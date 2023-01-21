Con gái lai Ấn của Võ Hạ Trâm diện áo dài cực đáng yêu, lần đầu du xuân cùng bố mẹ

Nữ ca sỹ bộc bạch: "Em bé Moon của gia đình Trâm có phần 'thiệt thòi' hơn các anh chị khác vì sau hai năm dịch, đến năm nay con mới được chính thức 'du xuân' cùng Ba Mẹ trong bộ áo dài truyền thống.

Mới đây, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã khiến cư dân mạng vô cùng thích thú với bộ ảnh du xuân ghi lại khoảnh khắc đón Xuân Quý Mão cùng chồng và con gái. Trong bộ ảnh, Võ Hạ Trâm đã diện áo dài hồng ton-sur-ton cho hai mẹ con.

Chồng doanh nhân người Ấn - Vikas dù bận rộn công việc cuối năm nhưng anh vẫn dành thời gian cho hai mẹ con. Nói về tính "vụng về" khi chăm con của mình, anh chỉ cười và bảo mình đã tiến bộ hơn "chút chút".

Sinh ra trong gia đình nội ngoại đều mang nặng tính truyền thống, vợ chồng Trâm luôn muốn con hướng đến nguồn cội của mình. Còn nhớ thôi nôi con năm trước bà nội đã tặng con bộ sari truyền thồng Ấn Độ thì những dịp lễ tết thế này mẹ sẽ để con khoác lên mình chiếc áo dài dân tộc Việt Nam".

Anh chưa dạy tiếng Ấn Độ cho con vì muốn con biết và học tiếng Việt trước, nhưng anh đánh giá cao khả năng ngôn ngữ của con vì anh đã thử hướng dẫn con vài chữ đơn giản và con đã tiếp thu rất nhanh thông qua việc nhìn nhận mặt chữ và bập bẹ phát âm.

Theo Võ Hạ Trâm, Moon là cô bé có tính cách độc lập, hay tự chơi một mình, không cần người lớn phụ giúp việc gì. Ca sĩ nhận định do con gái là "em bé lai" nên thừa hưởng những gen rất trội từ ba mẹ về thể lực.

Em vận động hàng giờ không mệt, hay có thể khuân vác những đồ vật nặng như hộp sữa, túi xách và đi lon ton trong nhà. Em rất ưa vận động, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến âm nhạc như nhảy múa, diễn.

Võ Hạ Trâm cho biết cô hay gọi vui Moon là 'trà xanh non' từ lúc bé nhận thức được tình cảm ba mẹ dành cho mình và hay 'giành' ba với mẹ.

Võ Hạ Trâm cho biết gia đình cô năm nay đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam vì đây là Tết cổ truyền dân tộc. Ngoài ra, do thời gian này, Ấn Độ - quê chồng cô - thời tiết đang rất lạnh, cô sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. "Tôi luôn mong muốn gia đình mình được sum vầy ngày Tết dù con có trong vòng tay ba mẹ hay sải cánh bay xa", cô nói.

Tuần trước vợ chồng Hạ Trâm cũng đã tranh thủ đưa con gái đi chơi ở Phú Quốc để kịp né "làn sóng" đi du lịch Tết của khách Việt.

Được biết, trong năm tới nữ ca sỹ sẽ về quê chồng thực hiện dự án âm nhạc World Music mang âm hưởng Ấn Độ mang thông điệp kết nối, và lan toả tình yêu thương. Dự án sẽ ra mắt vào tháng 4/2023.