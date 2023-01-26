Để mời sao Việt về hát đám cưới, đại gia phải chi số tiền tương đương căn biệt thự?

Như Đàm Vĩnh Hưng thì khá thoải mái khi có thể nhận các show hát đám cưới nếu chi phí hợp lý. Để mời được "Ông hoàng nhạc Việt", cát-xê hát đám cưới của Đàm Vĩnh Hưng không dưới 300 triệu đồng/tiệc và yêu cầu đưa trước 100% thì mới đồng ý nhận show.

Việc trả cát-xê hát đám cưới cũng tùy vào tên tuổi và độ nổi tiếng của các ngôi sao để có mức phù hợp.

Trước đó, đầu năm 2012, anh khiến công chúng ngỡ ngàng khi được một nữ đại gia Hà Tĩnh mời hát đám cưới của con trai với mức cát-xê 20.000 USD (khoảng hơn 420 triệu đồng).

Tháng 10/2022, Đàm Vĩnh Hưng hát hơn 10 ca khúc sôi động tại siêu đám cưới "trăm tỷ" của một cặp đôi ở Cần Thơ. Dù không công khai giá cát-xê nhưng giới tổ chức sự kiện cho hay, gia chủ bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mời “ông hoàng nhạc Việt”.

Quang Hà là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng được yêu thích với những ca khúc ballad. Anh được một gia đình giàu có mời hát trong tiệc cưới ở Bắc Ninh năm 2022, hát liên tiếp 8 ca khúc gồm các bản hit quen thuộc và các ca khúc theo yêu cầu của người dẫn chương trình.

Có thông tin gia đình cô dâu bỏ ra 1 tỷ đồng để mời Quang Hà vì bố mẹ, cô dâu chú rể thích giọng hát của anh. Ngày vui trong đời này, gia đình quyết định mời thần tượng đến hát chung vui. Trước đó, anh từng tuyên bố trong 60 Phút rực rỡ năm 2019 rằng anh nhận được thù lao 500 triệu đồng khi hát đám cưới ở Thái Bình.

Cách đây không lâu, thông tin nam ca sĩ Quang Lê công bố số tiền hát cho đám cưới của một vị đại gia nức tiếng tại Hà Tĩnh đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả. Điều đáng nói, nam ca sĩ thừa nhận dù cát xê lên đến 500 triệu nhưng anh rất ít khi nhận lời đi show đám cưới.

Được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà", Lệ Quyên có giọng hát khiến vô số người ngưỡng mộ. Âm nhạc của nữ ca sĩ chiếm được cảm tình của cả người trẻ, người trung niên và người cao tuổi với chất nhạc nhẹ nhàng, trữ tình, sâu lắng. Vì vậy, việc Lệ Quyên nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn trong đám cưới là điều dễ hiểu.

Khi được yêu cầu biểu diễn trong đám cưới, Lệ Quyên hét cát xê 15.000 USD để từ chối khéo. Không ngờ, đối tác đồng ý luôn. Không còn cách nào khác, ca sĩ Lệ Quyên đã tham gia biểu diễn.

Tiết lộ với báo chí, Quách Tuấn Du cho hay cát-xê hát đám cưới của anh có khi hơn 200 triệu đồng. "Thực ra đối với tôi có rất nhiều mức giá cát-xê và tôi tính theo sức lao động của mình. Không hẳn là con số mà bạn đưa ra hay nghe lời đồn. Có những lần tôi nhận giá cát-xê cao hơn nhiều con số kia, thậm chí là 8.000 USD hay 10.000 USD. Nó vô giá lắm, bởi vì đây là 'thuận mua vừa bán'. Tôi không hét một cái giá quá cao để tăng thêm giá trị của mình nhưng cũng không thể để một cái giá quá thấp để làm mất đi vị trí", anh nói.

Nguyên Vũ chia sẻ với chúng tôi cát-xê hát đám cưới cao nhất anh từng nhận được là 800 triệu đồng. Người mời giọng ca Phố kỷ niệm là một chủ doanh nghiệp. Tại đây, anh hát 4 ca khúc với vũ đoàn 10 người, được các khách mời hai bên gia đình ủng hộ nồng nhiệt.