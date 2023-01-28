Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý

Hậu trường 28/01/2023 14:23

Ngoài con trai chung với MC Thảo Vân, NSND Công Lý còn có một cô con gái lớn khác, năm nay đã 22 tuổi.

NSND Công Lý là ngôi sao nổi bật trong làng hài phía Bắc. Với lối diễn chân thật, giản dị, cộng thêm tính cách đời thường gần gũi, Công Lý nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả trong nhiều năm qua.

Thành công trên con đường sự nghiệp nhưng đường tình duyên của nam diễn viên lại khá lận đận. Anh trải qua 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân và hiện đang sống hạnh phúc bên cô vợ trẻ Ngọc Hà.

Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý - Ảnh 1

Bên cạnh con trai Gia Bảo xuất hiện nhiều lần, nam diễn viên còn có một cô con gái lớn năm nay 20 tuổi. Cô bé này tên Thục Anh (biệt danh là Kiến). Thục Anh là con chung của Công Lý và người vợ đầu tiên.

Thục Anh sinh năm 2001, được MC Thảo Vân - vợ cũ thứ hai của Công Lý khen ngợi ngoan ngoãn, lễ phép. Thục Anh được mẹ giáo dục tốt và rất mực thương bố, thương em trai - con riêng của Thảo Vân và Công Lý.

Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý - Ảnh 2

Công Lý từng kể con gái muốn trở thành họa sĩ. Tuy nhiên, Thục Anh đang quyết tâm theo đuổi nghề đạo diễn. Năm 2019, con gái Công Lý đỗ vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn với số điểm chuyên môn cao nhất. 

Dù không thường xuyên nhắc đến bố nhưng Thục Anh vốn rất thần tượng Công Lý. Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết bố chính là lý do khiến mình thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. "Em rất muốn hiểu bố, luôn muốn hiểu là bố đã trải qua những khó khăn như thế nào. Thế nên em cũng muốn làm một diễn viên như bố, để hiểu được nỗi khổ của bố", con gái Công Lý chia sẻ.

Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý - Ảnh 3
Thục Anh mời được nghệ sĩ Tự Long đóng một phim ngắn. Ảnh: Internet

Thục Anh có người bạn thân là Long Vũ - con trai của Vân Dung. Cả hai bằng tuổi, cùng theo đuổi nghệ thuật. Trong khi Thục Anh muốn trở thành đạo diễn, Long Vũ đang học khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cả hai rất hợp nhau và hỗ trợ nhau trong nhiều việc. 

Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý - Ảnh 4
Dịp bố mẹ tập luyện Táo Quân 2023, Thục Anh và Long Vũ hào hứng đến xem. Ảnh: VTV News

 

 

Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý - Ảnh 5
Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý - Ảnh 6
Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý - Ảnh 7

Con gái Công Lý sống kín tiếng. Ở tuổi 22, Thục Anh ăn mặc khá cá tính. Nhiều người đặt kỳ vọng con gái Công Lý sẽ sớm tỏa sáng trong vai trò đạo diễn. Ảnh: Internet

So với MC Thảo Vân và Ngọc Hà thì người vợ đầu của NSND Công Lý kín tiếng hơn cả.

Họ kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ. Thời điểm đó, Thục Khuê (tên vợ đầu Công Lý) đang công tác ở Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam. Đến năm 2001, cả hai đón con gái đầu lòng Thục Anh.

Chị được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá là một người tốt, chu đáo, nhiệt tình, hiền lành nhưng lại rất có cá tính. Về hình thức, nhiều người thừa nhận chị rất ưa nhìn, đặc biệt khuôn mặt ấn tượng.

Chân dung con gái đầu lòng giỏi giang ít người biết của NSND Công Lý - Ảnh 8
Chân dung người vợ đầu tiên của NSND Công Lý. Ảnh: Internet

Trong thời gian chung sống, Công Lý và vợ không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống nên thường xuyên lục đục. Cuộc sống ngột ngạt khiến cho cả hai nhanh chóng kết thúc mối lương duyên.

NSND Công Lý chia sẻ rằng mình đã mất rất nhiều sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cái "được" duy nhất của anh là có cô con gái rất đáng yêu. Mỗi lần nghĩ đến con, anh vẫn không khỏi tự trách mình đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn.

 

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