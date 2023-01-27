Tuyên bố tặng kim cương 200 triệu đồng cho khán giả xem phim may mắn, Đoàn Di Băng bị dân mạng 'bóc' sự thật 'ngã ngửa'

Đoàn Di Băng kỳ vọng Chị chị em em 2 sẽ gặt hái được nhiều thành công, nhất là khi bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Minh Hằng, Ngọc Trinh và được đạo diễn Vũ Ngọc Đảng chỉ đạo thực hiện.

Dịp Tết này, Chị chị em em 2 là một trong những bộ phim gây chú ý ngoài rạp. Được biết, đây là bộ phim Đoàn Di Băng tham gia trong vai trò nhà đầu tư, sản xuất.

Cô viết: "Có ai chơi đâu mà lén. Tui đảm bảo mấy bà coi xong cười banh rạp. Chưa hết, khi mua vé xem phim, bạn sẽ có cơ hội trúng 10 viên kim cương có tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng".

Đáng chú ý nhất là vào cách đây không lâu, tuyên bố chắc nịch của Đoàn Di Băng dành cho những khán giả ra rạp xem phim vào dịp Tết. Cô thẳng thắn cho biết, bản thân sẽ tài trợ 10 viên kim cương "hàng thật giá thật" cho những khán giả may mắn nhất khi đến ủng hộ phim vào ngày đầu năm mới.

Đoàn Di Băng hứa tặng kim cương cho 10 khán giả may mắn xem phim cô đầu tư, sản xuất. Ảnh: Chụp màn hình

Thông báo của Đoàn Di Băng nhanh chóng khiến khán giả phấn khích. Nhiều người cho rằng tuy biết gia cảnh Đoàn Di Băng sung túc nhưng không nghĩ cô có thể "chơi lớn" đến mức chi trả 200 triệu đồng để tài trợ những viên kim cương dành tặng người xem phim.

Tuy nhiên, mới đây, một khán giả đã bình luận về viên kim cương của Đoàn Di Băng khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, người này cho rằng kim cương mà Di Băng trao tặng là kim cương nhân tạo không có giá trị thu đổi. "Người bán kim cương như tui cười nhẹ rồi đi ra. Toàn kim cương trong phòng thí nghiệm moisanite", người này viết.

Bên dưới, có khá nhiều ý kiến đồng tình với khán giả trên. Họ cho rằng kim cương thật luôn có mã số cạnh, luôn có giấy kiểm định quốc tế GIA.

Trước đó, trong buổi ra mắt phim, cô đã xuất hiện cùng dàn vệ sĩ cao to. Đội ngũ mặc vest đen, đeo kính râm, trang bị bộ đàm hết sức chỉn chu và chuyên nghiệp. Điều này cho thấy Đoàn Di Băng đã đầu tư thế nào trong lần xuất hiện trước truyền thông này. Tuy nhiên, động thái này bị nhiều người cho rằng "không cần thiết".

Sở hữu gia sản bạc tỉ, vợ chồng Đoàn Di Băng thường đăng tải cuộc sống giàu sang, sung túc của mình lên mạng xã hội. Chính vì vậy mà không ít lần, cô bị cộng đồng mạng chỉ trích là thích khoe mẽ. Trong một chương trình gần đây, Đoàn Di Băng cũng trải lòng về vấn đề này.

Cô khẳng định đó là cuộc sống của cô và cô chỉ muốn chia sẻ với những người yêu mến mình chứ không hề có ý gì khác! Ngoài ra, cô khẳng định bản thân làm nhiều việc công ích, thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nên không cần ai dạy cô cách tiêu tiền.

"Bây giờ người ta hay ác cảm với việc khoe của trên mạng xã hội. Vậy chị hỏi nhé! Ví dụ em đi quán cà phê, em chụp hình check-in thì người ta thấy rất bình thường. Nếu một bạn ngồi quán vỉa hè, người ta cho là cuộc sống. Còn nếu anh chị ngồi ăn sáng trong khách sạn 5 sao thì người ta sẽ cho là khoe của. Không lẽ cuộc sống của tôi, mỗi ngày tôi phải ra vỉa hè ngồi chụp hình đăng lên hay sao?" - Đoàn Di Băng chia sẻ.