Rộ tin Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học nhưng khai gian học vấn

Hậu trường 28/01/2023 09:59

Thông tin trên ngay lập tức khiến nhiều khán giả trở nên hoang mang.

Ngọc Châu là một trong những hoa hậu nhận được nhiều sự chú ý nhất hiện nay, nhất là khi người đẹp Tây Ninh vừa đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2022 cách đây không lâu.

Ngọc Châu cũng là mỹ nhân nhận được nhiều tình cảm của netizen Việt khi cô được nhận xét là chăm chỉ làm nghề, đời tư hiếm scandal và "thi đâu thắng đó" với nhiều thành tích từ Quán quân Vietnam 's next top model 2016 cho đến Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019 và gần đây nhất là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Rộ tin Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học nhưng khai gian học vấn - Ảnh 1

Ngọc Châu vì thế mang theo nhiều kỳ vọng của người hâm mộ rằng sẽ tạo nên thành tích cao khi tham gia đấu trường Miss Universe. Nhưng cuối cùng cô đã không thể bước vào top 16 của Hoa hậu Hoàn vũ năm 2022. 

Khi chỉ vừa trở về nước chưa lâu, Ngọc Châu mới đây đã vướng ồn ào khi bị nghi vấn "khai gian" về học thức. Cụ thể, mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh danh sách sinh viên chưa tốt nghiệp ở trường Đại học Ngọc Châu từng theo học. Trong đó, có tên giống với tên Ngọc Châu.

Rộ tin Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học nhưng khai gian học vấn - Ảnh 2
Hình ảnh bị cho là thông tin Ngọc Châu chưa tốt nghiệp...

 

Rộ tin Hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học nhưng khai gian học vấn - Ảnh 3
...nhưng cô chia sẻ những bài báo với thông tin mình đã tốt nghiệp đại học từ năm 2019.

Trong danh sách này, sinh viên được cứu xét tốt nghiệp với thời hạn cuối cùng là vào tháng 09/2021. Theo hình ảnh này, đồng nghĩa Ngọc Châu chưa tốt nghiệp nhưng từ thời điểm 2019, Ngọc Châu đã share nhiều bài viết với thông tin cô đã tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng nàng hậu đã "khai gian" học vấn.

Tuy vậy, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Hoa hậu Ngọc Châu rằng, nàng hậu chưa bao giờ nhận bản thân là cử nhân hay đã tốt nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng cả. Có thể nói, việc Hoa hậu Ngọc Châu được gắn mác cử nhân khoa Công nghệ Sinh học tại Đại học Tôn Đức Thắng đều là do những lời truyền miệng của cư dân mạng mà chưa có bất cứ xác thực từ nàng hậu hay công ty chủ quản.

Hiện tại, Hoa hậu Ngọc Châu và công ty quản lý vẫn không có bất cứ phản hồi nào về vấn đề này.

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Từ khóa:   Hoa hậu Ngọc Châu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Miss Universe

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