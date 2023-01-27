Dù nói ngọng sau cơn đột quỵ nhưng Thương Tín vẫn cố gắng nói chuyện, tiết lộ tin vui trong năm mới

Hậu trường 27/01/2023 09:33

Sức khỏe Thương Tín hiện chưa ổn định lại hoàn toàn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, ông có khả năng tự kiếm tiền nuôi bản thân.

Mới đây trên kênh YouTube cá nhân, NS Tô Hiếu - người cưu mang giúp đỡ Thương Tín đã đăng tải video với tiêu đề "Thương Tín chúc tết và những dự định năm 2023" gây chú ý.

Xuất hiện trong đoạn clip, nghệ sĩ Thương Tín nói chuyện một cách bập bẹ, chậm rãi. Rất có thể đây là ảnh hưởng từ sau cơn đột quỵ mà nam diễn viên phim Biệt Động Sài Gòn gặp phải cách đây chưa lâu.

Dù nói ngọng sau cơn đột quỵ nhưng Thương Tín vẫn cố gắng nói chuyện, tiết lộ tin vui trong năm mới - Ảnh 1

Đầu tiên, nam nghệ sĩ thông báo tình hình sức khỏe của mình: "Năm nay là một năm bệnh tật làm cho Thương Tín không được khỏe. Tuy nhiên cũng rất là mừng vì thấy sức khỏe mình dần dần ổn định". Ông cũng đã đi làm bộ răng giả mới vì bộ răng giả trước đây làm anh bị hô và gắn vào khá đau, nói chuyện khó.

Tại đây, Thương Tín cũng chia sẻ những dự định trong năm 2023. Nam tài tử xúc động vì được trở về hoạt động với đúng nghề nghiệp của mình. Anh cho rằng việc đi hát đám cưới vẫn chưa phải là nghề của bản thân.

"Trước hết là sẽ quay một MV ca nhạc và sẽ làm đạo diễn một bộ phim truyền hình hợp tác với nhạc sĩ Tô Hiếu. Nghề đó cũng đúng là nghề chính của Thương Tín, còn dạo gần đây mọi người thấy Thương Tín đi hát thì không phải nghề chính. Do được sự yêu thương của khán giả nên Thương Tín xuất hiện, gặp nhiều khán giả để xem như an ủi, khích lệ cuộc sống của mình", nam nghệ sĩ chia sẻ. 

Dù nói ngọng sau cơn đột quỵ nhưng Thương Tín vẫn cố gắng nói chuyện, tiết lộ tin vui trong năm mới - Ảnh 2

Nhiều người gửi lời chúc mừng khi sức khỏe của Thương Tín dần được hồi phục. Bên cạnh đó, mọi người cũng ủng hộ việc nam tài tử tái xuất showbiz với nhiều hoạt động trong năm nay. "Chúc bác Thương Tín năm mới thật nhiều sức khoẻ ạ", "Mong anh trở lại thành công rực rỡ nhé", "Chúc anh Thương Tín năm mới có nhiều MV gửi đến bà con",... là những bình luận dưới bài đăng. 

Được biết Tết năm nay, nam nghệ sĩ về quê Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận khoảng ngày 25 - 26 âm lịch và trở lại TP.HCM sau mùng 10. Ông muốn dành trọn mùa Tết cổ truyền cho gia đình, đặc biệt là ở bên con gái, sau thời gian dài xa cách. Ngoài ra, Thương Tín cũng dành thời gian gặp gỡ bạn bè, xóm giềng, đón tiếp bà con ở quê Phan Rang - Tháp Chàm. 

Thời gian gần đây, sức khỏe của Thương Tín ổn. Thỉnh thoảng, ông đi tập vật lý trị liệu, nắn chỉnh xương khớp tại một phòng khám y học cổ truyền gần nhà.

Hậu đột quỵ, ông từ bỏ nhiều thói quen xấu, không còn nghiện bia rượu. Thỉnh thoảng, ông uống 1 - 2 ly vui vẻ trong những buổi tụ tập bạn cũ.

Thương Tín vừa được Tô Hiếu mua tặng 1 chiếc xe tay ga 50 phân khối để ông tiện sử dụng. Trước đó, ông đi lại bằng chiếc xe tay ga lớn khá bất tiện, từng bị ngã ở khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM).

Tuyên bố tặng kim cương 200 triệu đồng cho khán giả xem phim may mắn, Đoàn Di Băng bị dân mạng 'bóc' sự thật 'ngã ngửa'

Tuyên bố tặng kim cương 200 triệu đồng cho khán giả xem phim may mắn, Đoàn Di Băng bị dân mạng 'bóc' sự thật 'ngã ngửa'

Dân mạng cho rằng kim cương mà Đoàn Di Băng đem tặng cho khán giả may mắn rất có thể là kim cương nhân tạo, không có giá trị quy đổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương Tín nghệ sĩ Thương Tín nhạc sĩ Tô Hiếu

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang