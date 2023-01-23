Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đây là năm đầu tiên Đỗ Mỹ Linh đón Tết ở nhà chồng, cô diện áo dài truyền thống chụp ảnh cùng ông xã trong ngày đầu năm mới.

Mới đây, trên trang cá nhân Đỗ Mỹ Linh đăng tải khoảnh khắc sánh đôi cùng ông xã Đỗ Vinh Quang đi chúc Tết đầu năm mới. Nàng Hậu xinh đẹp, nhẹ nhàng trong bộ áo dài màu hồng. Còn chủ tịch CLB Hà Nội FC bảnh bao trong bộ trang phục đơn giản nhưng đầy lịch lãm.

Đây là lần hiếm hoi mà Đỗ Mỹ Linh đăng ảnh chồng lên mạng xã hội. Khi cả hai đứng chung khung hình ai nấy cũng phải công nhận rất xứng đôi và tướng phu thê ngày càng thấy rõ.

Trong khi ông xã diện áo len cổ tròn trơn cùng quần trắng đơn giản thì Đỗ Mỹ Linh diện áo dài lụa hồng trơn cùng phụ kiện là quạt và vòng cổ.

Ngày 23/10/2022, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội - Đỗ Vinh Quang đã chính thức có đám cưới đẹp như cổ tích khiến người hâm mộ dành lời khen không ngớt.

Từ khi đăng quang, người đẹp sinh năm 1996 được biết đến với vẻ đẹp dịu dàng, chọn con đường hoạt động nói không với thị phi. Chuyện tình cảm cá nhân được cô giữ riêng cho mình và chỉ đến khi cả hai xác nhận tiến đến hôn nhân mới chia sẻ niềm vui với công chúng.

Cả Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình trọng truyền thống, giữ gìn gia phong và văn hoá, vì vậy người hâm mộ cũng rất yên tâm khi Hoa hậu về làm cô dâu mới.

Hơn hết, đây còn là cái Tết đầu tiên Đỗ Mỹ Linh với vai trò mới, đón Tết tại một gia đình mới… nên nhiều người háo hức mong cô chia sẻ hình ảnh trong năm mới này.

Sao Việt diện áo dài, rực rỡ ngày đầu năm mới Hồ Ngọc Hà, Kim Lý, Cường Đô la, Đàm Thu Trang, Á hậu Thanh Tú... và nhiều nghệ sĩ Việt chia sẻ những hình ảnh rực rỡ trong ngày đầu năm mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-tet-au-tien-o-nha-chong-hao-mon-cua-hoa-hau-o-my-linh-548848.html