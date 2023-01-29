Gặp lại bạn cũ đang bán hoa ven đường, hành động tinh tế của Hoa hậu H'Hen Niê nhận cơn mưa lời khen

Hậu trường 29/01/2023 15:35

Dù là một hoa hậu nổi tiếng nhưng H'Hen Niê luôn giữ được nếp sống giản dị, gần gũi với mọi người.

Mới đây, trên TikTok đã chia sẻ một đoạn clip H’Hen Niê đi mua hoa, cô nàng diện trang phục khá giản dị, đến chỗ mua hoa và tình cờ cô gặp lại người bạn cũ của mình. Nàng hậu và người bạn này đều nhận ra nhau và vui vẻ cùng nhau trò chuyện. Ai cũng bày tỏ niềm vui khi gặp lại nhau, người đẹp cho biết, cả hai học chung với nhau và cô còn kể lại kỷ niệm với cô bạn của mình. 

Gặp lại bạn cũ đang bán hoa ven đường, hành động tinh tế của Hoa hậu H'Hen Niê nhận cơn mưa lời khen - Ảnh 1
Gặp lại bạn cũ đang bán hoa ven đường, hành động tinh tế của Hoa hậu H'Hen Niê nhận cơn mưa lời khen - Ảnh 2
H'Hen Niê gặp lại bạn cũ đang buôn bán khi cô đến mua hoa. Ảnh: Chụp màn hình

Tại đây, khi có người nói H’Hen Niê là hoa hậu. Cô nàng đã nhanh chóng phản ứng lại rằng: "Đâu có hoa hậu đâu". Câu trả lời của cô nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Có thể thấy, nàng hậu không muốn để danh hiệu ngăn cách mình và bạn bè trong cuộc sống. Người đẹp phản ứng tinh tế nhằm để cuộc giao tiếp của mình với cô bạn vẫn gần gũi như xưa và thoải mái ôn lại chuyện cũ.

Gặp lại bạn cũ đang bán hoa ven đường, hành động tinh tế của Hoa hậu H'Hen Niê nhận cơn mưa lời khen - Ảnh 3
H'Hen Niê gặp lại bạn cũ đang buôn bán khi cô đến mua hoa. Ảnh: Chụp màn hình

H’Hen Niê từ xưa đến nay đều được biết đến là một nàng hậu rất giản dị từ cuộc sống đến tính cách. Được biết, dịp Tết lần này, cô cũng không sắm sửa gì cho bản thân vì cả năm cô được trang điểm đẹp và mặc đẹp nhiều. Ngoài ra, người đẹp cũng muốn dành thời gian thoải mái này ở bên gia đình.

Gặp lại bạn cũ đang bán hoa ven đường, hành động tinh tế của Hoa hậu H'Hen Niê nhận cơn mưa lời khen - Ảnh 4

Đối với những người đưa ra ý kiến chỉ trích tiêu cực cho rằng H’Hen Niê làm màu, nàng hậu lựa chọn cách phớt lờ. Theo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, những khán giả như vậy chưa từng theo dõi toàn bộ hành trình của mình mà chỉ biết tấn công nên nàng hậu vẫn quyết định làm những điều chân thật nhất.

Cách đây H'Hen Niê đọc được bình luận chê bai của nhan sắc và bị cho là giả tạo. Cụ thể anti-fan viết: "Thấy đẹp tao chết liền... không hiểu kiểu gì, đen, không được xinh đẹp. Cao thì có cao, nói chung là bình thường về nhan sắc, không hiểu sao cứ lăng xê...". 

Thậm chí, người này còn cho rằng H'Hen Niê giả tạo, diễn xuất như diễn viên hạng A. Trước những lời chê bai nhan sắc, H'Hen Niê lên tiếng: "Mỗi người ai cũng có chương trình và kế hoạch của đời mình khác nhau cả đúng không mọi người. Tích cực thì có thể thay đổi, thời điểm của mỗi người mỗi khác nè.

Nói giả tạo thì cũng đúng nè, giả tạo để chịu đựng, đắng, cay, sự miệt thị… có đủ cả vì biết mình là ai trong gia đình và cần phải cố gắng như thế nào. Còn giá trị bản thân và bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi. Cảm ơn vì luôn tiếp cho mình sức mạnh của sự phải kiên cường này nhé".

 

 

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hoa hậu H'Hen Niê

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