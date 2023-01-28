Con gái Hồ Ngọc Hà tạo dáng 'nàng tiên cá' để chụp hình, cái kết khiến nhiều người cười xỉu

Ái nữ của Hà Hồ và Kim Lý diện áo trắng nhưng chỉ mặc quần bikini tạo dáng trên thảm cỏ. Cô bé cực chú tâm và cố giữ thần thái sang chảnh để các ống kính tác nghiệp. Tuy nhiên, sau một hồi nằm trên thảm cỏ quá lâu, Lisa cảm thấy hơi mệt và ngứa vì đám cỏ châm chích làn da mỏng manh.

Mới đây, mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip về Lisa nhà Hồ Ngọc Hà . Lisa được các bạn bè của mẹ nhiệt tình "săn đón" và bế hẳn ra vườn tậu bộ ảnh nàng tiên cá.

Cô bé nhăn mặt khó chịu khiến mẹ Hà phải lên tiếng: "Rồi làm sao? Xuống thế nào là nằm thế ấy luôn à?". Nghe mẹ nói, Lisa mếu mới cầu cứu ba Kim: "Ba Kim ơi!". Nghe con gái rượu phát tín hiệu "SOS", Kim Lý lao đến như cơn gió để bế ái nữ lên. Làm nàng thơ cũng vất vả lắm chứ nào phải chuyện đùa.

Lisa - Leon là cặp song sinh đáng yêu đông người hâm mộ của vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý. Lisa và Leon đã lớn phổng phao, sở hữu ngoại hình "lớn như thổi". Tuy nhiên ít ai biết hai bé từng bị sinh non hơn 1 tháng. Thậm chí, bé Lisa còn phải dùng ống thở ngay từ khi mới chào đời.

Từ ngày đón hai thành viên cuộc sống gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý càng được quan tâm nhiều hơn. Hà Hồ dành nhiều thời gian dạy và chăm sóc các con. Hiện tại, hai nhóc tỳ đã gần 2 tuổi, biết nói chuyện bập bẹ, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà thường xuyên giao tiếp với các con bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thụy Điển.

Hồ Ngọc Hà cũng được nhiều fan ngưỡng mộ khi cho các con tiếp xúc với sách từ nhỏ. Kim Lý thường xuyên đọc truyện, hướng dẫn cặp sinh đôi đếm số, Hồ Ngọc Hà thì dạy về những món đồ, con vật, sự vật trong cuộc sống. Dù gia đình có điều kiện kinh tế nhưng Hồ Ngọc Hà chỉ cho con mặc những bộ đồ thoải mái, phù hợp độ tuổi thay vì những món hàng hiệu xa xỉ. Cô cũng rèn cho Lisa và Leon tính tự lập từ nhỏ qua những việc như cất bình sữa, tự ăn khi ngồi vào bàn,...