'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi lộ nhan sắc gây ngỡ ngàng sau nhiều lần chi tiền 'khủng' hoàn thiện

Hậu trường 30/01/2023 16:28

Trên sóng livestream, Lâm Khánh Chi để lộ nhan sắc thật sau nhiều lần chi tiền "khủng" để hoàn thiện bản thân.

Mới đây, Lâm Khánh Chi livestream giao lưu cùng khán giả nhân dịp đầu năm mới. Nhan sắc của nữ ca sĩ sau khi chi bộn tiền để hoàn thiện khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Không thể phủ nhận, Lâm Khánh Chi ngày càng nữ tính và xinh đẹp. Bên cạnh đó, giọng nói của Lâm Khánh Chi cũng nữ tính hơn, không còn trầm khàn mà trong trẻo hơn rất nhiều.

'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi lộ nhan sắc gây ngỡ ngàng sau nhiều lần chi tiền 'khủng' hoàn thiện - Ảnh 1
'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi lộ nhan sắc gây ngỡ ngàng sau nhiều lần chi tiền 'khủng' hoàn thiện - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi trên sóng livestream. Ảnh: Chụp màn hình

Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân chuyển giới nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để có được diện mạo như hiện tại, cô đã trải qua rất nhiều cuộc đại phẫu thuật đau đớn.

Những năm của thập niên 90, Lâm Khánh Chi là một trong những ngôi sao đình đám được công chúng yêu quý với nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã chuyển đổi giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh, sau đó đổi là Lâm Khánh Chi.

Được sống với giới tính thật của mình, Lâm Khánh Chi thêm phần hạnh phúc khi tìm được một nửa của cuộc đời. Năm 2017, Lâm Khánh Chi kết hôn với chồng trẻ tên Phi Hùng. Cuộc sống hôn nhân càng viên mãn khi Lâm Khánh Chi chính thức lên chức mẹ nhờ phương pháp mang thai hộ. Con trai Lâm Khánh Chi tên Trần Huỳnh Thiên Long (nickname Cubi) chào đời.

'Người đẹp chuyển giới' Lâm Khánh Chi lộ nhan sắc gây ngỡ ngàng sau nhiều lần chi tiền 'khủng' hoàn thiện - Ảnh 3

Lâm Khánh Chi từng khiến công chúng ngưỡng mộ khi liên tục khoe cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Phi Hùng. Nữ ca sĩ được chồng hết mực cưng chiều. Không chỉ vậy, Phi Hùng cũng rất yêu thương con trai Thiên Long.

Sau nhiều năm chung sống, tháng 12/2021, Lâm Khánh Chi và chồng Phi Hùng chính thức đường ai nấy đi khi không còn tiếng nói chung. Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi dành thời gian cho công việc và phát triển sự nghiệp. Nữ ca sĩ cũng dính tin đồn tình ái với bạn diễn tuy nhiên sau đó, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận.

Mới đây nhất, cô còn tiết lộ về chi phí chăm sóc sắc đẹp trong 1 năm vừa qua của mình lên tới 1 tỷ đồng. Vào tháng 10/2022, Lâm Khánh Chi sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chỉnh giọng nói. Tại xứ sở Chùa Vàng, cô đã trải qua 4 giờ hôn mê, chi phí 5.000 USD (khoảng 120 triệu đồng), mất khoảng 2 tháng mới hồi phục. Hiện, Lâm Khánh Chi đang tập luyện nói để có thể trở lại sau ca phẫu thuật.

 

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