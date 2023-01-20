Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út

Hậu trường 20/01/2023 06:00

Tổ ấm của Bằng Kiều đang sinh sống được thiết kế sang trọng, đơn giản và ấm cúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bằng Kiều đã đăng tải loạt hình ảnh cảm ơn bạn bè gửi quà Tết cho anh. Bên cạnh đó, trong bài đăng, Bằng Kiều cũng hiếm hoi hé lộ không gian sống của anh.

Qua loạt khoảnh khắc, có thể thấy, căn hộ của nam ca sĩ có thiết kế hiện đại, sang trọng với màu trắng là chủ đạo. Về phía phòng ăn không quá rộng lớn nhưng lại ấm cúng, đơn giản, Bằng Kiều cũng đặt một tấm kính tráng thủy lớn phía trên bàn ăn.

Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 1
Màu trắng là màu chủ đạo trong căn hộ của nam ca sĩ. Ảnh: FBNV

 

Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 2
Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 3
Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 4
Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 5
Không gian sống tràn ngập sắc xuân của Bằng Kiều trong những ngày cận kề Tết. Ảnh: FBNV

Phía phòng khách thì nam ca sĩ háo hức khoe góc đặt tấm ảnh lớn của quý tử thứ 4. Ngoài ra, Bằng Kiều cũng chia sẻ hình ảnh bố trí nhiều cây đào, mai, quất,... trong căn hộ để chuẩn bị đón Tết.

Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 6
Hình ảnh con trai Bằng Kiều được đặt tại phòng khách. Ảnh: FBNV

 

Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 7

Bằng Kiều sinh năm 1973, tại Hà Nội, là giọng nam cao nổi bật của làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua loạt ca khúc như Trái Tim Bên Lề, Tình Đơn Phương, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Phôi Pha...

Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 8
Trước khi "đường ai nấy đi", Bằng Kiều có 3 cậu con trai với Trizzie Phương Trinh. Ảnh: FBNV

Nổi tiếng trong showbiz, nam ca sĩ còn được nhiều người biết đến khi từng có cuộc hôn nhân viên mãn bên ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Cặp đôi có với nhau 3 con chung, lần lượt là Beckam, Colin và Kenzi. Tuy nhiên, hôn nhân của cả hai "đứt gánh giữa đường" sau khoảng 10 năm chung sống.

Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 9
Bằng Kiều và bạn gái tổ chức sinh nhật cho con trai. Ảnh: FBNV

 

Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út - Ảnh 10
Bằng Kiều và con trai út. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 6/2022, Bằng Kiều bất ngờ xác nhận đã có con trai thứ tư với giới truyền thông. Con trai thứ 4 của Bằng Kiều có tên gọi ở nhà là Benley, mẹ của bé vẫn được Bằng Kiều giấu kín. Nam ca sĩ cho biết, bạn gái của anh không làm trong lĩnh vực giải trí.

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Từ khóa:   Bằng Kiều Trizzie Phương Trinh bạn gái Bằng Kiều

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