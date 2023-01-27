Dù nói ngọng sau cơn đột quỵ nhưng Thương Tín vẫn cố gắng nói chuyện, tiết lộ tin vui trong năm mới

Xuất hiện trong đoạn clip, nghệ sĩ Thương Tín nói chuyện một cách bập bẹ, chậm rãi. Rất có thể đây là ảnh hưởng từ sau cơn đột quỵ mà nam diễn viên phim Biệt Động Sài Gòn gặp phải cách đây chưa lâu.

Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, NS Tô Hiếu - người cưu mang giúp đỡ Thương Tín đã đăng tải video với tiêu đề "Thương Tín chúc tết và những dự định năm 2023" gây chú ý.

Tại đây, Thương Tín cũng chia sẻ những dự định trong năm 2023. Nam tài tử xúc động vì được trở về hoạt động với đúng nghề nghiệp của mình. Anh cho rằng việc đi hát đám cưới vẫn chưa phải là nghề của bản thân.

Đầu tiên, nam nghệ sĩ thông báo tình hình sức khỏe của mình: "Năm nay là một năm bệnh tật làm cho Thương Tín không được khỏe. Tuy nhiên cũng rất là mừng vì thấy sức khỏe mình dần dần ổn định". Ông cũng đã đi làm bộ răng giả mới vì bộ răng giả trước đây làm anh bị hô và gắn vào khá đau, nói chuyện khó.

"Trước hết là sẽ quay một MV ca nhạc và sẽ làm đạo diễn một bộ phim truyền hình hợp tác với nhạc sĩ Tô Hiếu. Nghề đó cũng đúng là nghề chính của Thương Tín, còn dạo gần đây mọi người thấy Thương Tín đi hát thì không phải nghề chính. Do được sự yêu thương của khán giả nên Thương Tín xuất hiện, gặp nhiều khán giả để xem như an ủi, khích lệ cuộc sống của mình", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Nhiều người gửi lời chúc mừng khi sức khỏe của Thương Tín dần được hồi phục. Bên cạnh đó, mọi người cũng ủng hộ việc nam tài tử tái xuất showbiz với nhiều hoạt động trong năm nay. "Chúc bác Thương Tín năm mới thật nhiều sức khoẻ ạ", "Mong anh trở lại thành công rực rỡ nhé", "Chúc anh Thương Tín năm mới có nhiều MV gửi đến bà con",... là những bình luận dưới bài đăng.

Được biết Tết năm nay, nam nghệ sĩ về quê Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận khoảng ngày 25 - 26 âm lịch và trở lại TP.HCM sau mùng 10. Ông muốn dành trọn mùa Tết cổ truyền cho gia đình, đặc biệt là ở bên con gái, sau thời gian dài xa cách. Ngoài ra, Thương Tín cũng dành thời gian gặp gỡ bạn bè, xóm giềng, đón tiếp bà con ở quê Phan Rang - Tháp Chàm.

Thời gian gần đây, sức khỏe của Thương Tín ổn. Thỉnh thoảng, ông đi tập vật lý trị liệu, nắn chỉnh xương khớp tại một phòng khám y học cổ truyền gần nhà.

Hậu đột quỵ, ông từ bỏ nhiều thói quen xấu, không còn nghiện bia rượu. Thỉnh thoảng, ông uống 1 - 2 ly vui vẻ trong những buổi tụ tập bạn cũ.

Thương Tín vừa được Tô Hiếu mua tặng 1 chiếc xe tay ga 50 phân khối để ông tiện sử dụng. Trước đó, ông đi lại bằng chiếc xe tay ga lớn khá bất tiện, từng bị ngã ở khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM).