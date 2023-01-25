Biệt thự bề thế của vợ chồng Thanh Vân Hugo trang hoàng lộng lẫy dịp Tết đến Xuân về

Hai vợ chồng đều gốc Bắc nhưng dịp này, Thanh Vân Hugo và ông xã Đặng Cường chọn ở lại TP.HCM ăn Tết miền Nam. Từ hôm 27 tháng Chạp, họ tất bật dọn dẹp, trang hoàng căn biệt thự ở thành phố Thủ Đức để đón không khí năm mới.

Trải qua cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, MC Vân Hugo đã tìm được bến đỗ mới. Thời gian gần đây, Vân Hugo tập trung phát triển sự nghiệp tại TP.HCM. Hiện cô đang tận hưởng thai kỳ hạnh phúc cùng chồng doanh nhân và con trai mình tại ngôi biệt thự xa hoa. Căn biệt thự của Vân Hugo hiện đại, tiện nghi và sang trọng không kém căn hộ cao cấp của cô tại Hà Nội.

Chồng Thanh Vân thích sắc hồng hoa đào. Bên cạnh cành đào dáng huyền, anh sắm thêm một cành nhỏ cắm vào lọ lục bình để mỗi góc trong căn phòng đều cảm nhận được hương vị Tết.

MC Thanh Vân cho biết vợ chồng cô đều nhớ Tết miền Bắc nên mua cành đào về chưng trong phòng khách. Với cô, Tết Hà Nội đáng nhớ vì tiết trời se lạnh, mọi người quây quần gói bánh chưng và ôn chuyện năm cũ.

Doanh nhân Đặng Cường cho biết anh và vợ đều mong muốn có không gian sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên, đặc biệt trong dịp Tết. Theo nam doanh nhân, ngôi nhà trở nên xinh xắn, ấm cúng hơn nhờ bàn tay chăm chút của Thanh Vân. Trong mắt anh, bà xã có gu thẩm mỹ, biết cách bày biện, sắp xếp để các thành viên trong gia đình đều sinh hoạt thoải mái.

Nhắc đến Thanh Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân) khán giả sẽ nhớ đến ngay nữ MC với nụ cười rạng rỡ cùng cách dẫn duyên dáng ở nhiều chương trình nổi tiếng như Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam’s Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Ngoài ra, cô còn thể hiện khả năng diễn xuất trong các bộ phim Nhật ký vàng anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa, Zippo mù tạt...

Thời điểm đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Thanh Vân Hugo lui về chăm lo cho gia đình nhưng vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thanh Vân Hugo rất cẩn thận trong việc chọn bạn đời. Cô luôn ưu tiên tìm được người phải thực sự yêu thương con mình.

Cho tới khi quen biết doanh nhân Đặng Hùng Cường - chồng hiện tại trong một lần từ Bắc vào Nam công tác, Thanh Vân Hugo không ngờ chỉ 10 ngày bản thân đã mở lòng yêu, trong khi những người đàn ông trước đến cô rất khó tính, đắn đo nhiều.

Vân Hugo lần đầu đăng tải hình ảnh ông xã lên trang cá nhân vào cuối tháng 1/2021. Được biết, chồng nữ MC là một doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Từ lần đầu gặp gỡ, Vân Hugo đã có cảm giác đặc biệt với người đàn ông này vì gương mặt của cả 2 có nhiều điểm giống nhau và tính cách cũng tương đồng.

Cặp đôi sống chung từ tháng 7/2020 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Từ ngày chuyển vào Sài Gòn sống trong căn biệt thự chồng mua tặng, Vân Hugo điều hành trường mầm non mang tên mình và nhiều công việc kinh doanh khác nhưng vẫn chu toàn việc gia đình.

Dù bận cỡ nào cô cũng mua hoa tươi về cắm, thay đổi thực đơn đa dạng để bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn. Tháng 5/2022, Thanh Vân Hugo hạ sinh con gái, gia đình nữ diễn viên từ ngày có thêm thành viên mới càng hạnh phúc viên mãn.