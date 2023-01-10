Là cặp đôi "Nam Tào - Bắc Đầu" ăn ý trong chương trình "Táo quân" suốt 20 năm qua, Xuân Bắc xúc động trước sự trở lại của nghệ sĩ Công Lý.

Táo quân 2023 - Gặp nhau cuối năm đánh dấu sự trở lại của NSND Công Lý sau một năm vắng bóng vì bạo bệnh. Trong lần trở lại này, nam nghệ sĩ vẫn đảm nhận vai Bắc Đẩu, song xuất hiện có phần ít hơn so với trước vì sức khỏe không cho phép. Tại hậu trường, diễn viên Những cô gái trong thành phố được các đồng nghiệp như Chí Trung, Vân Dung, Quang Thắng… hỏi thăm, động viên. Khoảnh khắc này khi được chia sẻ khiến khán giả xúc động.

Công Lý tại hậu trường "Táo quân 2023". Ảnh: Internet Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý cũng đăng tải bài viết chia sẻ về sự trở lại của chồng trong dịp kỷ niệm 20 năm Táo quân lên sóng. Được biết, nam diễn viên vừa được Đài truyền hình Việt Nam tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự thành công của chương trình. “Khi MC Thảo Vân đọc tên từng người nhận bằng khen, trong đó có anh Lý, khán giả vỗ tay rất to", Ngọc Hà cho hay. Đồng hành với NSND Công Lý, Ngọc Hà không khỏi xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc chồng trở lại với sân khấu, nơi vốn đã quen thuộc với ông nhiều năm qua. “Nhìn anh Lý được dìu ra sân khấu để chào khán giả, mình bên cánh gà cũng muốn khóc. Anh Xuân Bắc có nói với mình phía sau hậu trường rằng khi nhìn anh Lý trên sân khấu mà nước mắt anh ấy trào ra", Ngọc Hà tiết lộ thêm.

Sự trở lại của "Bắc Đẩu" khiến Xuân Bắc xúc động. Ảnh: Internet Ngọc Hà cho biết phía sau hậu trường, các đồng nghiệp như Quang Thắng, Quốc Khánh… dành lời động viên cho NSND Công Lý. Bên cạnh đó, các thành viên trong ê-kíp chương trình cũng quan tâm đến sức khỏe nam diễn viên. “Chỉ những cái nhỏ đó mình càng tự hào. Anh Lý luôn được yêu thương rất nhiều. Nếu được đánh đổi, nếu có nguyện ước năm mới, chỉ mong anh Lý sẽ vui vẻ, gặp nhiều may mắn để trở lại với ánh đèn sân khấu", cô trải lòng. Nam nghệ sĩ được bà xã chăm sóc trước giờ G. Ảnh: Internet Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội, được khán giả biết đến nhiều qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm. Ngoài ra, anh tham gia nhiều phim như: Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Gió làng Kình, Bão qua làng, Chuyện ngang qua phố cũ, Những cô gái trong thành phố, Tình khúc bạch dương... Năm 2019, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Tháng 7/2021, diễn viên bị ngã tại nhà riêng, phải điều trị thời gian dài tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Từ đó đến nay, anh hủy toàn bộ lịch trình công việc, tập trung chữa bệnh. Sự trở lại của Công Lý trong Táo quân 2023 nhận được sự ủng hộ của khán giả. Táo quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình, phát sóng vào Tất niên Âm lịch hàng năm, sản xuất lần đầu năm 2003. Tiết mục mượn điển tích Táo quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm trong suốt một năm qua. Thông qua đó, chương trình phản ánh, đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, giáo dục... nổi cộm. Qua 20 năm phát sóng, Táo quân là món ăn tinh thần với nhiều thế hệ khán giả.

Hé lộ tạo hình đặc biệt của NSND Công Lý xuất hiện trong 'Táo quân 2023' Sau 1 năm vắng bóng vì sức khỏe, sự quay trở lại của nghệ sĩ Công Lý ở "Táo quân 2023" được khán giả mong chờ.

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