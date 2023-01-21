'O Sen' Ngọc Mai và Quốc Nghiệp tổ chức đám cưới sau gần một thập kỷ chung sống

Hậu trường 21/01/2023 06:19

Ca sĩ Ngọc Mai và NSƯT Quốc Nghiệp xác nhận sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 sau 8 năm gắn bó.

Ngày 20/1, O Sen Ngọc Mai cho biết cô và Quốc Nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 4 sau hai lần hoãn cưới. Hiện, cả hai hoàn thiện những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại.

8 năm bên nhau, dù đã có 2 con nhưng "O Sen" Ngọc Mai và NSƯT Quốc Nghiệp vẫn chưa thể tổ chức đám cưới. Cặp đôi từng 2 lần lên kế hoạch nhưng phải hoãn do dịch Covid-19.

Ngọc Mai tiết lộ: "Hai lần trước chúng tôi đã chụp hình và chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhưng cuối cùng công ty tổ chức đám cưới phải trả tiền lại nên bây giờ tôi rất sợ, cứ chờ tới đó thôi. Nếu mọi chuyện diễn ra được như dự định thì rất mong nhận được sự chúc phúc từ mọi người".

'O Sen' Ngọc Mai và Quốc Nghiệp tổ chức đám cưới sau gần một thập kỷ chung sống - Ảnh 1
Vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp cùng 2 con. Ảnh: FBNV

Trước đây, Quốc Nghiệp từng bày tỏ mong muốn sớm tổ chức đám cưới vì anh cảm thấy mình còn "nợ" bà xã. Còn Ngọc Mai thì chia sẻ cô cảm thấy hạnh phúc và 2 người cũng đã tổ chức lễ cưới trước sự chứng kiến của gia đình nên khi nào tổ chức đám cưới cũng được.

Ngọc Mai, Quốc Nghiệp đăng ký kết hôn vào năm 2015, có một con trai và một con gái nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ca sĩ từng tâm sự, mỗi người có quan niệm khác nhau về hôn nhân nhưng với cô, sau khi trải qua nhiều sóng gió tình cảm, thấy muốn đăng ký kết hôn và sống với nhau trước rồi sau đó tổ chức đám cưới chưa muộn. "Đám cưới sau khi kết hôn và có con cũng có ý nghĩa riêng và đó mới là bắt đầu của hành trình hạnh phúc", cô nói.

'O Sen' Ngọc Mai và Quốc Nghiệp tổ chức đám cưới sau gần một thập kỷ chung sống - Ảnh 2

Kể từ khi lấy chồng, Ngọc Mai dành trọn sự quan tâm cho gia đình. Cô ngừng ca hát, chỉ làm công việc giảng dạy, dành phần lớn thời gian hỗ trợ ông xã theo đuổi nghệ thuật xiếc. Cô thấy may mắn vì có người chồng hiền lành, hai con đủ nếp tẻ và gia đình chồng yêu thương, coi như ruột thịt.

Năm 2022, Ngọc Mai gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là ngôi vị Quán quân chương trình Ca sĩ mặt nạ. Cô cũng được vinh danh là Nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn năm 2022 do đoạt Huy chương vàng Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 (diễn ra vào tháng 6/2022) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng đang được đề cử xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, vợ chồng Ngọc Mai sẽ về Quảng Trị để đoàn viên cùng cha mẹ. Sau đó, gia đình nữ ca sĩ quay lại TP.HCM vào ngày mùng 4 Tết.

Đến tháng 2, Quốc Nghiệp cùng anh trai Quốc Cơ lên đường sang Milan, Italy để chinh phục kỷ lục Guinness quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp.

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