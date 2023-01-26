Xúc động cảnh Mạc Văn Khoa chuẩn bị mâm cơm đầu năm trong bệnh viện để đón Tết cùng bố

Sao Việt 26/01/2023 06:41

Dù đang rất lo lắng cho bệnh tình của bố nhưng Mạc Văn Khoa vẫn giữ tinh thần lạc quan, mong đấng sinh thành sớm khỏi bệnh.

Tết Nguyên Đán từ lâu đã trở thành dịp để gia đình đoàn tụ, họ hàng quây quần bên nhau trong ngày đầu tiên của năm mới. Giữa không khí hối hả, tất bật của Tết Nguyên Đán, Mạc Văn Khoa lại có một kỷ niệm đặc biệt hơn khi bố anh không may bị bệnh nặng phải nhập viện đúng dịp này.

Tối 23/1 (mùng 2 Tết), Mạc Văn Khoa đăng ảnh kỷ niệm của đại gia đình lên trang cá nhân. Bức ảnh chụp Mạc Văn Khoa đang ngồi trong phòng bệnh cùng bố mẹ và những người thân khác. Trên bàn ăn, nhiều món ăn do gia đình anh chuẩn bị được bài trí đẹp mắt.

Xúc động cảnh Mạc Văn Khoa chuẩn bị mâm cơm đầu năm trong bệnh viện để đón Tết cùng bố - Ảnh 1
Để bố không tủi thân trong những ngày đầu năm mới, Mạc Văn Khoa đã chuẩn bị mâm cơm trong bệnh viện cùng gia đình quây quần. Ảnh: FBNV

Nói về bức ảnh đặc biệt này, Mạc Văn Khoa không nhìn mọi việc một cách tiêu cực mà rất hạnh phúc vì luôn có bố mẹ ở bên: “Mâm cơm đặc biệt trong ngày mùng 2 Tết! Lần đầu tiên cả nhà ăn bữa cơm đầu năm mới trong bệnh viện… nhưng dù có ở đâu đi nữa chỉ cần được sum vầy như thế này thôi sẽ là Tết… và chỉ cần bố mẹ khoẻ mạnh thì ngày nào cũng là ngày Tết.”

Tâm sự của Mạc Văn Khoa nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều nghệ sĩ và khán giả đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình Mạc Văn Khoa, mong bố anh mau bình phục.

Xúc động cảnh Mạc Văn Khoa chuẩn bị mâm cơm đầu năm trong bệnh viện để đón Tết cùng bố - Ảnh 2
Mạc Văn Khoa ở bên chăm sóc bố những ngày qua. Ảnh: FBNV

Trước đó, Mạc Văn Khoa cũng chia sẻ thông tin về việc bố ruột của mình đang gặp vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, Mạc Văn Khoa nhận tin bố phải nhập viện sau khi tham dự buổi ra mắt phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy do anh đóng chính.

Bất chấp bệnh tật, cha của nam diễn viên vẫn quan tâm và quan tâm đến dự án của con trai mình: "Vừa về tới bệnh viện chưa kịp hỏi bố khoẻ chưa thì bố đã hỏi ngay phim của con ra mắt thế nào rồi , có được mọi người khen không. Bố và mẹ luôn vậy, luôn thương và lo lắng cho con và hai chị rất nhiều! Có lẽ năm nay là năm đầu tiên bố sẽ đón Tết ở trong bệnh viện.

Con và mẹ cùng hai chị cũng buồn nhưng gia đình mình vẫn sẽ luôn bên nhau và yêu thương nhau. Chờ bố khoẻ lại thì ngày nào cũng sẽ là ngày Tết! Còn được nhìn thấy bố mẹ là hạnh phúc, còn được ở bên bố mẹ là trân trọng".

Điều này khiến nam ngôi sao Hải Dương vô cùng cảm động. Năm đầu tiên trải qua cảm giác này, Mạc Văn Khoa không khỏi buồn nhưng anh lại nghĩ đó vẫn là niềm hạnh phúc theo một cách khác: “Con và mẹ cùng 2 chị cũng buồn nhưng gia đình mình vẫn sẽ luôn bên nhau và yêu thương nhau".

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Từ khóa:   Mạc Văn Khoa sao Việt Tết Nguyên đán

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