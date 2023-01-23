Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích

Hậu trường 23/01/2023 14:17

Nhiều người không khỏi thắc mắc, dù nợ nần tiền tỷ nhưng Dương Cẩm Lynh vẫn đầu tư bộ ảnh Tết cầu kỳ và sang trọng. Để tránh hiểu lầm, nữ diễn viên đã nhanh chóng giải thích.

Trong những ngày đầu năm mới của Xuân Quý Mão 2023, nhiều sao Việt rộn ràng khoe ảnh khắp các trang mạng xã hội. Ai cũng mặc trang phục rực rỡ, khung ảnh được trau chuốt lung linh để đón nhiều tin vui. 

Dương Cẩm Lynh cũng không ngoại lệ, khi cô đăng tải loạt ảnh đón Tết được chụp rất cầu kỳ trong studio trang trí đèn lồng đỏ rực rỡ. Nữ diễn viên cùng hai con trai cũng diện trang phục màu đỏ “nhìn đã thấy Tết” và biểu cảm của Dương Cẩm Lynh cũng rất tươi tắn, rạng rỡ.

Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích - Ảnh 1
Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích - Ảnh 2
Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích - Ảnh 3
Bộ ảnh Tết bên 2 con của Dương Cẩm Lynh. Ảnh: FBNV

Chắc hẳn, khi nhìn bộ ảnh này, có khán giả sẽ thắc mắc Dương Cẩm Lynh đang nợ gần 6 tỷ đồng, hiện đang gặp khó khăn đến mức phải thanh lý quần áo, túi xách, giày dép để kiếm tiền trả nợ thì tại sao lại có tâm trí và tiền bạc để thực hiện bộ ảnh này?

Có lẽ, vì đoán trước được điều đó nên Dương Cẩm Lynh đã giải thích rằng, bộ ảnh này được chụp trước Tết tới một tháng, khi video cô bị đòi nợ vẫn chưa tung lên mạng nên không nhiều người biết Dương Cẩm Lynh đang nợ nhiều người tới 6 tỷ đồng.

Khi đó, nữ diễn viên vẫn có nhiều hợp đồng đóng phim, đi sự kiện hay ca hát nên thu nhập vẫn ổn định, đủ để lo cho ba mẹ con, cũng như trả nợ dần. Chưa kể, bộ ảnh này của cô cũng được ê kíp hỗ trợ.

Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích - Ảnh 4
Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích - Ảnh 5

Trước đó, vào tối 8/1, một tài khoản trên TikTok đăng video chủ nợ chặn đường Dương Cẩm Lynh đòi tiền. Diễn viên nói chậm trả tiền gốc lẫn lãi tuần cho số tiền 300 triệu đồng cho một chủ nợ vì chưa xoay kịp. Họ không thông cảm lại đến tận trước cửa nhà làm ầm ĩ, khiến cô bị sốc.

Người đẹp cùng chủ nợ ra công an phường 12, quận 10 làm việc. Hai bên hòa giải và thỏa thuận nhưng cô nói không ngờ bị bêu hình ảnh lên mạng xã hội.

Tối 16/1, Dương Cẩm Lynh cho biết đã thanh toán xong tiền cho người tung video đòi nợ. Ban đầu, cô dự định trả một phần khoản nợ vào ngày 15/1, sau đó thanh toán dần trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, nhờ bán được nhiều hàng, cô đã giải quyết hết số tiền 110 triệu đồng trước kế hoạch. 

Bị dị nghị 'đang nợ 6 tỷ đồng vẫn thực hiện bộ ảnh Tết rực rỡ', Dương Cẩm Lynh lập tức giải thích - Ảnh 6

Ngoài số tiền trên, cô cũng nợ bạn bè, người quen với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Mỗi tháng, cô phải trả tiền gốc lẫn lãi khoảng 200 triệu đồng.

Những video tố cáo Dương Cẩm Lynh quỵt nợ, theo cô, đã gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Cụ thể, cô bị cắt vai trong phim Giai nhân của đạo diễn Hoàng Duy và hủy hợp đồng event cùng ngày 9/1.

Dương Cẩm Lynh từng đóng Hoa dại, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những ông bố độc thân, Mặt nạ máu. Năm 2018, cô chia tay chồng - nhà sản xuất Anh Khoa. Họ có một con trai. Sau đó, người đẹp đi thêm bước nữa và có một con trai với người yêu mới. Thế nhưng sau 2 năm ở ẩn, cô đau khổ tiết lộ bị bạn trai phản bội. Hiện người đẹp làm mẹ đơn thân.

 

Thực hư thông tin Dương Cẩm Lynh nhờ đỡ đồng nghiệp giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ

Thực hư thông tin Dương Cẩm Lynh nhờ đỡ đồng nghiệp giữa ồn ào nợ nần tiền tỷ

Nhiều đồn đoán cho rằng, nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp mà Dương Cẩm Lynh mới có thể trả nhanh khoản nợ trong thời gian ngắn.

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