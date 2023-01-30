'Cậu cả' nhà Tăng Thanh Hà hiếm hoi lộ diện, được ví như bản sao của ông bố tài phiệt

"Anh bước vô phòng, cầm theo quyển sách nhẹ nhàng, lặng lẽ nằm kế bên mẹ và đọc. Em bé ồn ào lúc nào cũng chạy nhảy của mẹ lớn rồi", nữ diễn viên chia sẻ.

Mới đây, Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe hình ảnh chụp cận quý tử đầu lòng, cùng với đó là câu chuyện đời thường của nhóc tỳ.

Dù vẫn xuất hiện ở góc nghiêng, nhưng có thể thấy Richard trông rất dễ thương. Nhiều ý kiến cho rằng con trai cả nhà nữ diễn viên nghiêng về giống bố - doanh nhân Louis Nguyễn .

Khen ngợi sở thích đọc sách của con trai Tăng Thanh Hà , nhiều người cũng chú ý tới ngoại hình cậu bé.

Richard Nguyễn là con trai đầu lòng của vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn. Cậu bé sinh năm 2015, thông thạo tiếng Anh, biết đọc, viết từ khá sớm và đặc biệt rất thích đọc sách.

Qua những chia sẻ của Tăng Thanh Hà, có thể thấy con trai của nữ diễn viên là cậu bé rất tình cảm, thân thiện với mọi người xung quanh và hiểu chuyện, biết tự lập, giúp đỡ người khác dù tuổi còn nhỏ.

Ngoài cậu cả Richard Nguyễn, gia đình Hà Tăng và Louis Nguyễn còn có thêm em gái Chloe 6 tuổi và bé trai 1 tuổi Mason.

Cả ba nhóc tỳ nhà Tăng Thanh Hà đều rất ngoan ngoãn, ham học hỏi. Từ khi Richard và Chloe còn bé, vợ chồng cô đã khéo lồng ghép các bài học giáo dục con tình yêu sách. Tăng Thanh Hà còn thiết kế hẳn góc đọc ở nhà riêng cho các con có thể thoải mái lựa chọn đầu sách để đọc.

Bên cạnh đam mê đọc sách, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cũng cho các con học tiếng Anh từ sớm bên cạnh bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ. Hai con lớn của vợ chồng cô đều có thể giao tiếp cũng như đọc sách bằng tiếng Anh rất trôi chảy.

Với Richard và Chloe đã vậy, Tăng Thanh Hà cũng dần tập tành cho Mason bằng cách cho bé con tiếp xúc với sách ảnh từ khi mới vài tháng tuổi.

Ngoài việc nuôi dưỡng nơi các con tình yêu sách vô bờ bến, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn còn khéo léo kéo con ra ngoài khám phá thế giới xung quanh bằng những hoạt động bổ ích. Những bộ môn mà các nhóc tỳ nhà "ngọc nữ" mê mẩn chính là leo núi nhân tạo, vẽ tranh, nấu ăn...

Tăng Thanh Hà từng là nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Cô còn được coi là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt một thời. Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, người đẹp bất ngờ lên xe hoa và quyết định rút lui khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ cũng như đầu tư thời gian vào công việc kinh doanh.

Xinh đẹp, tài năng và giàu có nhưng Tăng Thanh Hà vẫn có cuộc sống đời thường hết sức giản dị. Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012, Tăng Thanh Hà không tham gia hoạt động giải trí. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện ở một vài sự kiện của những nghệ sĩ là bạn thân thiết.