Trường Giang nói một câu nghẹn lòng khi nghe đàn em nhắc đến mẹ

Nghe Trường Giang nói vậy, Lê Dương Bảo Lâm liền an ủi đàn anh. Nam diễn viên đã nhắc đến ba Trường Giang. Ngay lập tức, nam danh hài cũng bày tỏ sự tự hào kể về ba của mình: "Đúng rồi, ba anh khỏi nói".

Mới đây, trong chương trình 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy đã cùng nhau kể về mẹ của mình. Trước điều này, Trường Giang đã nói rằng: "Mấy người còn có mẹ để kể"..., lúc này không khí trầm lặng, khán giả nghe câu nói này của Trường Giang ai cũng nghẹn lòng.

Có ai đã từng hỏi là tối hôm qua ba ngủ ngon hay chưa, có những việc rất đơn giản nhưng mình tưởng là xa xỉ. Mình nghĩ là rất ngượng ngùng để nói ra những câu đó và luôn nghĩ là ba mẹ sẽ biết, nhưng thật sự là không, có những câu nói nhỏ thôi nhưng cần phải nói", Trường Giang chia sẻ.

Ông xã Nhã Phương cho biết cứ mỗi lần có thời gian là anh sẽ chở con gái Destiny về chơi với ông nội. "Thật ra thì ba mẹ cũng không cần mình kiếm tiền nhiều cho ba mẹ đâu, ba mẹ cũng không cần mua đồ ăn ngon hay đồ hiệu, mà cần những câu nói hỏi thăm.

Các thành viên trong chương trình "2 ngày 1 đêm" xúc động khi Trường Giang chia sẻ về bố.

Không chỉ thế, Trường Giang còn bất ngờ bật mí luôn là người thân cận chăm sóc cho ba từng những việc nhỏ nhất: "Phòng của ba nè, nệm đều mình tự mua, dầu gội của ba cũng tự mua. Xong mua rồi mới hỏi cái nệm hôm qua ba nằm êm không thì ba mới nói 'ngon ngon con'. Thêm nữa là ghế, giường với mấy cái lặt vặt của ba mình đều tự mua hết".

Không chỉ thế, Trường Giang còn chia sẻ niềm vui của bản thân chính là mỗi lần mua gì cho bố thì đều được ông khen và thích. Điều này có thể thấy được sự "tâm đầu ý hợp" của hai bố con.

Dù bận rộn với công việc, Trường Giang vẫn thường xuyên trở về nhà và tự tay nấu ăn cho bố. Những chia sẻ này khiến các thành viên 2 Ngày 1 Đêm không khỏi thán phục vì sự hiếu thảo của anh. "Rồi lâu lâu mà rảnh mà về là mình hay đem theo con cua hay miếng thịt bò để nấu ăn, cứ nấu xong rồi thì cứ 'ba ơi dứt'.

Sau đó ba xuống ngồi rồi kêu 'trời ơi, ngon con, này mua đâu' thì mình mới nói mua ở Sài Gòn thì ông trả lời 'đúng là có khác dưới quê mình làm gì có'. Cho nên cái cảm giác mà con mình ở xa mà về nấu cho ăn thì thích là thích chỗ đó chứ không phải vì miếng thịt bò", ông xã Nhã Phương bộc bạch.

Chân dung bố ruột Trường Giang. Ảnh: Thể Thao & Văn Hóa

Bố ruột Trường Giang có tên là Võ Đăng Tường. Thời trẻ, ông từng là một công chức nhà nước. Tuy nhiên, mẹ ruột nam danh hài không may ra đi khi bị tai nạn giao thông, lúc đó ông xã Nhã Phương chỉ mới 5 tuổi. Kể từ đó, gia đình anh thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, áp lực và gánh nặng cũng đổ dồn lên đôi vai bố.

Ông Tường phải vất vả làm nhiều nghề để kiếm tiền nuôi 5 người con, có khoảng thời gian bố nam danh hài gắn bó với công việc tài xế. Được biết ở thời điểm đó, gia đình Trường Giang gặp rất nhiều khó khăn. Các anh em trong nhà phải lo lắng từng bữa cơm, sau khi tan học thì đi nhặt củi, mót mủ để kiếm thêm tiền. Sau này khi đã thành đạt, Trường Giang và các anh em ghi nhớ công ơn và báo hiếu bố.