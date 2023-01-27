Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết

Hậu trường 27/01/2023 16:04

Nhật Kim Anh khoe mai vàng, hoa hồng trổ bông rực rỡ trong khuôn viên khu vườn rộng 420 m2 ở Bình Chánh, TP.HCM.

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh sở hữu căn biệt thự hơn 420 m2 ở TP.HCM. Dịp rảnh rỗi, cô chăm sóc vườn, dạo hồ cá, đọc sách và ngồi thiền.

Dịp Xuân Quý Mão 2023, cô trang hoàng lại tổ ấm với vô số hoa tươi đặc trưng ngày Tết.

Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết - Ảnh 1
Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết - Ảnh 2

Nữ diễn viên cho biết cây mai này được chuyển từ Tiền Giang lên nhà cô từ đêm 30 Tết. Một người bạn của Nhật Kim Anh đã gửi tặng cây mai nhiều nụ, nhiều hoa cho nữ diễn viên trưng Tết, chúc cô được nhiều may mắn trong năm mới. 

Hai gốc mai được Nhật Kim Anh treo những dây trang trí màu đỏ, khiến không gian khu vườn thêm sinh động, đầy sắc xuân.

Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết - Ảnh 3
Khóm hoa hồng nữ diễn viên trồng cũng bung nở đúng dịp Tết.

 

Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết - Ảnh 4
Nhật Kim Anh khoe cây khế cảnh nhỏ xíu nhưng trái sai lúc lỉu.

Được biết chốn đi về của diễn viên 8X nằm trong một khu đô thị ở Bình Chánh (TP.HCM), có hướng nhìn đẹp, gần công viên. Với bà mẹ một con, căn nhà giúp cô bay bổng, tái tạo năng lượng sau những ngày lao động mệt nhọc.

Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết - Ảnh 5

Dù bận rộn với hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, song nữ diễn viên vẫn dành thời gian để trang hoàng cho cơ ngơi của mình. Cô chọn nhiều hoa tươi để “khoác áo mới" cho căn biệt thự.

"Đây là nơi khiến tôi thoải mái, an yên mỗi khi trở về ngôi nhà của mình. Dù bận rộn đến mấy, tôi luôn dành ra thời gian cố định mỗi ngày để tự tay chăm sóc và ngắm nhìn thành quả. Nó giúp tôi tái tạo năng lượng rất tốt sau những bận rộn cuộc sống", Nhật Kim Anh chia sẻ. 

Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết - Ảnh 6

Khu vực hồ cá koi được xem là điểm nhấn thú vị của căn biệt thự. Với nữ ca sĩ, hình ảnh những chú cá tung tăng trong hồ kết hợp với sân vườn rộng rãi mang đến cho cô những phút giây thư giãn, bình yên.

Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết - Ảnh 7

Trước đó, Nhật Kim Anh đón con trai Bửu Long 8 tuổi từ Cần Thơ lên Sài Gòn du xuân, chụp ảnh Tết cùng cô. Nữ diễn viên cho biết con trai ngoan ngoãn, tình cảm. Bé hiện sống cùng bố và ông bà nội ở Cần Thơ. Cuối tuần, Nhật Kim Anh thường sắp xếp công việc về thăm con.

Sau thời gian căng thẳng với chồng cũ để giành quyền nuôi con, diễn viên Tiếng sét trong mưa chấp nhận hòa giải với chồng để không làm tổn thương con trai. 

Biệt thự 20 tỷ đồng của Nhật Kim Anh phủ rừng hoa tươi đón Tết - Ảnh 8

Nhật Kim Anh là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt, cô sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Từ nhỏ, Nhật Kim Anh đã đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách vì gia đình gặp biến cố bị trộm hết tiền trong lúc chuyển về Vũng Tàu sinh sống. Ở tuổi thiếu nữ, Nhật Kim Anh phải làm giúp việc cho một gia đình cô giáo thanh nhạc. Vì quá đam mê nghệ thuật, Nhật Kim Anh xin học hát để trừ vào tiền lương.

Sau thời gian dài cố gắng, Nhật Kim Anh sở hữu nhiều ca khúc "làm mưa làm gió" trong làng nhạc Việt như: Lâu Đài Cát, Ngôi Sao Xanh, Thà Người Đừng Hứa... Đồng thời, Nhật Kim Anh cũng bén duyên với diễn xuất và có thành tích nổi trội.

Trong nhiều năm trở lại đây, Nhật Kim Anh hạn chế đi hát và đóng phim để tập trung phát triển công việc kinh doanh. Nữ diễn viên kiêm ca sĩ nay trở thành doanh nhân thành đạt, sở hữu tài sản không nhỏ và là nhà tài trợ trong nhiều sự kiện, cuộc thi lớn.

 

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