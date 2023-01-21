Phạm Quỳnh Anh hội ngộ vợ chồng Lam Trường dịp cuối năm, nhìn lại một năm cũ đã qua

Hậu trường 21/01/2023 06:00

Vợ chồng ca sĩ Lam Trường cùng một vài người bạn ghé thăm nhà Phạm Quỳnh Anh chiều 29 Tết.

Có thể nói, 2022 là một năm viên mãn với Phạm Quỳnh Anh khi hạnh phúc bên tình yêu mới, đặc biệt là đón con gái thứ 3 chào đời. Mới đây, bà mẹ 3 con được vợ chồng ca sĩ Lam Trường cùng một số người bạn thân ghé thăm nhé. Nữ ca sĩ còn tổng kết lại những được mất trong một năm qua.

"Năm qua được gì, mất gì? Điều này dường như đến giờ không còn quan trọng nữa. Với mình những chuyện không vui sẽ để lại năm cũ, mình chọn ghi nhớ những điều vui vẻ, như những nguồn năng lượng tốt để bắt đầu một năm mới. Đây là những người bạn, trong số rất nhiều những người bạn khác của cuộc đời mình.

Bạn thân của mình tuy không nhiều, nhưng những ai còn bên cạnh mình tới giờ phút này đều là những mối quan hệ mà mình rất quý trọng, dẫu cho cả năm chỉ ngồi với nhau hay hỏi thăm nhau một đôi lần. Ai cũng có cuộc sống, sự nghiệp riêng, ai cũng có những tâm tư, nỗi lo lắng trong năm vừa qua, nhưng khi cần đến nhau là luôn sẵn sàng có mặt & luôn tôn trọng đời sống của nhau. Chỉ khi biết cho đi thì mới mong nhận lại.

Vậy là cuộc đời mình có lời quá nhiều rồi. Các bạn của mình ơi, luôn bình an và hạnh phúc nhé, dù ở bất cứ nơi đâu", Phạm Quỳnh Anh tâm sự trên trang cá nhân.

Phạm Quỳnh Anh hội ngộ vợ chồng Lam Trường dịp cuối năm, nhìn lại một năm cũ đã qua - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh hội ngộ vợ chồng Lam Trường dịp cuối năm, nhìn lại một năm cũ đã qua - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh hội ngộ vợ chồng Lam Trường dịp cuối năm, nhìn lại một năm cũ đã qua - Ảnh 3
Vợ chồng Lam Trường đến thăm nhà Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Phạm Quỳnh Anh được vợ chồng Lam Trường - Yến Phương cùng một số người bạn thân thiết ghé thăm nhà trong ngày 29 Tết. Bà mẹ 3 con diện váy hai dây giản dị, để mặt mộc nhưng vẫn rất xinh đẹp và rạng rỡ khi lên hình.

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, là giọng ca nổi tiếng của showbiz Việt. Sau cuộc hôn nhân dang dở với Quang Huy, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân, tận hưởng cuộc sống bên 2 con gái Tuệ Lâm và Tuệ An.

Cho tới giữa tháng 6/2022, giọng ca Bụi bay vào mắt chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ, sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí lần 3.

Tới 18/7/2022, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh tiểu công chúa cho bạn trai bí ẩn, đặt tên thân mật là Zoey, tên thật là Tuệ Nhi.

Phạm Quỳnh Anh hội ngộ vợ chồng Lam Trường dịp cuối năm, nhìn lại một năm cũ đã qua - Ảnh 4

Thời gian qua, Phạm Quỳnh Anh thi thoảng chia sẻ khoảnh khắc gia đình có sự xuất hiện của bạn trai. Song nữ ca sĩ vẫn dùng góc máy hay icon dễ thương để khéo giấu người tình. 

Mở lòng về cha đẻ Zoey, Phạm Quỳnh Anh từng cho biết bạn trai rất giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô.

 

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