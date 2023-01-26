Con gái 4 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, vẻ ngoài đáng yêu chiếm trọn spotlight

Hậu trường 26/01/2023 10:11

Bé Sumi - con chung của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel - sở hữu gương mặt bụ bẫm, làn da trắng mịn màng, được nhận xét đáng yêu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phượng Chanel chia sẻ loạt ảnh bên con gái nhỏ. Đây là lần hiếm hoi nữ doanh nhân khoe trực diện gương mặt ái nữ mà không hề che chắn hay căn góc chụp như trước. "Hưởng nốt Tết Hà Nội để mai về với Sài Gòn thân yêu của em Sumi!", chị viết.

Con gái 4 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, vẻ ngoài đáng yêu chiếm trọn spotlight - Ảnh 1
Phượng Chanel và con gái. Ảnh: FBNV

Trong ảnh, ở tuổi lên 4, bé Sumi trộm vía sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ ba mẹ. Công chúa út nhà nữ doanh nhân thừa hưởng khuôn miệng và đôi mắt giống mẹ, gương mặt giống người bố là nam diễn viên nổi tiếng.

Được biết, con gái Quách Ngọc Ngoan đã đến trường. Nhóc tỳ khá ngoan ngoãn, có tính cách tự lập và dễ thích nghi. Cô bé sống chủ yếu cùng mẹ tại Hà Nội, lâu lâu Quách Ngọc Ngoan sẽ bay ra thăm con hoặc đón con vào Nam chơi.

Con gái 4 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, vẻ ngoài đáng yêu chiếm trọn spotlight - Ảnh 2
Con gái 4 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, vẻ ngoài đáng yêu chiếm trọn spotlight - Ảnh 3
Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan dành tình thương cho con gái dù đã chia tay. Ảnh: FBNV

Tháng 7/2020, Quách Ngọc Ngoan trong một phút cao hứng đã công bố tin vui mình "lên chức" bố. Anh công khai gọi Phượng Chanel là vợ, tiết lộ cả 2 đã có chung 1 cô con gái nhỏ tên Quách Trương Thanh Nhã, tên ở nhà là Sumi. Khi đó, nam diễn viên còn úp mở chuyện đã bắt đầu bàn bạc với Phượng Chanel về đám cưới. Tưởng chừng sau bao nhiêu đàm tiếu dư luận, cặp đôi đã có một gia đình viên mãn thực sự thì một thời gian sau họ lại quyết định chia tay. 

Cụ thể, vào tháng 4/2021, Phượng Chanel thông báo đã chia tay Quách Ngọc Ngoan khiến nhiều người bất ngờ. Nữ doanh nhân cho biết cả 2 không xảy ra mâu thuẫn, vẫn cùng chăm sóc cho con gái. Nếu như đến nay, Phượng Chanel vẫn thoải mái tương tác trên mạng xã hội với Quách Ngọc Ngoan, thì nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ lại kỷ niệm với vợ cũ trên trang cá nhân.

Con gái 4 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, vẻ ngoài đáng yêu chiếm trọn spotlight - Ảnh 4
Con gái 4 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, vẻ ngoài đáng yêu chiếm trọn spotlight - Ảnh 5
Bé Sumi đã tự lập trong việc ăn uống và rất ngoan ngoãn. Ảnh: FBNV

Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan đều khuyến khích con tự lập từ nhỏ. Sumi đã biết tự xúc cơm ăn, tỏ ra bạo dạn, tự tin như các trẻ đi học từ lâu.

Phượng Chanel cho hay hàng ngày buổi sáng cô đi bộ đưa con tới trường, chiều bé được bác giúp việc đón về. Khi ở với bố cô bé nói giọng miền Tây còn ra Hà Nội lại nói giọng Bắc giống mẹ.

Nữ doanh nhân tiết lộ, con gái thích ca hát, thuộc cả bài Áo mới Cà Mau và nhiều ca khúc về miền Tây Nam Bộ.

Con gái 4 tuổi của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel hiếm hoi lộ diện, vẻ ngoài đáng yêu chiếm trọn spotlight - Ảnh 6

Quách Ngọc Ngoan cho hay, con gái quấn bố, thường nói những câu khiến anh "tan chảy" như: "Ba ơi, em yêu ba lắm" và gọi ba cả ngày.

"Con gái luôn hào hứng khi thấy tôi trên màn ảnh. Từ lúc có Su Mi tôi thêm động lực quay lại phim trường, tham gia diễn xuất và góp mặt ở các chương trình truyền hình nhiều hơn để phục vụ công chúa. Được làm cha với tôi là điều thiêng liêng, tuyệt vời nhất", nam diễn viên cho biết.

Nam diễn viên vẫn độc thân sau hai năm chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan nói.

Phượng Chanel hiện đi về giữa Hà Nội và Sài Gòn. Thỉnh thoảng cô đưa con ra Bắc sống với mẹ, chị gái và họ hàng bên ngoại; có lúc lại cho bé vào Sài Gòn ở với bố.

 

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