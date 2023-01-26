Chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam về bài viết gây ồn ào dư luận của Xuân Bắc, ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, cho rằng: "Khen chê với nghệ sĩ là điều bình thường và nên lắng nghe một cách văn minh. Xuân Bắc không nên phản ứng với khán giả. Nếu có chia sẻ Xuân Bắc nên chia sẻ một cách chân thành và nên rút kinh nghiệm".

Sau bài viết "Cái tát của mẹ" trên trang cá nhân, Xuân Bắc nhận phản ứng dữ dội từ dư luận. Đa số khán giả cho rằng nam nghệ sĩ đã mượn chuyện người mẹ gói bánh chưng và người con chê bánh chưng để chê khán giả - những người chê Táo Quân.

Tới nay, sau hai ngày báo chí và mạng xã hội dậy sóng về những phát ngôn rất thiếu khôn ngoan và thiếu chuẩn mực của Xuân Bắc với khán giả, nghệ sĩ này vẫn giữ bài viết trên trang cá nhân và im lặng trước mọi chỉ trích, phẫn nộ.

Nói thêm với Tuổi Trẻ Online về việc Xuân Bắc tới nay vẫn hoàn toàn im lặng, không có một lời giải thích hay xin lỗi công chúng, ông Dương cho biết, bất kể ai biết ứng xử văn minh thì khi thấy mình mắc lỗi đều cần nói lời xin lỗi chân thành. Người của công chúng thì càng phải làm vậy.

Xuân Bắc đang bận chuẩn bị tang lễ cho NSND Trần Tiến sẽ diễn ra vào sáng mai 27-1 với tư cách là trưởng ban lễ tang.

Mới đây Xuân Bắc được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba với vai trò là giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập nhà hát này.

Xuân Bắc cũng là một trong số các nghệ sĩ có hồ sơ đang được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam - là tâm điểm của dư luận những ngày qua sau bài viết trên trang cá nhân với tiêu đề "Cái tát của mẹ".

Trong đó, nghệ sĩ kể câu chuyện một người con chê bánh chưng Tết mẹ nấu không ngon, từ đó dẫn đến tranh cãi trong bữa ăn tất niên. Người con cho rằng năm nào cũng ăn một món nên ngán và muốn thay đổi người gói bánh. Ngay sau đó, người này bị mẹ tát và nhận giáo huấn từ cha.

“Mâm cơm 30 thì mày cắm đầu vào ngấu nghiến rồi mày chê. Mày là đồ 'ăn cháo đá bát'. Mày có biết mẹ mày gói bánh, luộc bánh vất vả thế nào không... Cứ cho là mày có quyền chê đi thì chê phải cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh đi xem nào. Tôi bắt đầu ngộ ra vài thứ. Tôi xin lỗi mẹ tôi và mong mẹ bỏ qua! Mẹ tôi cũng xin lỗi cả nhà vì đã làm mọi người thất vọng! Cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo quân", trích bài viết của Xuân Bắc.

Ở cuối, NSƯT Xuân Bắc nhấn mạnh nhân vật tôi ở đây chỉ là "tôi văn học". Tuy nhiên, phía dưới bài đăng, Xuân Bắc chủ yếu nhắc đến Táo quân 2023 khi trả lời bình luận của khán giả, anh cũng nêu quan điểm về việc khen chê Táo quân như ẩn ý của câu chuyện "Cái tát của mẹ".

Nhiều người dùng mạng xã hội và khán giả tỏ ra bất ngờ với cách ứng xử của Xuân Bắc. Theo khán giả, NSƯT Xuân Bắc đã không khéo léo sau khi chương trình Táo quân 2023 lên sóng vào đêm Giao thừa và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

NSƯT Xuân Bắc chưa lên tiếng về bài viết gây tranh luận trên mạng xã hội. Dù bị phản ứng, nam nghệ sĩ hiện vẫn không xóa bài đăng.