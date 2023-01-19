Nghệ sĩ hài từng theo nhân tình, sau nhiều năm hối hận về với vợ con hiện sống vô vàn khó khăn

Để có được một gia đình hạnh phúc như hiện tại, Vũ Thanh và Lệ Hải từng trải qua một giai đoạn sóng gió, lạc mất nhau bởi người thứ ba. Chính sự bao dung, rộng lượng của người vợ đã đem hôn nhân quan về.

Nghệ sĩ Vũ Thanh sinh năm 1959 tại TP.HCM. Ông nổi tiếng là nghệ sĩ đa năng của sân khấu Sài Gòn khi có thể hát tân nhạc, cải lương, làm ảo thuật, diễn chính kịch, tấu hài... Ông kết hôn với ca sĩ Lệ Hải (sinh năm 1948) hơn 30 năm và có một người con.

Trong suốt một tháng ấy, Vũ Thanh chỉ gửi về một lá thư, hẹn ngày nào đó sẽ đưa vợ con lên Đà Lạt chơi. "Con tôi nghe thế rất trông mong, nhưng chẳng thấy ông ấy về. Rồi ông biệt tăm luôn 4 năm".

Lệ Hải nghẹn ngào nhớ lại: "Đó là lúc cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn, ông ấy muốn đi diễn một tháng theo lời mời của bầu show để kiếm chút tiền lo cho gia đình. Lúc đó tôi buôn bán rất bận rộn, nên cũng đồng ý cho ông ấy đi một tháng".

Về phần mình, nhìn lại quá khứ, Vũ Thanh thú nhận bản thân rất hối hận. Ông cho biết, sống cùng tình nhân một thời gian thì thấy tính cách không hợp. Thêm phần ông cảm thấy có lỗi với vợ vì khi mẹ ruột ông mất, ông không hề hay biết, còn Lệ Hải vẫn dẫn con lên Sài Gòn để tang. Những điều bà làm càng khiến cho ông cảm thấy ăn năn và muốn được quay trở lại bên bà để bù đắp.

Nhưng khoảng cách xa xôi, ông lại không làm ra tiền, nên không có cách nào quay trở lại. Rồi cơ hội cũng đến khi Vũ Thanh được một trưởng đoàn mời đi hát, ông nhận lời ngay lập tức và suy nghĩ dứt khoát chuyến này phải quay trở về với vợ con.

Vũ Thanh cũng cho biết thêm, sau khi cả hai quay trở về bên nhau, cuộc sống rất hạnh phúc, không mâu thuẫn hay cãi vã gì vì Lệ Hải quan niệm chuyện gì đã qua thì sẽ không nhắc lại. "Tôi rất ân hận vì những gì đã làm, vì vậy từ lúc trở về đến giờ, tôi luôn nhắc mình phải làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha để bù đắp cho gia đình", Vũ Thanh bộc bạch.

Trong chương trình Người kể chuyện đời mới đây, nam nghệ sĩ tâm sự rằng cuộc sống của ông hiện tại có vô vàn khó khăn nhưng vẫn vui. Ở tuổi 65, nghệ sĩ Vũ Thanh sống cùng vợ là ca sĩ Lệ Hải trong một căn nhà thuê.

Nói về điều mình mơ ước, ông giãi bày: "Vì mình đã chấp nhận hiện tại thì phải vui. Bây giờ tôi chỉ ước mơ có được miếng đất nho nhỏ để có nơi mình dựa cho đến cuối đời. Ước mơ nữa là thằng cháu nội, năm nay hơn 7 tuổi rồi. Tôi mong sao lo được cho nó nên người là mãn nguyện. Cuộc sống của tôi bình thường, có sao ăn vậy, nhiều khi miếng rau luộc chấm mắm cũng ăn thôi. Có show thì đi diễn, không có thì thôi".