Bị nói kiếm nhiều tiền lì xì từ con trai, Hòa Minzy lên tiếng nói 1 câu tỏ rõ thái độ

Hậu trường 29/01/2023 06:48

Hòa Minzy khá bất ngờ khi bị nói đưa con đi kiếm tiền lì xì nhưng mẹ bỉm vẫn đáp trả rất lịch sự, và cực thuyết phục.

Lì xì mừng tuổi đầu năm là tục lệ quen thuộc của người Việt mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, nhiều sao Việt đã vướng phải những tranh cãi không đáng có liên quan đến việc cho nhóc tỳ nhận tiền lì xì. Hết Cường Đô La, Hà Hồ lên tiếng phủ nhận tin đồn Subeo nhận 170 triệu đồng thì đến lượt Hòa Minzy cũng đáp trả 1 câu gây chú ý.

Theo đó trên kênh tiktok mới đây, Hòa Minzy đã đăng tải một đoạn clip của cậu quý tử nhà mình. Trong clip, bé Bo được ErikĐức Phúc lì xì, sau đó cậu bé cũng chúc Tết lại hai người em thân thiết của mẹ. Khoảnh khắc bé Bo chúc Tết với giọng Bắc khiến khán giả ai cũng lụi tim vì quá nhẹ nhàng và đáng yêu. Bên cạnh đó, cậu bé cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự lễ phép của mình khi nhận lì xì.

Bị nói kiếm nhiều tiền lì xì từ con trai, Hòa Minzy lên tiếng nói 1 câu tỏ rõ thái độ - Ảnh 1
Bị nói kiếm nhiều tiền lì xì từ con trai, Hòa Minzy lên tiếng nói 1 câu tỏ rõ thái độ - Ảnh 2
Bé Bo chúc Tết Erik và Đức Phúc, sau đó nhận được tiền lì xì từ đồng nghiệp của mẹ. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, phía dưới bình luận có người đã bày tỏ rằng: "Năm nay Hoà có Bo chắc kiếm của bạn ấy khá nhiều tiền lì xì. Mẹ Hoà lại được em Bo nuôi rồi". Ngay lập tức, Hòa Minzy đích thân lên tiếng đáp trả: "Mẹ con đâu cần gì tiền lì xì của em Bo mà kiếm ạ".

Bị nói kiếm nhiều tiền lì xì từ con trai, Hòa Minzy lên tiếng nói 1 câu tỏ rõ thái độ - Ảnh 3
Hòa Minzy đính chính và cho biết cô không cần tiền lì xì của con. Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, Hòa Minzy khá bất ngờ khi bị nói đưa con đi kiếm tiền lì xì nhưng mẹ bỉm vẫn đáp trả rất lịch sự, nhẹ nhàng và cực thuyết phục. Nhiều dân mạng cũng đồng ý với Hòa Minzy vì cho rằng tiền lì xì chỉ đơn thuần mang ý nghĩa trao may mắn đầu năm.

Bị nói kiếm nhiều tiền lì xì từ con trai, Hòa Minzy lên tiếng nói 1 câu tỏ rõ thái độ - Ảnh 4
Hòa Minzy và con trai chụp ảnh ngày Tết. ẢNh: FBNV

Năm nay, Hòa Minzy cùng con trai đón Tết bên gia đình tại quê nhà, bên cạnh đó, cô cũng hội ngộ với Đức Phúc và Erik. Dù bận rộn công việc dịp cuối năm nhưng giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp vẫn tạm gác lại mọi thứ, đưa quý tử về quê sớm để đón Tết cùng ông bà.

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Từ khóa:   Hòa Minzy Erik Đức Phúc Bé Bo

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