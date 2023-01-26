Sau những hành động kỳ lạ khiến khán giả đòi tước vương miện, Hoa hậu Mai Phương tự nhận 'vô tư, đôi khi ngốc nghếch'

Hậu trường 26/01/2023 07:06

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương lên tiếng xin lỗi, bày tỏ sẽ lắng nghe những góp ý của khán giả để hoàn thiện bản thân.

Những ngày qua, cái tên Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở thành tâm điểm của một số tranh cãi. Đầu tiên, khán giả nhận xét trái chiều về video người đẹp nhảy tại một sự kiện.

Mới đây, người đẹp quê Đồng Nai dậy lên tranh cãi khi chia sẻ ảnh diện áo dài truyền thống kèm theo một bài nhạc có dòng chữ “Chinese New Year”. 

Hiện tại, mặc dù bài đăng này không còn trên trang cá nhân của người đẹp 9X song nhiều cư dân mạng đã chụp lại và chia sẻ đến các nền tảng mạng xã hội khác. Họ bày tỏ bức xúc trước hành động này của Mai Phương vì không tinh tế.

Một số khán giả cho rằng khi đã là người của công chúng, mỹ nhân sinh năm 1999 và ê kíp cần cẩn trọng hơn trong các bài viết đăng trên mạng xã hội.

Sau những hành động kỳ lạ khiến khán giả đòi tước vương miện, Hoa hậu Mai Phương tự nhận 'vô tư, đôi khi ngốc nghếch' - Ảnh 1
Mai Phương liên tục gây tranh cãi. Ảnh: FBNV

Ngày 25/1, Mai Phương lên tiếng xin lỗi khán giả. Cô bày tỏ: "Là một hoa hậu, tôi đặt trách nhiệm sứ mệnh và công việc lên hàng đầu vì để có được ngày hôm nay không phải dễ dàng. Tôi biết không phải cứ mắc lỗi là lấy cớ 'ai cũng có lúc sai lầm' để xoa dịu. Chúng ta là những người trưởng thành, có cảm nhận, quan điểm và chính kiến cho mỗi việc mình làm. Và khi đã hành động thì chịu trách nhiệm với mọi kết quả sau đó".

Theo Mai Phương, cô vẫn vô tư và đôi khi ngốc nghếch. Cô lắng nghe những góp ý đa chiều từ công chúng để rút ra bài học cho mình trên chặng đường sắp tới.

"Bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm của một Miss World Vietnam, tôi chân thành xin lỗi vì đã để mọi người cảm thấy bất an. Trân trọng cảm ơn tất cả đã luôn quan tâm, giúp tôi tốt hơn mỗi ngày", hoa hậu giãi bày.

Sau những hành động kỳ lạ khiến khán giả đòi tước vương miện, Hoa hậu Mai Phương tự nhận 'vô tư, đôi khi ngốc nghếch' - Ảnh 2
Dòng chia sẻ của Mai Phương. Ảnh: IGNV

Thời điểm trước đó, mạng xã hội từng xôn xao trước đoạn clip Hoa hậu Mai Phương vừa ngậm kẹo mút vừa quẩy nhạc điệu nghệ tại một sự kiện âm nhạc ở TP HCM. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh này của Mai Phương bởi trước đây ai cũng nghĩ cô là một hoa hậu trầm tính.

Dưới đoạn clip xuất hiện hàng loạt bình luận chỉ trích Mai Phương vì cho rằng hành động của cô không phù hợp với hình ảnh một hoa hậu, nhất là Miss World. Nhiều ý kiến khuyên Mai Phương nên tiết chế lại vì vẫn còn đang trong thời gian đương nhiệm, chưa kể những khoảnh khắc này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh hoa hậu trong tương lai.

Sau những hành động kỳ lạ khiến khán giả đòi tước vương miện, Hoa hậu Mai Phương tự nhận 'vô tư, đôi khi ngốc nghếch' - Ảnh 3

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022. Cô sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai, cao 1,7 m, số đo ba vòng 77-62-90 cm. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Học vấn của cô được đánh giá cao. Thời phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Hồi tháng 4/2022, cô đạt 8.0 IELTS. Cô hiện làm việc trong ngành truyền hình và là MC nhiều chương trình, sự kiện. 

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