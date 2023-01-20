Bằng Kiều hiếm hoi hé lộ không gian sống sang trọng với bạn gái mới và con trai út

Qua loạt khoảnh khắc, có thể thấy, căn hộ của nam ca sĩ có thiết kế hiện đại, sang trọng với màu trắng là chủ đạo. Về phía phòng ăn không quá rộng lớn nhưng lại ấm cúng, đơn giản, Bằng Kiều cũng đặt một tấm kính tráng thủy lớn phía trên bàn ăn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bằng Kiều đã đăng tải loạt hình ảnh cảm ơn bạn bè gửi quà Tết cho anh. Bên cạnh đó, trong bài đăng, Bằng Kiều cũng hiếm hoi hé lộ không gian sống của anh.

Phía phòng khách thì nam ca sĩ háo hức khoe góc đặt tấm ảnh lớn của quý tử thứ 4. Ngoài ra, Bằng Kiều cũng chia sẻ hình ảnh bố trí nhiều cây đào, mai, quất,... trong căn hộ để chuẩn bị đón Tết.

Hình ảnh con trai Bằng Kiều được đặt tại phòng khách. Ảnh: FBNV

Bằng Kiều sinh năm 1973, tại Hà Nội, là giọng nam cao nổi bật của làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua loạt ca khúc như Trái Tim Bên Lề, Tình Đơn Phương, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Phôi Pha...

Trước khi "đường ai nấy đi", Bằng Kiều có 3 cậu con trai với Trizzie Phương Trinh. Ảnh: FBNV

Nổi tiếng trong showbiz, nam ca sĩ còn được nhiều người biết đến khi từng có cuộc hôn nhân viên mãn bên ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Cặp đôi có với nhau 3 con chung, lần lượt là Beckam, Colin và Kenzi. Tuy nhiên, hôn nhân của cả hai "đứt gánh giữa đường" sau khoảng 10 năm chung sống.

Bằng Kiều và bạn gái tổ chức sinh nhật cho con trai. Ảnh: FBNV

Bằng Kiều và con trai út. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 6/2022, Bằng Kiều bất ngờ xác nhận đã có con trai thứ tư với giới truyền thông. Con trai thứ 4 của Bằng Kiều có tên gọi ở nhà là Benley, mẹ của bé vẫn được Bằng Kiều giấu kín. Nam ca sĩ cho biết, bạn gái của anh không làm trong lĩnh vực giải trí.