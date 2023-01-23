Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân mạng 'đỏ mặt' với chiếc áo phản chủ khi đăng clip nhảy nhót đầu năm

Chiếc áo yếm khiến Ninh Dương Lan Ngọc rơi vào tình huống "hớ hênh", dễ gây hiểu lầm.

Mới đây, trên trang TikTok, Ninh Dương Lan Ngọc khiến dân tình không ngừng tấm tắc trước nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng ngời những ngày Tết đến Xuân về. Diện trang phục áo yếm vừa gợi cảm nhưng cũng rất truyền thống, Ninh Dương Lan Ngọc khiến fan không khỏi thích thú khi "rủ rê" 2 cháu của mình cùng khoe vũ đạo. Những động tác vũ đạo của ca khúc được Lan Ngọc thực hiện rất đẹp mắt và mượt mà, vốn là một cô nàng có thế mạnh về khoản nhảy nhót, thế nên tất nhiên những động tác đơn giản như thế này không thể làm khó được Lan Ngọc. Tuy nhiên, bên cạnh màn nhảy nhót rất đẹp mắt ra, cư dân mạng cũng không ngừng bàn tán trước bộ trang phục có phần "phản chủ" của nữ diễn viên Gái già lắm chiêu.

Màn nhảy nhót đầu năm của Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, diện chiếc áo yếm khoe vai trần gợi cảm, Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người "đỏ mắt" khi thực hiện những động tác vũ đạo, khiến không ít người đặt ra nghi vấn phải chăng Lan Ngọc đang "thả rông" nhảy nhót. Dù chưa biết chính xác đây có phải là sự thật hay không, nhưng mỗi động tác mà Lan Ngọc thực hiện khiến không ít người lo lắng vì chiếc áo khá "hớ hênh". Dân mạng "đỏ mặt" với chiếc áo phản chủ của Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: Chụp màn hình

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, hiện là diễn viên, đại sứ nhiều thương hiệu lớn là ngôi sao hạng A của showbiz Việt. Ngoài lĩnh vực diễn xuất, cô phủ sóng rộng trong các chương trình thực tế, gameshow. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô sở hữu tiệm spa, một quán chè, nhà hàng và thường gây chú ý với nhiều tài sản hàng hiệu đắt đỏ. Trong suốt những năm theo đuổi nghiệp diễn, Ninh Dương Lan Ngọc có hai mối tình sâu đậm. Một mối tình đầu kéo dài 4 năm và mối tình thứ hai kéo dài 3 năm. Cô nhận định đó là những người đàn ông tốt, quen cô với mục đích xây dựng gia đình lâu dài. Tuy nhiên, tất cả đều không có kết thúc trọn vẹn và Lan Ngọc nhận lỗi về mình. Những anh chàng được cô nhắc đến đó chính là diễn viên Minh Luân và diễn viên hài La Thành. Nữ diễn viên từng dính tin đồn yêu đương với ca sĩ Chi Dân, tuy nhiên cả hai không lên tiếng xác nhận. Hiện tại, Lan Ngọc vẫn là mỹ nhân độc thân quyến rũ và giàu có bậc nhất showbiz Việt.

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