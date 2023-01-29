Bị nói kiếm nhiều tiền lì xì từ con trai, Hòa Minzy lên tiếng nói 1 câu tỏ rõ thái độ

Lì xì mừng tuổi đầu năm là tục lệ quen thuộc của người Việt mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, nhiều sao Việt đã vướng phải những tranh cãi không đáng có liên quan đến việc cho nhóc tỳ nhận tiền lì xì. Hết Cường Đô La, Hà Hồ lên tiếng phủ nhận tin đồn Subeo nhận 170 triệu đồng thì đến lượt Hòa Minzy cũng đáp trả 1 câu gây chú ý.

Theo đó trên kênh tiktok mới đây, Hòa Minzy đã đăng tải một đoạn clip của cậu quý tử nhà mình. Trong clip, bé Bo được Erik và Đức Phúc lì xì, sau đó cậu bé cũng chúc Tết lại hai người em thân thiết của mẹ. Khoảnh khắc bé Bo chúc Tết với giọng Bắc khiến khán giả ai cũng lụi tim vì quá nhẹ nhàng và đáng yêu. Bên cạnh đó, cậu bé cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự lễ phép của mình khi nhận lì xì.