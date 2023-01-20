Món quà lúc nửa đêm Xuân Bắc mang tới nhà Công Lý gây xúc động

"Đúng là nghệ sĩ không giống ai. Đêm qua 12h30, anh Bắc điện thoại cho anh Lý bảo: Em qua chúc Tết anh. Lúc đó, anh Lý đang chăn ấm đệm êm ngủ được một giấc,...

Dù bận trăm công nghìn việc nhưng anh vẫn đến, ôm anh Lý để nói chúng ta đều đã già. Bụi thời gian có thể làm mờ đi tất cả nhưng tình người mãi quanh ta", Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân.

Bà xã NSND Công Lý khoe món quà NSƯT Xuân Bắc tặng chồng. Ảnh: FBNV

Với khán giả, Xuân Bắc - Công Lý là một cặp đôi diễn xuất ăn ý nhưng với hai nghệ sĩ, mối quan hệ không chỉ dừng lại ở 2 chữ đồng nghiệp mà còn là bạn bè, người thân.

Chia sẻ trên một show truyền hình, NSND Công Lý tiết lộ: "Đúng thực sự là anh em chúng tôi không phải hàng ngày gặp nhau, không phải sáng rủ nhau đi ăn sáng, buổi chiều tối rủ nhau đi nhậu. Nhưng tất cả những vấn đề gì từ bố mẹ, con cái, gia đình, thì anh em đều có mặt cả".

Gần 20 năm diễn chung, Xuân Bắc - Công Lý cũng có nhiều lúc bất đồng trong tính cách nhưng tình cảm lúc nào cũng rất thắm thiết. Nếu Công Lý là người bộc trực và thẳng thắn thì Xuân Bắc lại là người rất mềm dẻo, nhẫn nhịn. Chính vì thế, dù không ít lần bị đàn anh “chặt chém” thẳng tưng nhưng Xuân Bắc vẫn luôn dành cho Công Lý một sự quý trọng.

Còn nhớ, cách đây 4 năm, trong một buổi họp báo, Công Lý tếu táo: “Tại sao tôi với Xuân Bắc chưa diễn chung với nhau trong nhiều chương trình ngoài Táo Quân là vì có anh thì không có em, mỗi rừng chỉ có một hổ. Nếu tôi lên sân khấu thì Xuân Bắc nên đi làm việc khác, đi làm âm thanh, lo ánh sáng chẳng hạn. Tôi nghĩ Xuân Bắc không đối chọi được với tôi đâu…”.

Trước lời “chặt chém” của đàn anh, Xuân Bắc chỉ cười: “Tôi làm gì cũng được. Với chương trình tôi yêu thích, tôi làm gì cũng được miễn là góp sức trong chương trình ấy. Cá nhân tôi là người rất cầu toàn. Anh Lý nói đúng, kể cả trông xe cho chương trình để nghệ sĩ yên tâm biểu diễn, khán giả yên tâm xem, máu lên là tôi cũng trông. Nhưng mà nhớ, cảm ơn các đồng chí trông xe”, anh khéo léo trả lời.

Táo quân 2023 - Gặp nhau cuối năm đánh dấu sự trở lại của NSND Công Lý sau một năm vắng bóng vì bạo bệnh. Trong lần trở lại này, nam nghệ sĩ vẫn đảm nhận vai Bắc Đẩu, song xuất hiện có phần ít hơn so với trước vì sức khỏe không cho phép. Tại hậu trường, diễn viên Những cô gái trong thành phố được các đồng nghiệp như Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng… hỏi thăm, động viên. Khoảnh khắc này khi được chia sẻ khiến khán giả xúc động.

Đồng hành với NSND Công Lý, Ngọc Hà không khỏi xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc chồng trở lại với sân khấu, nơi vốn đã quen thuộc với ông nhiều năm qua. “Nhìn anh Lý được dìu ra sân khấu để chào khán giả, mình bên cánh gà cũng muốn khóc. Anh Xuân Bắc có nói với mình phía sau hậu trường rằng khi nhìn anh Lý trên sân khấu mà nước mắt anh ấy trào ra", Ngọc Hà tiết lộ thêm.