởng lớn khi giúp cô chạm tới vị trí của ngôi sao hạng A.

Khi còn mặn nồng, Đức Huy và Lệ Quyên nhiều lần trả lời báo giới rằng những tài sản khổng lồ như căn hộ trị giá 1 triệu đô (khoảng 23 tỷ đồng) rộng 400m2 tại Mỹ mua năm 2017, biệt thự kiểu châu Âu ở Thảo Điền (quận 2) cùng loạt siêu xe sang chảnh đều là tài sản chung mà hai vợ chồng gây dựng từ con số 0. Thế nhưng, khán giả đều tin chắc rằng Đức Huy là người đặt nền móng đầu tiên cho sự "lên hương" này.

Về chuyện tình cảm, hậu ly hôn Lệ Quyên, doanh nhân Đức Huy hẹn hò với Cẩm Đan - top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Thời gian gần đây, anh vướng tin đồn yêu đương với nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang nhưng không lên tiếng về chuyện đời tư.

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Từ khóa:   Lệ Quyên chồng cũ Lệ Quyên doanh nhân Đức Huy

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